Lebensabend Weshalb es Büezern im Alter schlechter geht als Akademikerinnen - und was das mit den Renten zu tun hat Die Lebenserwartung in der Schweiz steigt seit Jahren, sie ist gar Weltspitze. Doch eine neue Studie belegt: Nicht alle Menschen können sich auf einen angenehmen Lebensabend einstellen. «Gute Gesundheit» im Alter ist sehr ungleich verteilt. Das könnte sich auch auf die Rentendiskussion auswirken. Anna Wanner Jetzt kommentieren 25.10.2022, 21.20 Uhr

Muss die Verkäuferin gleich lange arbeiten wie die Anwältin? Michael Buholzer/Keystone

Bei der finanziellen Sicherung der Vorsorgewerke spielt die Lebenserwartung eine wichtige Rolle. Denn in entwickelten Ländern wie der Schweiz steigt die Lebenserwartung seit Einführung der AHV stetig. Auch 1948 gingen die Erwerbstätigen mit 65 in Pension, Männer lebten im Schnitt damals noch 12 Jahre, Frauen 13. 70 Jahre später liegt die Lebenserwartung von 65-Jährigen fast 10 Jahre höher. Gemäss einer neuen Studie «Social Change in Switzerland» hält die Schweiz bei den Männern gar den Weltrekord: Nirgendwo sind die Aussichten auf ein langes Leben besser.

Die Studienautoren Adrien Remund von der Universität Genf und Stéphane Cullati von der Universität Freiburg übernahmen für ihre Auswertung die Daten der regelmässigen Schweizerischen Gesundheitsbefragungen (EES), die zuletzt 2014 stattfand. Damals konnten 30-jährige Frauen davon ausgehen, 85,7 Jahre alt zu werden und bis fast 83-jährig von guter Gesundheit zu profitieren. Bei gleichaltrigen Männern lag die Lebenserwartung im Schnitt bei 81,5 Jahren, die gute Gesundheit soll ihnen bis 79 erhalten bleiben.

Wer bis zur Oberstufe durchhält, hat bessere Aussichten auf einen Lebensabend bei guter Gesundheit. Christian Beutler/Keystone

Interessant an der Studie ist ein zweiter Aspekt: Je nach Bildungsniveau variiert nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Gesundheit. Wobei die Autoren zwei unterschiedliche Trends ausmachen.

Die Lebenserwartung gleicht sich unter verschiedenen Bildungsschichten langsam an: In den 90er-Jahren war die Differenz bei der Lebenserwartung zwischen Akademikern und Personen mit tieferem Bildungsniveau gross. Männer mit Hochschulabschluss lebten im Schnitt 6 Jahre länger als jene, die nur die obligatorische Schule besuchten. Bei den Frauen lag der Unterschied bei 4 Jahren. 20 Jahre später hat sich der Unterschied auf 5 bzw. 2,5 Jahre verringert. Die Gesundheit im Alter verschlechtert sich bei weniger Gebildeten: Personen mit tiefem Bildungsniveau leben zwar etwas länger als 1990, die Lebensqualität im Alter verschlechtert sich aber seither. Und auch der Unterschied zwischen den Bildungsniveaus wächst. Akademiker leben 8,8 Jahre länger bei guter Gesundheit als Männer mit obligatorischem Schulabschluss, 1990 war der Abstand noch 7,6 Jahre. Frauen mit hohem Bildungsabschluss haben 2014 eine um 5 Jahre höhere «Lebenserwartung bei guter Gesundheit» als Frauen mit obligatorischem Schulabschluss – im Vergleich zu 3,3 Jahren 1990.

Die Autoren sehen darin einen «Prozess der Marginalisierung der am wenigsten ausgebildeten Personen». Eine ähnliche Entwicklung gebe es auch in anderen Ländern. Sie knüpfen diese Erkenntnis direkt an die Diskussion der Rentenaltererhöhung an: Eine allgemeine Erhöhung sei aufgrund der wachsenden Ungleichheit unfair. Weniger Gebildete würden benachteiligt.

