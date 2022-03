Maurer und Sommaruga suchen nach Alternativen zu russischem Gas

Verhandlungen Alternativen zu russischem Gas: Ueli Maurer sucht in Katar, Sommaruga reist nach Rotterdam und Paris Gleich zwei Bundesratsmitglieder reisen auf der Suche nach Alternativen zu russischem Gas um die Welt: Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga. Doch kurzfristig ist Pragmatismus gefragt. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 22.03.2022, 17.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In grossen Tanks auf dem Wasserweg gelangt das verflüssigte Erdgas nach Europa. zvg

«Kurzfristig ist es das, was möglich ist.» Es steckt eine gehörige Portion Pragmatismus in dieser Aussage von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Gesagt hat sie diesen Satz in Den Haag, wo sie derzeit bei einem Treffen mit dem holländischen Energieminister Rob Jetten nach Wegen aus der russischen Gas-Abhängigkeit sucht. Sie ist nicht die einzige: Amtskollege Ueli Maurer weilt dieser Tage in Katar, wo ihm der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck die Klinke in die Hand gab. Europa und das Gas: Der Ukraine-Krieg hat die problematischen Verstrebungen in der Energiepolitik aufgezeigt.

LNG lautet deshalb das Gebot der Stunde, liquified natural gas, zu deutsch: Flüssigerdgas. Bis vor Kurzem war LNG so etwas wie ein Joker. Durch Abkühlung auf bis zu minus 164 Grad Celsius verflüssigt, harrte es in Tanks auf Schiffen, die je nach Marktentwicklung diesen oder jenen Hafen ansteuerten. Eine sehr flexible Methode, einen Energie-Rohstoff möglichst gewinnbringend zu verkaufen, respektive einen plötzlichen Engpass sofort zu decken. Schon im Dezember sorgten amerikanische Cargoschiffe kurzfristig für eine Entspannung des Gaspreises in Europa. Doch mit dem Einmarsch seiner Truppen in der Ukraine hat Putin die Gemengelage auf dem Gasmarkt endgültig auf den Kopf gestellt. Jetzt geht es darum, LNG spätestens nächsten Winter als Reserve zuzuhalten.

«Beschaffung ist Sache der Branche»

Einen Vertrag hat Sommaruga in den Niederlanden nicht unterschrieben. «Die Beschaffung ist Sache der Branche», stellt die Energieministerin klar. Diese sei an den Treffen ebenfalls anwesend. Für die Schweiz wichtig ist aber der Zuspruch Europas, die Infrastrukturen nützen zu können. Es geht darum, politisch den Boden zu ebnen, dass die Schweiz Speicherkapazitäten und Terminals verwenden kann. Bereits heute reist deshalb Sommaruga nach Rotterdam weiter. Der Hafen ist ein wichtiger Umschlagplatz für Europa. Nicht an vielen Häfen kann Flüssiggas importiert werden. Eine Entladestation und ein Speicher im Raum Basel steckt noch in der Projektierungsphase.

«Für die Schweiz geht es darum, den Anschluss nicht zu verpassen. EU-Staaten haben ein sogenanntes Solidaritäts-Abkommen, um sich bei Versorgungsengpässen gegenseitig auszuhelfen. Die Schweiz ist als Nicht-EU-Mitglied kein Teil davon. «Deutschland hat aber Offenheit signalisiert, dass die Schweiz daran teilnehmen kann», sagt Sommaruga gegenüber CH Media. Nach Rotterdam eilt Sommaruga nach Paris zu einem Treffen der europäischen Energieminister: «Die Koordination mit unseren Partnern ist extrem wichtig.»

Ueli Maurer wirbt in Doha um den Kauf von LNG. Twitter @efd_dff / Aargauer Zeitung

Finanzminister Ueli Maurer geht derweil zum Ursprungsland für Flüssigerdgas. Katar ist weltweit der grösste Exporteur und deshalb aktuell sehr umworben. Noch bis vor wenigen Jahren hatte das Land ein Überangebot von LNG. Wie die Partnerschaft in Zukunft aussehen wird, ist noch unklar. Beim Finanzdepartement heisst es auf Anfrage: «Nach dem Besuch beim katarischen Energieminister werden die jeweiligen Stellen, in der Schweiz Gaznat, die konkreten Gespräche führen. Deshalb können wir uns im Moment nicht näher dazu äussern».

Klimaschädlich und politisch heikel

Die Schweiz steht weniger stark unter Druck als etwa Deutschland. Erdgas macht im Energiemix rund 15 Prozent aus, etwa die Hälfte stammt aus Russland – weit weniger als beim nördlichen Nachbarn, der eine direkte Pipeline zu russischen Erdgasfeldern unterhält. Ein Politikum ist die Suche nach Alternativen dennoch. Auch, weil LNG neue Abhängigkeiten schafft. So steht auch Katar im Verruf, die Menschenrechte nicht besonders hoch zu halten. Zudem ist Erdgas in verflüssigter Form noch klimaschädlicher und auch der Transport belastet die CO2-Bilanz. «Die Zukunft gehört deshalb klar den Erneuerbaren», sagt Sommaruga und rechnet vor: «Die Schweiz gibt jedes Jahr acht Milliarden Franken für Erdgas und -öl aus. Wir müssen einen Zacken zulegen.» Aber eben: kurzfristig regiert der Pragmatismus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen