Lenzburg: Mann mit Fäusten traktiert und verletzt

Lenzburg Mit Fäusten traktiert und verletzt: Mann im Spital Nach einem verbalen Disput wurde in Lenzburg ein Mann durch eine unbekannte Gruppe angegriffen. Die Polizei sucht Augenzeugen für den Vorfall am frühen Sonntagmorgen. 10.07.2022, 13.35 Uhr

Der 41-Jährige wurde von einer Gruppe angegriffen (Symbolbild). Keystone

Das Opfer traf in der Nacht auf Sonntag, um 1.50 Uhr, bei der Kreuzung Freiämterplatz in Lenzburg auf die ihm unbekannte Gruppierung. Auf ein Wortgefecht folgten mehrere Faustschläge gegen den 41-Jährigen aus der Region. Dabei er zog es sich Verletzungen am Auge zu und musste hospitalisiert werden. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach der Täterschaft blieb ohne Erfolg.