Die Studie trifft einen Nerv. Die Erhöhung des Frauenrentenalters legte sozialpolitische Gräben offen und nährte die Frage, ob eine Verkäuferin, die mit 16 ins Erwerbsleben einsteigt, gleich lange arbeiten muss wie eine Anwältin, die mit 27 eine feste Stelle antritt.

Zudem sprachen sich vor einem Jahr 63 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer für ein Lebensarbeitszeitmodell aus, das eine Abstufung zwischen verschiedenen Bildungsniveaus zulässt. Das zeigte eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo.

Bundesrat prüfte schon 2005 eine Besserstellung tieferer Einkommen

Die Diskussion um die Lebensarbeitszeit ist nicht neu: Bereits bei früheren AHV-Reformen überlegten sich Parlament und Bundesrat, wie Frühpensionierungen auch für tiefere Lohnklassen ermöglicht werden könnten. Weil das vorgezogene Rentenalter eine Kürzung der Leistungen bewirkt, war die Frühpensionierung bisher hauptsächlich gut situierten Personen vorbehalten.

Im Rahmen der 11. AHV-Revision prüfte der Bundesrat 2005 mehrere Vorruhestandsmodelle für Personen mit tiefen bis mittleren Einkommen. Mehrere Ideen wurden bei näherer Betrachtung wieder verworfen. Darunter die Frühpensionierung für Berufe mit Schwerstarbeit – wegen der schwierigen Abgrenzung. Auch ein einkommensabhängiges Rentenalter war schnell wieder vom Tisch, weil es die Solidarität zwischen Gutverdienern, die viel in die AHV einzahlen, und allen anderen zusätzlich strapaziert hätte.

Und weil das Einkommen alleine nichts über die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse einer Person aussagt. Auch das Modell des Baugewerbes, das eine Branchenlösung für Frühpensionierung kennt, galt als schwer umsetzbar, weil nicht alle Branchen Gesamtarbeitsverträge kennen, die das regeln können. Und weil die Lösung eher teuer ist.

Rentenalter soll von Dauer und Art der Arbeit abhängen

Am hartnäckigsten hält sich das Lebensarbeitszeitmodell. Demnach sollen Personen ohne Rentenkürzung frühpensioniert werden, die jung ins Erwerbsleben einsteigen und ein eher bescheidenes Einkommen erzielen. Denn wer körperliche Arbeit leistet, schadet eher der eigenen Gesundheit, was wiederum die Lebenserwartung bei guter Gesundheit verkürzt.

Zwar stellt sich auch hier die Frage, wie sich die Erwerbsjahre genau anrechnen lassen. Was zählt ein Studentenjob? Was ein Praktikum? Und wie wird die Mutterschaft berücksichtigt? Oder eine Weiterbildung? Das Risiko ist gross, dass die Berechnung schnell kompliziert wird. Deshalb wurde die Idee zuletzt immer verworfen.

Bei der Diskussion um die Altersvorsorge 2020 brachte die GLP vor fünf Jahren die Idee ins Spiel. Vor zwei Jahren schlug die Westschweizer Arbeitgeberorganisation Centre Patronal einen derartigen Systemwechsel für die Altersvorsorge vor. Und nun, kurz nach der AHV-Abstimmung im September, erklärte Nationalrätin Ruth Humbel gegenüber dieser Zeitung: «Dank des Ja zur AHV-Vorlage haben wir nun Zeit, das Modell der Lebensarbeitszeit vertieft zu prüfen.» Bei der FDP und auch bei linken Politikern stösst die Idee auf offene Ohren.

Der Bundesrat hat den Auftrag, bis 2026 eine neue Reform vorzuschlagen, um die Renten ab 2030 zu sichern. Das Parlament muss einen möglichen Gegenvorschlag zur Initiative des Jungfreisinns verhandeln, der Rentenalter 66 vorschlägt. Wetten, dass bald konkretere Modelle der Lebensarbeitszeit auftauchen?

