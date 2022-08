Im Liveticker: Alles zum Nordwestschweizer Schwingfest 2022

Live Ein Lokalmatador oder einer der starken Gäste: Wer holt sich den Sieg am Nordwestschweizer in Brugg? Drei Wochen vor dem eidgenössischen Schwing- und Älplerfest messen sich die Nordwestschweizer Athleten im Schachen in Brugg. Mit dabei sind auch starke Gäste. Wer holt sich den Sieg? Alle Gänge und alle Infos gibt es hier ab 08.15 Uhr in unserem Liveticker. Marcel Kuchta, Martin Probst Jetzt kommentieren 07.08.2022, 05.00 Uhr

Patrick Räbmatter (links, helle Hose) gehört zu den Hoffnungsträgern der Nordwestschweizer Schwinger. Zu Beginn schwingt er gegen den formstarken Lario Kramer. Freshfocus

Wer am Sonntag das Nordwestschweizer Schwingfest in Brugg gewinnen will, muss an Fabian Staudenmann, Lario Kramer und Christian Schuler vorbei. Das sagt einerseits unsere Datenanalyse, andererseits wird den Gästen traditionell viel zugetraut. Das ist heute Sonntag nicht anders.