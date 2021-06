Was ist erlaubt? Der Bundesrat lockert die Corona-Massnahmen

Lockerungen Maskenpflicht draussen fällt, keine Beschränkungen in Restaurants, Hochzeiten erlaubt: Was Sie jetzt zu den Coronalockerungen wissen müssen Der Bundesrat macht vorwärts: Bereits ab diesem Wochenende gibt es in der ganzen Schweiz viele Lockerungen bei den Covid-Massnahmen. So darf man etwa in Fitnesscentern maskenfrei trainieren oder wieder in die Disco. Dies sind die wichtigsten Punkte. Doris Kleck, Lucien Fluri 23.06.2021, 18.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Band Patent Ochsner gab am Montag ihr erstes Konzert seit langer Zeit: Nur Getestete, Genesene und Geimpfte waren zugelassen. Peter Schneider/Key (Bern, Montag, 21. Juni 2021)

Nun also geht alles rascher als gedacht: Der Bundesrat hat am Mittwoch weitreichendere Öffnungsschritte beschlossen als zuvor angekündigt. Man darf wieder tanzen, an Grossveranstaltungen und draussen ohne Masken rumlaufen. Ganz ohne Regeln geht das nicht. Und wie wir schon im letzten Jahr erfahren haben: Öffnungsschritte können fast komplizierter sein als Verschärfungen. Deshalb hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Draussen fällt die Maskenpflicht. Ob an Bushaltestellen, auf Restaurantterrassen oder auf Schiffdecks: Es braucht keinen Mundschutz mehr. Weiterhin besteht die Maskenpflicht drinnen; also in Läden und Geschäften, im öffentlichen Verkehr, in unterirdischen Bahnhofsanlagen oder wie bisher in Innenräumen von Restaurants.

Am Arbeitsplatz entscheidet neu der Arbeitgeber, ob, wo und wann eine Maskenpflicht gilt. In Restaurants muss das Personal mit Gästekontakt drinnen die Maske tragen. In Läden und öffentlich zugänglichen Innenbereichen wie Schalterhallen gilt die Maskenpflicht so oder so. An Gymnasien und Berufsschulen entscheiden die Kantone, ob die Maskenpflicht weiterhin gilt. Auch die Universitäten bestimmen die Regeln selbst. In Sportrainings und im Fitnesscenter gilt keine Maskenpflicht mehr.

Aquaparks dürfen öffnen und Erleichterungen gibt es für Läden oder Fitnesszentren: Hier fallen die Kapazitätsbeschränkungen. Auch Discos und Tanzlokale dürfen wieder öffnen, allerdings ist hier ein Covid-Zertifikat Eintrittsbedingung.

In Fitnesscentern fällt die Maskenpflicht, dafür müssen Kontaktdaten erhoben werden. Beat Eglin

Die Sitzbeschränkung von maximal 4 (drinnen), bzw. 6 Personen pro Tisch (draussen) fällt. Draussen gilt keine Maskenpflicht mehr. Drinnen muss man weiterhin absitzen und pro Gruppe muss eine Person die Kontaktdaten hinterlassen.

Draussen und drinnen müssen die Gästegruppen den Abstand zwischen den Tischen einhalten – oder es braucht Abtrennungen wie Plexiglaswände. Wenn Wirte nur Personen mit Covid-Zertifikat ins Restaurant lassen, gelten auch drinnen keine Einschränkungen mehr.

Draussen gibt es in Restaurants kaum mehr Beschränkungen. Einzig unterschiedliche Gästegruppen sollen Abstand halten. Hanspeter Bärtschi

Es sind praktisch alle Veranstaltungen wieder erlaubt. Es gibt aber grosse Unterschiede bezüglich der Regeln. Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien: Veranstaltungen mit Zertifikat für Geimpfte, Getestete und Genese. Und Veranstaltungen ohne Zertifikat. Einen Einfluss hat auch, ob ein Anlass drinnen oder draussen stattfindet.

Hier gibt es fast keine Einschränkungen mehr: Es muss keine Maske getragen werden, die Besucherzahl ist nicht limitiert. Allerdings braucht es für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen eine Bewilligung des Kantons.

Hier gelten folgende Regeln: Draussen sind bei Sitzpflicht 1000 Zuschauer zugelassen, ohne Sitzpflicht sind es 500 – oder maximal zwei Drittel der vorhandenen Kapazität. Draussen sind Take-Aways zugelassen. Drinnen sind maximal 1000 Personen bei Sitzpflicht oder 250 ohne Sitzpflicht erlaubt. Es gilt Maskenpflicht. Konsumiert werden darf drinnen nur im Restaurantbereich – oder am Sitzplatz. Dann aber müssen die Kontaktdaten erhoben werden.

Ja. Sowohl professionelle Vereine als auch Amateure können wieder vor Zuschauern spielen. Es gelten die oben genannten Regeln für Veranstaltungen. Dasselbe gilt für Public Viewings.

