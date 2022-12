Leitartikel zur Jahreswende: Die Kraft der Freiheit

Leitartikel Wo die Freiheit unterdrückt wird, regt sie sich umso stärker: Warum nach dem Schreckensjahr 2022 die Zuversicht wächst 2022 lehrt uns: Freiheit zu schützen, das lohnt sich im Grossen wie im Kleinen. Was das mit dem Krieg, der Pandemiebekämpfung und mit «woken» Meinungswächtern zu tun hat. Patrik Müller Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Die Iranerin Jina Mahsa Amini musste sterben, weil sie den Hidschab angeblich nicht korrekt getragen hatte. Amini ist zu einem Symbol der Freiheit geworden. Clemens Bilan / EPA

Vor 175 Jahren herrschten in der Schweiz unruhige Zeiten. Am 29. November 1847 hatte der Sonderbundskrieg geendet, 93 Tote waren zu beklagen. Gewonnen hatten den Krieg die liberalen gegen die katholisch-konservativen Kantone. Dieses Ergebnis ebnete den Weg für die Bundesverfassung von 1848, welche die moderne Schweiz begründete: Föderalistisch, freiheitlich, auf Ausgleich bedacht.

Das ist lange her. Der Sonderbundskrieg war die letzte militärische Auseinandersetzung auf Schweizer Boden. Kriege sind uns fremd. Von den beiden Weltkriegen wurde die Schweiz verschont, und die Kriege in Ex-Jugoslawien waren zwar nah, aber keine Gefahr für die militärische oder versorgungstechnische Sicherheit.

Der russische Überfall auf die Ukraine hat das geändert. Er stellt Gewissheiten in Frage wie die, dass wir jederzeit Strom haben, heizen können und dass Invasionen in Europa einer finsteren Vergangenheit angehören. Das Diktum von der «Zeitenwende» stammt von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler Deutschlands, aber es gilt ebenso für die Schweiz. Scholz sagte am 27. Februar, drei Tage nach Russlands Angriff auf die Ukraine: «Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.»

Autokratisches Wunschdenken

Der Bundesrat brauchte etwas länger, um die richtigen Worte zu finden und die richtigen Massnahmen zu treffen – nämlich die Sanktionen der EU zu übernehmen. Doch schliesslich hat er es getan. Die Schweiz beweist, dass Neutralität nicht Wegschauen und Tatenlosigkeit bedeutet. Auch, indem die Bevölkerung Tausende von Flüchtlingen bei sich zu Hause aufgenommen hat.

Die Schweiz steht bei diesem Krieg auf der Seite der Freiheit, denn darum geht es letztlich. Für Putin war das Vordringen der Freiheit in Europa bis an die Grenzen Russlands stets eine existenzielle Bedrohung. Seine Reden machen klar, dass die Invasion ideologisch motiviert ist, etwa wenn er sagt, der Liberalismus befinde sich in einer «doktrinären Krise» und die «Ära des Westens» ende.

Das ist Wunschdenken eines Autokraten. Der Westen hat mit Entschlossenheit auf Russlands Invasion reagiert, angeführt von den USA. Auch in Europa ist die Unterstützung der Ukraine gross. Zwar gibt es in allen Ländern – die Schweiz eingeschlossen – Putin-Versteher, aber sie sind ruhiger geworden. Vor allem, seit auf den Schlachtfeldern die Ukrainer die Oberhand gewonnen haben.

Die Erfolge der Ukrainer sind möglich, weil ihr Wunsch nach Freiheit unbändige Kräfte freisetzt – und weil der Westen militärisch und finanziell gewaltige Unterstützung leistet.

Todesmutige Iranerinnen

Der Drang, frei zu leben, zeigte sich 2022 nicht nur in der Ukraine. Er ist in vielen Ländern der Welt grösser denn je. Im Iran demonstrieren Frauen für ihre Rechte, seit am 16. September Jina Mahsa Amini sterben musste, weil sie den Hidschab angeblich nicht korrekt getragen hatte. Amini ist zu einem Symbol der Freiheit geworden. Dafür auf die Strasse zu gehen, braucht Todesmut.

Enormen Mut brauchten auch die Chinesen, die gegen die Null-Covid-Politik protestierten. Das Regime von Präsident Xi Jinping versuchte es auch hier mit Unterdrückung. Doch die Bevölkerung wollte sich nicht länger einsperren lassen, und das Coronavirus richtete sich nicht nach der Staatsdoktrin.

Das Ende von Null-Covid war katastrophal vorbereitet, von 5000 Coronatoten pro Tag ist aktuell die Rede. Spätestens jetzt ist klar: Der anfänglich bewunderte chinesische Weg führt ins Verderben. Unfreiheit taugt nicht als Konzept zur Seuchenbekämpfung, und die besten Impfstoffe werden nicht im Staatslabor entwickelt, sondern im Forschungswettbewerb.

2022 war in vielerlei Hinsicht ein Schreckensjahr, doch es hat auch gezeigt: Wo die Freiheit unterdrückt wird, regt sie sich umso stärker.

Und die Schweiz?

Die Schweiz ist eines der freiesten Länder der Welt. Ein unschätzbares Privileg. Doch Grund- und Freiheitsrechte sind keine Selbstläufer. Es ist alarmierend, dass hierzulande der Antisemitismus zunimmt, dass es Übergriffe gegen Homosexuelle gibt und dass nonbinäre Personen Hass erfahren. Das zeigt leider, dass auch in der Schweiz nicht alle Menschen frei und angstfrei leben können.

Frei sein bedeutet auch: Sich frei fühlen. Viele Menschen haben den Eindruck, ausgegrenzt zu werden, weil sie andere Ansichten haben als das, was als «richtig» definiert wird. Ihr Unbehagen ist ernstzunehmen. Eine offene Gesellschaft braucht keine Meinungswächter, weder in den sozialen Medien noch im realen Leben. Bekenntniszwänge engen ein, und «woke» sein soll freiwillig bleiben.

Freiheit zu schützen, das lohnt sich im Grossen wie im Kleinen. In der Schweiz wurde die Grundlage dafür mit der Bundesverfassung gelegt. Ihr 175-jähriges Bestehen sollte 2023 gebührend gefeiert werden.

