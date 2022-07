Nährstoffüberschüsse: So können Landwirte Emissionen reduzieren

Landwirtschaft Stickstoff- und Phosphorverluste: Wie Bauern dank Gülle und Mist Geld sparen können Wie können die Nährstoffverluste in der Landwirtschaft reduziert werden? Das will ein Team aus Forschung, Behörden und Landwirtschaftsbranche herausfinden. Dafür stapfen die Beteiligten auch mal zentimeterhoch durch Gülle. Chiara Stäheli 02.07.2022, 05.00 Uhr

Serafin Martig, technischer Mitarbeiter, füllt Gülle ab für die Labormessungen. Bild: CHM

Die Zufahrtstrasse windet sich steil den Hang hoch. Sie führt vorbei an Bauernhöfen und weidenden Kühen. Oberhalb von Marbach (LU) auf über 1000 Meter über Meer weht ein frischer Wind, der Himmel ist an diesem Vormittag wolkenverhangen, die Sicht beschränkt. Davon lassen sich weder Landwirt Bruno Wigger noch das Team der sogenannten «Versuchsstation Nährstoffflüsse» beeindrucken. Sie hantieren an Schläuchen herum und bereiten die Versuchsanlage vor, die messen soll, wie viele Nährstoffe die Gülle von Wigger enthält.

Thomas Steinsberger. Bild: Patrick Hürlimann

Der typische Geruch gehört für Thomas Steinsberger und Nadine Engbersen zum Arbeitsalltag. Die beiden Forschenden suchen Lösungen, wie Stickstoff- und Phosphoremissionen in der Landwirtschaft reduziert und umweltschädliche Emissionen verringert werden können. Sie tun das im Rahmen des von Agroscope initiierten Projekts «Versuchsstation Nährstoffflüsse», das im vergangenen Jahr gestartet hat und bis 2028 dauern soll. In einem ersten Schritt bestimmen die beiden gemeinsam mit Serafin Martig, dem technischen Mitarbeiter, die Nährstoffflüsse auf landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung. Dafür arbeiten sie eng mit 26 Landwirtschaftsbetrieben aus dem Kanton Luzern zusammen - einer davon gehört Bruno Wigger.

Viele Tiere, hohe Nährstoffverluste

Der Landwirt hält auf seinem Hof Milchkühe. Seit drei Monaten notiert er täglich, was seine Tiere zu essen kriegen, wie lange sie pro Tag auf der Weide verbringen, wann er seine Wiesen güllt und wann er wie viel Mist ausbringt. Diese Daten übermittelt er an Steinsberger und sein Team. Und zwar freiwillig. Wigger wird zwar für seinen Aufwand entschädigt, doch mitmachen tut er aus Interesse: «Gerade im tierintensiven Kanton Luzern ist die Problematik mit den hohen Nährstoffverlusten gross. Deshalb möchte ich mit meiner Teilnahme an der Versuchsstation einen Beitrag leisten, damit wir herausfinden können, was wir Bauern tun können, um die Verluste zu reduzieren.»

Auf dem Hof von Bruno Wigger leben 25 Milchkühe und zwei Kälber. Bild: CHM

Dass hier Handlungsbedarf besteht, hat unlängst auch die Politik erkannt. Bis 2030 sollen die Stickstoff- und Phosphorverluste «angemessen reduziert» werden. Konkrete Zielwerte hat das Parlament nicht definiert, der bürgerliche Widerstand war zu gross. Allerdings hat der Bundesrat in der dazugehörigen Verordnung festgehalten, dass die Verluste von Phosphor und Stickstoff bis 2030 im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2014 bis 2016 um mindestens 20 Prozent gesenkt werden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Nährstoffkreisläufe geschlossen werden.

Überschüsse beeinträchtigen Ökosysteme

Zur Erklärung: Gülle und Mist aus der Tierhaltung enthalten wichtige Pflanzennährstoffe wie Phosphor und Stickstoff. Werden diese als Dünger auf dem Feld ausgebracht, und können die Nährstoffe von den Pflanzen nicht gänzlich aufgenommen werden, kann ein Überschuss mit negativen Umweltwirkungen entstehen. Diese Überschüsse führen dazu, dass Grund- und Oberflächengewässer verschmutzt sowie Ökosysteme negativ beeinflusst werden. Zudem trägt Stickstoff in Form von Lachgas zur Klimaerwärmung bei.

Befinden sich Ein- und Austräge hingegen im Gleichgewicht, hat das für den Landwirten gleich mehrere Vorteile, wie Steinsberger sagt: «Wenn Landwirtinnen und Landwirte wissen, welche Nährstoffe zu welchen Anteilen in ihrer Gülle enthalten sind, können sie das ausbringen, was die Pflanzen brauchen, und im besten Fall so die Kosten für Kunstdünger sparen.»

Proben gehen später ins Labor

Zurück auf den Hof: Die Pumpe läuft, die Gülle fliesst durch den Schlauch. Dabei passiert sie ein Gerät, welches mit Lichtstrahlen in Echtzeit die Zusammensetzung der Gülle misst. Um die Resultate anschliessend im Labor kontrollieren zu können, füllt Serafin Martig Gülle in drei separate Behälter und beschriftet sie. Denn: «Die Messungen auf dem Hof ersetzen das Labor nicht», so Steinsberger, «es dauert zwar einige Wochen, bis die Laborresultate vorliegen, doch sie sind dafür sehr genau.»

Die Gülle wird durch einen Schlauch gepumpt und anschliessend mit dem NIRS-Gerät untersucht. Bild: CHM

Um herauszufinden, wie hoch die Verluste überhaupt sind, misst das Team von Steinsberger, was das Tier frisst und was es ausscheidet. Deshalb nehmen Engbersen und Martig im Anschluss an die Güllemessung Proben der Futtermittel, damit auch deren Nährstoffgehalte im Labor untersucht werden können. Sie packen separat Heu, Silage und Biertreber in kleine Tüten und beschriften auch diese mit Inhalt, Ort und Datum.

Derweil erkundigt sich Bruno Wigger beim wissenschaftlichen Projektleiter Thomas Steinsberger nach Dingen, die er auf seinem Hof noch besser machen könnte, um Emissionen zu reduzieren. Dieser sagt, es lohne sich, bei der Fütterung anzusetzen: «Die Tiere sollten bedarfsgerecht gefüttert werden, dazu gehört beispielsweise, dass die Proteinzufuhr der Lebensphase angepasst wird.» Auch stallbauliche Massnahmen, die beispielsweise Harn und Kot nach dem Ausscheiden trennen, seien sinnvoll, so Steinsberger. Eine weitere Empfehlung plant Wigger aufgrund behördlicher Vorgaben ohnehin umzusetzen: Und zwar will er demnächst sein Güllelager abdecken, um Verluste bei der Lagerung zu verhindern.

Dass es nicht zwingend Obligatorien braucht, davon ist Steinsberger überzeugt: «Landwirte sind auch Unternehmer. Wenn sie sehen, dass sich eine Umstellung nicht nur aus Umweltsicht, sondern auch finanziell lohnt, dann machen sie das freiwillig.» Umgekehrt funktionieren alle Massnahmen nur «auf der Basis einer guten landwirtschaftlichen Praxis», so Steinsberger: «Wenn die Landwirte beispielsweise die Gülle bei praller Sonne in der grössten Mittagshitze ausbringen, dann macht das viele Einsparungen wieder zunichte.»