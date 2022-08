Wegen Trockenheit: In der Schweiz wird mehr Vieh geschlachtet

Landwirtschaft Wegen extremer Trockenheit: Mehr Vieh als üblich wird geschlachtet – Proviande ruft Schweizer Bauern zur Besonnenheit auf Im Vergleich zur Vorwoche landeten diese Woche fast doppelt so viele Kühe auf den Schweizer Schlachtviehmärkten. Der Futtermangel lässt besonders Viehzüchterinnen in der Romandie keine andere Wahl. Julian Spörri, Lausanne 11.08.2022, 17.04 Uhr

Wegen der Trockenheit wird frisches Gras zur Mangelware. Symbolbild: Keystone

Seit Wochen fehlt es in der Schweiz an Regen. Die Felder und Wiesen trocknen zusehends aus – besonders in der Westschweiz wird saftiges Grün für das Vieh zur Mangelware. Das bringt die Bauern und Bäuerinnen in Zugzwang. Manche von ihnen sehen keinen anderen Ausweg, als ihre Tiere früher als geplant in den Schlachthof zu bringen. So werden derzeit beispielsweise im Kanton Waadt pro Woche rund 300 Rinder und damit doppelt so viele wie sonst zu dieser Jahreszeit auf den Viehmärkten verkauft, berichtet die Tageszeitung «24heures».

Auch die schweizweite Statistik der Branchenorganisation Proviande zeigt, dass diese Woche die Zahl des Schlachtviehs auf den Märkten im Vergleich zur Vorwoche sprunghaft angestiegen ist – nämlich von 584 auf 1016 Tiere. Die Zahl liegt damit nicht mehr in einem für die Jahreszeit durchschnittlichen Rahmen, sondern auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Hitzesommer 2018.

Jurabogen ist besonders betroffen

Regula Kennel, Mediensprecherin von Proviande, betont jedoch, dass sich die Situation je nach Landesteil sehr unterschiedlich präsentiere. «In Regionen wie dem Berner Oberland ist die Lage vergleichsweise gut. Besonders akut ist die Trockenheit dagegen im Jurabogen von der Nordwestschweiz bis Genf. Dort werden nun ältere Kühe zum Schlachten gebracht, um genügend Futter für die jüngeren Tiere zu haben, die von der Alp zurückkehren.»

Dies bestätigt auch Yann Huguelit. Der Präsident der Neuenburger Landwirtschaftskammer bezeichnet die aktuelle Situation in seinem Kanton als «sehr schwierig». Er kenne einen Viehzüchter, der aufgrund fehlenden Futters 40 seiner 150 Rinder verkauft habe, so Huguelit. Je länger die Trockenheitsperiode andauere, desto mehr Landwirtinnen und Landwirte dürften sich zu diesem Schritt gezwungen sehen, erwartet der Neuenburger. Denn der Einkauf von Futter komme mangels finanzieller Mittel nicht für jeden Betrieb in Frage, zumal derzeit die Preise hoch seien. «Letztlich ist es ökonomisches Kalkül. Jeder Viehzüchter muss sich die Frage stellen, ob der Zukauf von Futter oder der Verkauf der Tiere mit einem geringeren Schlachtgewicht finanziell mehr Sinn macht.»

«Es gibt keinen Grund, in Panik auszubrechen»

Da mehr Vieh als üblich verkauft wird, befürchtet Huguelit, dass bald auch die Preise ins Rollen kommen. «Aktuell sind die Preise noch gut, aber die Verarbeiter werden aufgrund der Marktlage Druck machen, sie zu senken», so der oberste Neuenburger Landwirt.

Damit besteht die Gefahr, dass nun viele Viehzüchterinnen und Viehzüchter versuchen könnten, ihre Tiere zu verkaufen, solange die Preise noch höher sind. Genau vor solchen Panikverkäufen warnt man beim Branchenverband Proviande. «Wir rufen die Viehzüchter zur Besonnenheit auf», sagt Mediensprecherin Regula Kennel. «Selbst wenn die Preise jetzt etwas sinken sollten, sind sie im Vergleich mit anderen Jahren immer noch sehr gut. Es gibt also keinen Grund, in Panik auszubrechen oder spontan und unangemeldet an Viehmärkte zu gehen.»

Vorerst keinen grossen Einfluss dürfte die aktuelle Lage laut Einschätzung von Proviande übrigens auf den Preis für Hackfleisch, Hamburger & Co. im Laden haben. «Preissenkungen werden von den Fleischverarbeitern nicht zwingend an die Konsumierenden weiter gegeben», führt Kennel aus. «Kuhfleisch kann eingefroren und zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt gebracht werden – zum Beispiel diesen Herbst. Dann fehlen nämlich die jetzt vorzeitig geschlachteten Tiere.»