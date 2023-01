Lobbying Nach Wahlfrust: Eva Herzog sucht ein «Haus der Städte» – der Bauernverband reagiert mit einem Tipp Nach ihrer Nichtwahl zur Bundesrätin nimmt die Basler Ständerätin das Lobbying der Städte auf ihre politische Agenda. Ein Haus in Bern soll der Sichtbarkeit helfen. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Eva Herzog möchte urbanen Anliegen zu mehr Durchschlagskraft verhelfen. Juri Junkov

Es war der mit Spannung erwartete erste Auftritt seit ihrer Nichtwahl zur Bundesrätin: Am Mittwoch trat die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog vor die Medien, um Bilanz zu ziehen über die vergangene Legislatur. Dabei überraschte sie mit einer neuen Forderung: Es brauche ein «Haus der Städte», um den Einfluss der urbanen Schweiz auf die Bundespolitik zu stärken, sagte sie vor versammelten Lokaljournalisten.

Herzog machte wenig Hehl aus ihrem persönlichen Frust, der die Ersatzwahl von Simonetta Sommaruga mit sich gebracht hat. In einer ländlich dominierten Schweiz habe sie sich im Wahlkampf für den Bundesratssitz fast schon für ihre urbane Herkunft rechtfertigen müssen. «Der Diskurs hat eine Form angenommen, mit der ich nicht gerechnet hatte», sagte sie.

Einen Tag später führt Herzog ihre Gedanken weiter aus. «Vorbild ist für mich das Haus der Kantone.» Seit 2008 sind 13 verschiedene Regierungs- und Direktorenkonferenzen sowie weitere 16 föderalistische Organisationen unter einem Dach vereint. «Das hat der Sichtbarkeit der Kantone enormen Vorschub geleistet», sagt Herzog. Wichtig dafür sei ein physischer Ort, um urbanen Anliegen zu mehr Durchschlagskraft zu verhelfen: «Es braucht mehr als Symbolik.»

Suche nach einer Immobilie

Was schon kurz nach Herzogs Niederlage bei der Wahl der Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider mit Gesprächen unter der Bundeshauskuppel begonnen hat, nimmt langsam Formen an. Der Schweizerische Städteverband bestätigt auf Anfrage, dass bereits Gespräche zwischen Präsident Anders Stokholm und Herzog stattgefunden hätten. Ein Sprecher teilt mit, dass man dem Unterfangen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehe. «Wir haben zwar noch kein Haus in Aussicht», räumt Herzog ein, demnächst wolle man aber mit der Suche nach einer geeigneten Immobilie beginnen. In Basel-Stadt gehört das Thema zum Wahlkampf: Einer von sieben Slogans lautet denn auch «Mehr Stadt im Land».

Ganz neu ist die Idee für ein «Haus der Städte» nicht. Der ehemalige Berner Stadtpräsident Alex Tschäppät verlangte bereits vor zehn Jahren, dass die Schweizer Zentren einen Raum für ihre Forderungen erhalten. Für Herzog geht es indes nicht nur um physische Präsenz in Bern. Sie wünscht sich auch, dass die Städte beispielsweise im Rahmen von Vernehmlassungen ihre Positionen vermehrt einbringen. Institutionelle Veränderungen, das weiss auch Herzog, sind hingegen wenig aussichtsreich. Mehrfach scheiterten Vorstösse in der Bundesversammlung, die den Städten mehr Mitsprache garantieren wollten. Etwa mit Hilfe einer zusätzlichen Standesstimme für Kantone mit den bevölkerungsreichsten Gemeinden.

Bauernverband blickt entspannt auf die Konkurrenz

Sollte der urbane Schulterschluss dieses Mal tatsächlich funktionieren, gehörte ein Mann wohl zu den prominentesten Gegenspielern einer erstarkten Städte-Allianz: Markus Ritter, Mitte-Nationalrat aus St.Gallen und Präsident des Schweizer Bauernverbands. Seine Organisation ist in Bundesbern eine Institution; nicht wenige finden, die Empfehlungen des Landwirts zu Gunsten von Baume-Schneider habe die Wahl wesentlich beeinflusst.

Einem intensiveren Städtelobbying blickt Ritter gelassen entgegen: «Grundsätzlich sind die Städte ja organisiert. Am Ende hängt der Erfolg aber davon ab, wie die bestehenden Plattformen geführt werden.» Beim Bauernverband investiere man viel in die Zwischenmenschlichkeit. «Hier haben es die Städte schwerer, weil dort der Austausch ohnehin viel anonymer ist.» Den Städten wünscht Ritter deshalb «eine neue Herzlichkeit».

