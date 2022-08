Lehrermangel: Ursula Renold für Lohnerhöhungen für hohe Pensen

Lehrpersonenmangel Mehr Lohn für Lehrer mit höheren Pensen? «Absolut richtig», sagt ein Regierungsrat zur Idee einer ETH-Professorin Lässt sich der Lehrermangel mit Geld lindern? Ursula Renold, Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich, plädiert für höhere Löhne bei hohen Pensen. Der Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid stimmt zu – und will die Idee politisch umsetzen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesem Schuljahr besuchen erstmals mehr als eine Million Kinder die obligatorische Volksschule. Bild: Peter Schneider/Keystone

Klassen werden zusammengelegt, diplomlose Lehrpersonen bringen den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen bei: Mit Notmassnahmen versuchen die Schulbehörden, den Unterricht sicherzustellen. Die Herausforderung ist allein wegen der Demografie so gross wie noch nie: In diesem Schuljahr besuchen erstmals mehr als eine Million Kinder die obligatorische Volksschule.

Pünktlich zum Schulstart in den meisten Kantonen wartet Ursula Renold mit einer brisanten Idee im Kampf gegen den Lehrermangel auf. In den Tamedia-Zeitungen sagte die Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich unter anderem: «Kurzfristig könnten Lohnanreize für höhere Pensen geschaffen werden – Personen mit Kleinstpensen erhielten weniger Lohn.» Renold ist eine relevante Stimme in der Bildungspolitik. Früher amtierte sie als Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie.

Ruf nach besserer familienexternen Betreuung

Auf Anfrage von CH Media präzisiert Renold ihre Position: «Anreize für einen höheren Beschäftigungsgrad müssen verbunden werden mit Angeboten zur Verbesserung der familienexternen Betreuung.»

Ursula Renold ist Professorin für Bildungssysteme an der ETH Zürich. Bild: Privatarchiv

Diese Forderung kommt nicht von ungefähr, denn der wichtigste Grund für die Wahl eines Teilzeitpensums ist gemäss einer Studie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie – und das in einem Beruf, in dem die Frauen längst deutlich in der Überzahl sind.

Renold will nicht Teilzeitlehrpersonen den Lohn kürzen, sondern jene mit einer Lohnerhöhung belohnen, die ihr Pensum nach oben schrauben. «Ich bringe eine ökonomische Theorie ins Spiel: nicht bestrafen, sondern Anreize setzen.» Renold denkt, dass Lehrpersonen mit höherem Pensum im Schulhaus tendenziell mehr Verantwortung übernehmen, etwa als Klassenlehrperson. Auch wachse der administrative Aufwand, wenn eine Schulleitung viele Kleinstpensen managen müsse.

Kleine Pensen haben auch für die Angestellten selber Nachteile. Sie erteilen zwar weniger Lektionen, doch fixe Vorgaben wie Lehrersitzungen bleiben und nehmen im Vergleich zum eigentlichen Unterricht plötzlich überproportional viel Raum ein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Eine Tatsache ist: Mehr als 70 Prozent der Lehrpersonen arbeiten Teilzeit (siehe Grafik). Das ist überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen Branchen. Rein mathematisch könnte der Lehrermangel mit einer bestechend einfachen Massnahme beseitigt werden: Stocken alle Teilzeit-Lehrpersonen ihr Pensum um zehn Prozent auf, ist die Mangellage gemäss dem Bildungsbericht 2018 behoben. Stefan Wolter, Mitautor des Bildungsberichts und Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern, stellte schon vor drei Jahren ein verbindliches Mindestpensum von 30 bis 50 Prozent zur Debatte, falls sich der Lehrermangel weiter zuspitze.

Regierungsrat Schmid will Klassenlehrer honorieren

Res Schmid, seit zwölf Jahren Bildungsdirektor des Kantons Nidwalden, nimmt Renolds Ball auf. «Es ist absolut richtig, höhere Pensen besser zu entlöhnen als tiefere.» Er werde in der laufenden Legislatur noch einmal einen Anlauf nehmen, diesen Vorschlag umzusetzen. SVP-Mann Schmid argumentiert weiter, Klassenlehrpersonen übernähmen eine Reihe von Zusatzaufgaben, von denen Fachlehrer mit niedrigem Pensum befreit seien.

Die Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid. Bild: Urs Hanhart

«Klassenlehrpersonen tragen die Gesamtverantwortung für die Klasse und sind die wichtigste Anlaufstelle für die Kinder. Das muss man honorieren, auch finanziell.» Er begrüsst auch mit Wolters Vorschlag für ein Pflichtpensum. Schmid schweben 40, lieber aber 50 Prozent vor.

Unterstützung erhält Renold auch von Alain Pichard. «Ich unterstütze alle Vorschläge, die höhere Pensen attraktiver machen», sagt der Berner Grossrat (GLP), der als Kritiker des Lehrplans 21 zu einem schweizweit bekannten Lehrer avancierte. Was Klassenlehrer alles neben dem eigentlichen Unterricht leisten, hat er in einem Blogbeitrag dokumentiert. Es sei wichtig, dass diese Funktion an Attraktivität gewinne.

«Die Schulleitungen sollten dafür mehr Geld erhalten.»

Pichard kann sich – anders als Res Schmid – für Klassenlehrer auch weitere Entlastungslektionen vorstellen. Im Gegenzug sollen Fachlehrer mehr Lektionen unterrichten, um auf ein 100-Prozent-Pensum zu kommen. Pichard, der trotz seiner 67 Jahre immer noch an einer Brennpunktschule in Biel unterrichtet, fände eine Verzichtsplanung ein sinnvolles Mittel gegen den Lehrermangel: je nach Stufe einige Lektionen von der Stundentafel streichen im Sinne einer «Reduktion auf das Wichtige».

Mehr Lohn für höhere Pensen? Auf weniger Anklang stösst diese Idee bei Dagmar Rösler. Sie verstehe zwar den Gedanken dahinter, einen Anreiz schaffen zu wollen, sagt die Präsidentin des Dachverbandes der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Aber: «Lehrpersonen, die ihr Pensum wegen Kinderbetreuung, Betreuung der Eltern, Überlastung reduzieren, werden mit diesem System bestraft.» Sie finde eher, dass Lehrpersonen vor Ort in schwierigen Situationen unterstützt werden müssten – beispielsweise durch Schulassistenzen, um die täglichen Herausforderungen zu meistern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen