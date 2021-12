Liebesgeschichte Carmen und Francis machten 65 Jahre lang alles zusammen, auch das Ende mit Exit – war das erlaubt? Ein Arzt half einer gesunden Seniorin beim Suizid und wurde von der Genfer Justiz dafür verurteilt. Jetzt hofft er auf das Bundesgericht. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Ein unzertrennliches Paar: Francis und Carmen Thévenon. Rolf Neeser (Foto eines Fotos aus dem Familienalbum)

Carmen Thévenon ist 86 Jahre alt und gesund. In ihrer Krankenakte ist einzig Rheuma in der Schulter vermerkt. Francis Thévenon aber, ihr zwei Jahre jüngerer Ehemann, ist todkrank. Er hat unheilbaren Krebs. Deshalb will er mit Exit sterben.

Carmen kann sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen und will deshalb gleichzeitig mit Exit sterben. Carmen erzählt ihre Liebesgeschichte, die in Jugendjahren begann, in einem Brief:

«Seit 65 Jahren gehen wir zusammen durchs Leben. Wir haben alles zusammen gemacht, die Arbeit, die Freizeit, die Weltreisen. Und wir haben uns versprochen, dass wir auch zusammen sterben werden.»

Beide waren in Genf als Architekten tätig. Sie konnten keine Kinder kriegen. Ein Hund war ihr ständiger Begleiter.

Sollte Carmen nicht abwarten, ob sie nicht doch einen Sinn in einem Leben ohne Francis findet? Sie reagiert bestimmt, wenn ihr Arzt die Frage stellt. Sie hält ihre Aussage schriftlich fest:

«Als Architektin kenne ich mehrere Gebäude, von denen ich in die Tiefe springen kann, ohne Andere zu gefährden. Ich würde es tun, falls Exit mein Gesuch ablehnt.»

An Ostern 2017 verabschieden sich Carmen und Francis von ihren Angehörigen. Ihren Hund haben sie in die Zucht im Jura zurückgebracht.

Am Dienstag nach Ostern um 14 Uhr haben sie ihren letzten Termin. Der Arzt von Exit besucht sie in ihrer Altstadtwohnung in Genf und bringt ihnen das Gift: Natrium-Pentobarbital. Sie schlucken es aus einem Becher. Weil die Flüssigkeit bitter schmeckt, trinken sie danach ein Glas Wein. Dann legen sie sich zusammen aufs Bett, Hand in Hand, und schlafen für immer ein.

Exit suchte die am wenigsten schlechte Möglichkeit

Der Arzt heisst Pierre Beck. Er ist Vize-Präsident von Exit Suisse romande. Wie bei jedem Suizid kommt danach ein Polizeiinspektor und überprüft die Papiere. Diese bestätigen, dass die beiden urteilsfähig waren. Bei Francis ist zudem die tödliche Krankheit vermerkt. Bei Carmen steht aber: «Keine Diagnose».

Verurteilt: Pierre Beck vor dem Genfer Obergericht. Keystone (Genf, 14.10.2019)

Fälle wie jene von Carmen und Francis gibt es viele. Um Probleme zu vermeiden, schreiben die Suizidhelfer meistens eine allgemeine Diagnose hin, die in der Statistik dann als «Polymorbidität» zusammengefasst wird. Das ist oft nicht ganz falsch, aber auch nicht immer ganz richtig. Bei Menschen über 80 lassen sich immer diverse Leiden finden.

Pierre Beck ist 74 Jahre alt und hat schon fast 200 Leute in den Tod begleitet. Er hat es nicht mehr nötig, Diagnosen an Erwartungen von Staatsanwälten anzupassen. Er habe die am wenigsten schlechte Möglichkeit gesucht, sagt er. Er wollte verhindern, dass Carmen von einem Gebäude springt.

Exit: Zwei Vereine, ein Name Im Volksmund heissen beide Exit. Die Freitodorganisationen Exit Deutsche Schweiz und Exit Suisse romande verfolgen zwar ähnliche Ziele und haben ähnliche interne Regeln, doch sie sind voneinander unabhängig. Beide sind enorm gewachsen. Exit Deutsche Schweiz hat im vergangenen Jahr in 913 Fällen Suizidhilfe geleistet. Exit Suisse romande in 396 Fällen. Die Zahlen haben sich im vergangenen Jahrzehnt verdreifacht. Auch die Mitgliederzahlen steigen stetig. Exit Deutsche Schweiz hat 135'000 Mitglieder – mehr als jede Bundesratspartei. Die grösste Partei, die FDP, kommt auf 120000 Mitglieder. Die SP hat 30'000 Mitglieder. Exit Suisse romande hat 31'000. Exit Suisse romande überarbeitet wegen des Falls von Pierre Beck die internen Regeln. Bei Begleitungen von Paaren müssen neu zwei Ärzte grünes Licht geben. (mau)

Dafür wurde Pierre Beck von der Genfer Justiz verurteilt. Das Urteil des Genfer Obergerichts ist erstaunlich. Denn es gibt kein Schweizer Gesetz, das vorschreibt, wie krank eine Person sein muss für einen assistierten Suizid. Das Strafgesetz macht nur eine Einschränkung. Suizidhilfe darf «nicht aus selbstsüchtigen Beweggründen» betrieben werden. Zudem geht aus dem Heilmittelgesetz hervor, dass die Patienten urteilsfähig sein müssen.

Dennoch ist in der Gesellschaft und in der Politik die Vorstellung tief verankert, dass nur todkranke oder unerträglich leidende Menschen Suizidhilfe in Anspruch nehmen dürfen. Das steht so in den ethischen Richtlinien der Schweizer Akademien für Medizinische Wissenschaften (SAMW). Die Ärztevereinigung FMH nimmt diese Richtlinien normalerweise in ihre Standesordnung auf. Ärztinnen und Ärzte dürfen aber auch ohne FMH-Mitgliedschaft praktizieren. Zudem hat die FMH die aktuellen SAMW-Richtlinien zur Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende nicht akzeptiert, weil sie zu liberal seien.

Das zeigt: Die ethischen Richtlinien sind eine Diskussionsgrundlage, aber bisher nicht rechtlich bindend.

Eine Bestätigung des Schuldspruchs wäre eine Zäsur

Die Genfer Justiz unternimmt nun aber den Versuch, den Richtlinien einen Gesetzescharakter zu verleihen. Die Argumentation geht so: Natrium-Pentobarbital ist ein rezeptpflichtiges Medikament. Ein Arzt muss gemäss Heilmittelgesetz pflichtgemäss vorgehen, um ein Rezept auszustellen. Zu diesen Pflichten gehöre die Berücksichtigung von ethischen Richtlinien. Damit hat die Genfer Staatsanwaltschaft die beiden Gerichtsinstanzen ihres Kantons überzeugt.

Am Donnerstag wird der Fall vom Bundesgericht in einer öffentlichen Sitzung beraten. Das bedeutet, dass die drei Richterinnen und die zwei Richter der strafrechtlichen Abteilung nicht wie üblich einen Konsens gefunden haben. Sie werden nun ihre Differenzen vor Publikum austragen. Das heisst auch, dass eine vertieftere Auseinandersetzung zu erwarten ist als in Genf. Die Genfer Justiz hat Pierre Beck in einem Copy-paste-Verfahren verurteilt, wie er selber kritisiert. Er meint damit, dass das Obergericht die Argumente einfach übernommen hat, ohne sie zu hinterfragen. Tatsächlich ist die Urteilsbegründung kurz ausgefallen, obwohl sie eine grosse Tragweite hätte, sollte sie zur anerkannten Rechtspraxis werden.

Für Pierre Beck persönlich ist der Schuldspruch zu verkraften. Er hat eine bedingte Geldstrafe kassiert. Er muss sie also nicht zahlen, falls er nicht rückfällig wird. Für ihn als pensionierten Arzt ist die Strafe unschön, mehr nicht.

Für das liberale Schweizer Suizidhilferecht würde diese Rechtspraxis aber eine Zäsur bedeuten. Über Fälle wie jenen von Carmen und Francis wurde bisher nicht gesprochen. Offiziell starben nur todkranke und unerträglich leidende Menschen mit Exit. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit.

Früher trugen die Suizidhelfer ein Geheimnis mit sich

Werner Kriesi, Ex-Präsident von Exit Deutsche Schweiz und ehemaliger Pfarrer, hat an einer Exit-Tagung 2019 ein Tabu gebrochen. Er schilderte, wie er schon zahlreiche alte Menschen in den Tod begleitet hat, die vor allem eines waren: lebenssatt. Diese Patienten seien nicht krank gewesen, sondern alt. Er sagte: «Damals haben wir einfach nicht darüber gesprochen.»

2018 reiste der 104-jährige Australier David Goodall nach Liestal, um mit der Freitodorganisation Eternal Spirit zu sterben. Goodall liess sich von einem internationalen Medientross begleitet, weil er auf das Problem des Sterbetourismus hinweisen wollte. Die Kameras liefen auch, als Goodall die letzten Formulare ausfüllte. Im Entwurf stand bereits, dass er an einer tödlichen Krankheit leiden würde. Doch Goodall liess das korrigieren. Er sei gesund. Er wollte nicht mehr leben, weil er sein Leben nicht mehr selbstständig führen konnte. Einem 104-Jährigen konnte das niemand verübeln. Deshalb erhob die Baselbieter Staatsanwaltschaft auch keine Anklage, als sie den aussergewöhnlichen Todesfall untersuchte.

Wenn nun aber Pierre Beck vom Bundesgericht verurteilt werden würde, müssten Patienten künftig immer ein unerträgliches Leiden oder eine tödliche Krankheit belegen können.

Beck argumentiert, Carmen hätte unerträglich gelitten, hätte sie ohne Francis weiterleben müssen. Das unerträgliche Leiden war also zwar noch nicht da, stand aber unmittelbar bevor. Für die Genfer Justiz sind die Voraussetzungen damit jedoch nicht erfüllt.

Beck versteht das nicht. Vor Gericht vergleicht er den Fall mit einer Mutter, deren Kind bald sterben wird. Dann könne man ja auch nicht sagen, das unerträgliche Leiden beginne erst mit dem Zeitpunkt des Todes.

Hinzu kommt: Die SAMW-Richtlinien beziehen sich explizit auf Patientinnen und Patienten am Lebensende. Entweder befand sich Carmen also am Lebensende und die Richtlinien sind anwendbar. Oder Carmen befand sich nicht am Lebensende, wie die Genfer Justiz argumentiert. Dann wären die Richtlinien aber gar nicht anwendbar.

Die letzten Worte: «Wenn Ihr an uns denkt: Lächelt!»

Carmen und Francis hätten sich über die Debatte vermutlich gewundert. In ihrem Abschiedsbrief schreiben sie:

«Wie immer zusammen, 18. April 2017. Wir sind zu einer langen Reise aufgebrochen, von der wir nie wieder zurückkommen... Ganz diskret wurde unsere Asche in die Rhone geworfen, um jeden Moment der Traurigkeit zu vermeiden und nur das Bild von Glück und Liebe in Erinnerung zu behalten, das wir mit allen unseren Freunden und Bekannten geteilt haben. Vielen Dank von Herzen für alles, das Ihr uns gegeben habt. Und nun, wenn Ihr an uns denkt, lächelt!»

