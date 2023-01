Leaks: Ex-Vizekanzler Oswald Sigg sieht staatspolitische Krise

Leak-Affäre «Dann heisst es für Herrn Berset wohl ‹Ende der Fahnenstange›»: Der frühere Vizekanzler Oswald Sigg sieht eine staatspolitische Krise Oswald Sigg, ehemaliger Bundesratssprecher und SP-Mitglied, bezeichnet die Leaks-Affäre um Alain Berset als «eine Art von Korruption». Gleichzeitig wird bekannt, dass ein ehemaliger Geheimdienstchef ebenfalls Auskunftsperson in der Untersuchung war. Christoph Krummenacher 2 Kommentare 29.01.2023, 12.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Indiskretionsaffäre um Gesundheitsminister Alain Berset, seinen ehemaligen Kommunikationschef Peter Lauener und Ringier-Chef Marc Walder zieht weitere Kreise. Nun melden sich neue kritische Stimmen zu Wort. Etwa der ehemalige Bundesratssprecher und Vizekanzler Oswald Sigg. Der SP-Parteikollege von Berset sieht den Bundesrat, ja die Schweiz in einer staatspolitischen Krise.

Oswald Sigg, ehemaliger Bundesratssprecher und Vizekanzler. Alessandro Della Valle/Keystone

«Das ist eine gravierende Geschichte», sagt er gegenüber der «NZZ am Sonntag». «Ich würde das als eine Art von Korruption bezeichnen.»

Es sei möglich, dass die Indiskretionen gar Entscheide des Bundesrates beeinflusst hätten. Denn es habe, ist Sigg überzeugt, einen Tauschhandel gegeben: Lauener schickte Ringier-CEO Marc Walder vertrauliche Informationen, im Gegenzug sorgte die Ringier-Presse für eine wohlwollende Berichterstattung.

Gegen diese Verknüpfung wehrte sich jedoch die Redaktion des Ringier-Flaggschiffs «Blick». Sie arbeite nicht auf Geheiss des CEO. Am Samstag meldete die «Schweiz am Wochenende», dass der Ringier-Konzern die Macht von Marc Walder beschneide: So ist dieser nicht länger publizistisch für die «Blick»-Gruppe und die Ernennung des Chefredaktors zuständig. Walder habe beim «Blick» nichts mehr zu sagen.

Ringier bestätigte dazu am Samstag in einer Mitteilung, der Verwaltungsrat habe entschieden, die «publizistischen Führungsprinzipien innerhalb der Gruppe noch expliziter zu verankern». Der Verwaltungsrat stehe hinter CEO und Miteigentümer Walder. Dazu muss man wissen: Der Ringier-Konzern ist international tätig, hier bleiben die Kompetenzen von Walder unberührt; hingegen hat er in der Schweiz keinen Zugriff auf die «Blick»-Gruppe mehr. Publizist und Ringier-Kenner Kari Lüönd sagte dazu auf TeleZüri, der Schritt sei bemerkenswert und wohl nur damit zu erklären, dass die Redaktion diesen eindringlich gefordert habe.

Im Austausch: Bundesrat Alain Berset mit Ringier-CEO Marc Walder. Peter Klaunzer/Keystone

Alain Berset stellt sich bisher auf den Standpunkt, von den Indiskretionen seines Medienchefs nichts gewusst zu haben. Für diese Position geht der SP-Magistrat aufs Ganze und belastet seinen langjährigen Vertrauten, wie in den Aussagen seiner Einvernahme zu lesen ist. Ob die Darstellung Bersets – von der Weitergabe geheimer Informationen durch seinen Kommunikationschef nichts gewusst zu haben – glaubhaft ist, wird bezweifelt.

Für Ex-Vizekanzler Sigg jedenfalls ist klar: «Wenn irgendjemand jetzt herausfindet, dass es eben doch nicht so war – dann heisst es für Herrn Berset wohl ‹Ende der Fahnenstange›.» Schliesslich müsse ein Bundesrat wissen, was sein Kommunikationschef tue. «Bundesrat Berset trägt da ganz klar Mitverantwortung.» Die Affäre schade der Politik und den Medien, ist Oswald Sigg überzeugt. Es sei etwas vom Schlimmsten, «dass jetzt der Eindruck von Klüngelei von Politik und Medien» entstehe.