An Fussballmatches sind wieder mehr Zuschauer erlaubt. Bruno Kissling

Nein. Der Bund kommt all denen entgegen, die noch nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen wollen. Künftig übernimmt er die Kosten des Covid-Tests an Anlässen, die man nur mit einem Covid-Zertifikat besuchen darf. Die Veranstalter müssen aber das Personal und die Testinfrastruktur organisieren und finanzieren.

Wer sich an einem Anlass testen lässt, um ein Covid-Zertifikat zu erhalten, muss dafür nichts bezahlen. Der Bund übernimmt neu die Kosten. Peter Schneider/Key

Im Aussenbereich können sich Vereine wieder ohne Einschränkungen zum Training oder zu Proben treffen. Drinnen müssen die Kontaktdaten erhoben werden. Aber die Maskenpflicht, das Distanzhalten und die Kapazitätsbeschränkungen gelten beispielsweise für Chorproben oder Sporttrainings auch drinnen nicht mehr. Bei Generalversammlungen oder Vereinsfesten gelten die Veranstaltungsregeln.

Ja. Hochzeiten können diesen Sommer gefeiert werden. Es gelten aber einige wenige Einschränkungen: Es dürfen maximal 250 Gäste (drinnen), bzw. 500 draussen dabei sein, wenn das Fest an einem öffentlichen Ort stattfindet, zum Beispiel in einem Restaurantsaal.

Getanzt werden darf nicht, ausser wenn alle Gäste ein Covid-Zertifikat haben. Dann gilt auch keine Gästebegrenzung und keine Maskenpflicht. Aber aufgepasst: In der Kirche drinnen müssen weiterhin Masken getragen werden.



Ab diesem Samstag können Discos und Tanzlokale wieder geöffnet werden und auch der sonntägliche Salsaabend kann wieder stattfinden. Allerdings dürfen nur Menschen mit einem Covid-Zertifikat das Tanzbein schwingen. Dafür entfallen die Maskenpflicht und natürlich auch die Distanzregeln. Sogar die ursprünglich vorgesehen Kapazitätsbeschränkung entfällt.

Drinnen dürfen sich maximal 30 Personen treffen, draussen im Garten oder auf der Terrasse 50 Personen. Bundesrat Berset begründet die Einschränkung damit, dass sie für viele Leute nicht ins Gewicht falle.

Vor allem aber gehe es um die Kohärenz: Man könne in Restaurants nicht auf eine Maskenpflicht bestehen und im privaten Bereich sämtliche Restriktionen fallen lassen. Berset betont, dass diese maximale Personenanzahl nur für zu Hause gilt. Aber nicht an Hochzeiten oder wenn man in einer Waldhütte ein Fest veranstaltet.

Nein. Der Druck der Arbeitgeberverbände hat gewirkt: Die Homeoffice-Pflicht entfällt für alle Betriebe, nicht nur dann, wenn ein Unternehmen repetitive Tests durchführt. Ab Samstag gilt nur noch eine Homeoffice-Empfehlung.

Berset hofft aber, dass nicht alle Arbeitnehmenden gleichzeitig ins Büro zurückkehren. Das Homeoffice seit sehr wichtig gewesen im Rahmen der Pandemiebekämpfung und habe viel beigetragen zur guten Situation. Ob am Arbeitsplatz eine Maske getragen werden muss, entscheidet der Arbeitgeber.

Jedes Land hat seine eigenen Anforderungen zur Einreise. Deshalb ist die erste Regel: Informieren Sie sich über die Bestimmungen in Ihrem Zielland. Bei der Rückkehr in die Schweiz gilt: Genesene und Geimpfte können ohne Test- oder Quarantänepflicht einreisen.

Alle anderen müssen eine negativen PCR- oder Antigenschnelltest vorweisen, wenn sie mit dem Flugzeug einreisen. Wer aus einem Land mit besorgniserregender Virusvariante zurückkehrt, muss sich zusätzlich in Quarantäne begeben - ausser Genesene und Geimpfte.

Ja, Selbsttests sind neu auch bei Detailhändlern und in Drogerien erhältlich. Allerdings müssen sie selbst bezahlt werden. Der Bund übernimmt immer noch die Kosten für fünf Selbsttests pro Person und Monat, Diese müssen aber in einer Apotheke bezogen werden.

Der Bund empfiehlt keine Teilnahme an repetitiven Tests für Geimpfte. Wenn sie aber Symptome aufweisen, sollen sie sich testen lassen. Denn Infektionen, insbesondere durch besorgniserregende Varianten, sind nicht ausgeschlossen.

Nein, sagt der Bundesrat. Berset wies mehrfach darauf hin, dass wir uns immer noch in der Stabilisierungsphase befinden. Erst, wenn alle Impfwilligen geimpft sind, kommt die so genannte Normalisierungsphase. Das dürfte Mitte August der Fall sein - dann dürfte auch das Covid-Zertifikat nur noch für Auslandreisen relevant sein.

Laut Berset könnte es später im Jahr durchaus wieder komplizierter werden, wenn das Virus unter den Nicht-Geimpften zirkulieren dürfte. Oder wenn neue Virusvarianten auftauchen, die den Impfschutz umgehen.