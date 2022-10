Lindau (ZH): Motorradfahrer bei Kollision mit Traktor verletzt

Zum Unfall kam es am Mittwochnachmittag kurz vor 14.15 Uhr auf der Brüttenerstrasse. Ein 35-Jähriger war mit seinem Traktor von Effretikon her kommend Richtung Lindau unterwegs. Beim Abbiegen in die Neuhofstrasse kollidierte er mit einem 19-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

20.10.2022, 08.58 Uhr