Ehemaliger Nachrichtendienstchef ebenfalls im Visier

Peter Lauener, vormaliger Kommunikationschef des EDI. Peter Klaunzer/Keystone

Die Ringier-Zeitung «Sonntags-Blick» ergänzt die Berichterstattung mit einem weiteren Detail. So sei im Zuge der Untersuchung von Sonderermittler Peter Marti auch ein ehemaliger Geheimdienstchef vernommen worden.

Anlass des Verhörs von Jean-Philippe Gaudin war ein klassifizierter Bericht der parlamentarischen Geschäftsprüfungsdelegation über manipulierte Chiffriergeräte. Teile davon gelangten 2020 vorab an die Medien. Es ging um die sogenannte «Crypto-Affäre».

Sonderermittler Marti war aufgefallen, dass dabei der Nachrichtendienst (NDB) in einem NZZ-Artikel zum Thema gut weggekommen war. Er schloss daraus, dass jemand vom NDB den Journalisten Passagen aus dem vertraulichen Bericht weitergegeben hatte.

Ex-NDB-Chef Gaudin gab in der Einvernahme an, er könne sich dies nicht vorstellen, so der «Sonntags-Blick». Nachdem Marti seine Zweifel an dieser Aussage äusserte und mit einem Strafverfahren drohte, erwiderte Gaudin: «Wenn gegen mich ein Verfahren eröffnet würde, wäre das mein Ende. Ich weiss wirklich nichts.»

Jean-Philippe Gaudin stand von 2018 bis 2021 dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) vor. Peter Klaunzer/Keystone

Pikant: Zwei Monate nach der Befragung durch Marti wurde Gaudin von VBS-Vorsteherin Viola Amherd entlassen. Angeblich hatte er einen Vertrag mit einem externen Berater vor Amherd geheim gehalten. Gemäss VBS bestehe zwischen der Einvernahme und der Kündigung kein Zusammenhang.

«Corona-Leaks»-Affäre prallt an Alain Berset ab

Aufgrund der Enthüllungen rund um die «Corona-Leaks» hat die Geschäftsprüfungskommission des Bundesparlaments angekündigt, die Rolle von Bundespräsident Alain Berset zu untersuchen. Gegen Peter Lauener läuft ein Strafverfahren wegen Amtsgeheimnisverletzung. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Bundespräsident Alain Berset steht im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Allerdings: Auch der jüngste Wirbel scheint am amtsältesten Bundesrat abzuprallen. So landet er in einer von Sotomo durchgeführten Umfrage der «NZZ am Sonntag» auf dem dritten Platz. Nur Viola Amherd und Elisabeth Baume-Schneider sind beliebter. Bersets Sympathiewerte sind gleich hoch wie bei der letzten Befragung im Herbst 2022.

Die allermeisten sehen gemäss der Umfrage die Hauptschuld für die Affäre denn auch nicht bei Berset, sondern bei Lauener. Und 64 Prozent lehnen einen Rücktritt Bersets ab. Hingegen nehmen ihm 41 Prozent der Befragten nicht ab, dass er nichts von der Weitergabe von Informationen durch Kommunikationschef Lauener wusste.

Ueli Maurer zu Indiskretionen: «Der Bundesrat ärgerte sich jede Woche darüber.» CH Media Video Unit

2 Kommentare Thomas Zweidler vor 25 Minuten 3 Empfehlungen Bei solch massiven Ungereimtheiten in einer Landesregierung gibt es nur eins zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit, zur Einheit des Kollegiums und zum Zurückfinden des Vertrauens:BR Berset sollte und muss von sich aus zurücktreten. (Seine SP-Partei täte gut daran, ihm dies sehr nahe zu legen).Nur so kann ein sauberer Neubeginn stattfinden. Guter Nachwuchs hat es genug. Zum Wohle aller. 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen