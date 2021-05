CH Media Video Unit

Lockerungen «Normalerweise jasst man zu viert» – Bundesrat Berset liefert Schmunzler an Corona-Medienkonferenz Am Mittwoch stellte der Bundesrat Lockerungen unter anderem für Restaurants in Aussicht. Seine geistreiche Antwort auf die Frage eines Journalisten sorgte dabei für Lacher. 12.05.2021, 20.31 Uhr

«Sitzen vier Personen an einem Tisch, trinken etwas, jassen vielleicht, essen vielleicht - kommt eine fünfte Person dazu, die geimpft ist ...» Was klingt wie der Auftakt zu einem guten Witz, endete an der Medienkonferenz des Bundesrates am Mittwochnachmittag auch mit Lachern.