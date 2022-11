Mehr Sicherheit im Gotthardtunnel: Neues Schwerverkehrszentrum

Lastwagen 250 Millionen Franken für mehr Sicherheit im Gotthardtunnel Am Südfuss der Gotthard-Rampe wird am Freitag ein neues Schwerverkehrskontrollzentrum offiziell eingeweiht. Planung und Realisierung dauerten rund 20 Jahre. Gerhard Lob Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Schwerverkehrskontrollzentrum in Giornico wegen Lastwagen, Chauffeure und Ladungen stichprobenmässig geprüft. Gerhard Lob / Aargauer Zeitung

Endlich ist es so weit. In Giornico in der Leventina wird am Freitag das neue Schwerverkehrskontrollzentrum (SVKZ) offiziell eingeweiht. Dieses Zentrum erlaubt es, die Camions auf der A2 in Fahrtrichtung Gotthard zu kontrollieren und das Lastwagenaufkommen zu dosieren. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, insbesondere in Hinblick auf die Durchquerung des Gotthard-Strassentunnels.

Das neue SVKZ befindet sich auf dem Gelände des 1995 stillgelegten Stahlwerks Monteforno. Die ersten Ideen und Planungen für ein solches Zentrum auf der Südseite der Gotthard-Rampe gehen auf das Jahr 2002 zurück. Es sollte weiter südlich angesiedelt werden, um den gesamten Schwerverkehr von Italien in Richtung San Bernardino und Gotthard kontrollieren zu können. Doch geeignete Standorte waren nicht zu finden.

Chauffeure, Lastwagen und Ladungen werden kontrolliert

Wegen der Präsenz der Schwerindustrie musste der Boden auf dem Monteforno-Areal aufwändig saniert werden. Die eigentlichen Bauarbeiten dauerten dann vier Jahre und umfassten auch einen eigenen Autobahnvollanschluss an die A2. Ganze 250 Millionen Franken hat der Bund investiert.

Das «Maxi-Zentrum» in der Leventina gleich seinem Pendant auf der Nordseite in Ripshausen bei Erstfeld UR, dem bisher grössten Schwerverkehrskontrollzentrum der Schweiz. Die Dimension in Giornico ist gewaltig. Die Fläche erreicht 170’000 Quadratmeter. Der Talgrund neben der Ex-Monteforno wurde weitgehend asphaltiert. Nachts erleuchten ein Lichtermeer und Ampeln die Anlage, die daher auch aus der Ferne gut sichtbar ist.

Im Kontrollzentrum wird der Schwerverkehr stichprobenweise kontrolliert und dosiert auf die Gotthardrampe geleitet. Damit werden mehrere Dinge angestrebt: Die Chauffeure, Fahrzeuge und Ladungen sollen in einem einwandfreien Zustand sein und die Fahrzeuge im Tunnel nicht in zu dichter Abfolge unterwegs sein. Das Dosiersystem - auch Tropfenzählersystem genannt - war unter dem ehemaligen Verkehrsminister Moritz Leuenberger nach dem gravierenden Unfall im Gotthard-Strassentunnel vom September 2001 eingeführt worden. Damals war ein Camionneur bei Airolo betrunken in den Tunnel gefahren und hatte einen schweren Brandunfall verursacht. Elf Menschen starben.

Wie wichtig die Schwerverkehrskontrollen sind, erklärt der Direktor des Bundesamtes für Strassen, Jürg Röthlisberger, in einer Begleitbroschüre zur Eröffnung des Zentrums von . Gemäss einem Bericht des Astra und des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit seien im Jahr 2021 rund 140’000 Lastkraftwagen und Busse kontrolliert worden. «In rund 20 Prozent der Fälle (immerhin 28’000 Fahrzeuge) gab es Unregelmässigkeiten», so der Astra-Chef.

Alles ausser ein Restaurant, weil Chauffeure sparsam sind

In Giornico wird mit rund 1500 Lastwagen pro Tag gerechnet. Von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends laufen die Kontrollen. Bei Bedarf dient die Anlage als Warteraum für bis zu 350 Fahrzeuge. Dieser Fall kann eintreten, wenn die Autobahn wegen Schneefalls gesperrt ist. Dank dieses Warteraums müssen die Cammioneure nicht länger auf dem abgetrennten Pannenstreifen der Autobahn warten, sondern können das Zentrum als Parkplatz verwenden. Dort gibt es adäquate hygienische Einrichtungen wie WCs und Duschen. Auf ein Restaurant wurde verzichtet, da die Lastwagenfahrer in der Regel ihren Bedarf mit sich führen und sich wegen ihrer geringen Löhne sehr sparsam verhalten.

Das neue Zentrum ist in diesen Tagen in einer Art Soft-Opening bereits in Betrieb gegangen und wird von der Tessiner Kantonspolizei gemangt. Als Arbeitgeber hat es für die Region eine wichtige Bedeutung: 52 Mitarbeitende finden dort eine Anstellung als Sicherheitsagenten.

Mit dem SVKZ Giornico sind landesweit nun zehn Schwerverkehrskontrollzentren in Betrieb. Drei weitere sind geplant, zwei Midi-Zentren entlang der A1 (Chavornay VD, Önsingen SO) sowie ein Midi-Zentrum an der A2 bei Neuenkirch LU.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen