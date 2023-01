Fleischersatz: Landwirte bauen vermehrt Hülsenfrüchte an

Landwirtschaft Plötzlich attraktiv: Schweizer Landwirte steigen auf pflanzliche Produktion um – was das für Vegetarier bedeutet Seit Anfang Jahr unterstützt der Bund den Anbau pflanzlicher Proteine zur menschlichen Ernährung finanziell. Die Folge: Immer mehr Bauern pflanzen Eiweisserbsen, Ackerbohnen und Soja an. Ein Grossteil davon wird zu Fleischersatzprodukten verarbeitet. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 24.01.2023, 05.00 Uhr

Vermehrt steigen Landwirte auf den Anbau pflanzlicher Proteine wie etwa Soja um. Bild: Donato Caspari

Der Anbau von Eiweisserbsen, Kichererbsen und anderen Hülsenfrüchten für die menschliche Ernährung steckt in der Schweiz noch in den Kinderschuhen. Landwirt Simon Scheidegger ist hierzulande einer der wenigen, der solche Kulturen bereits seit über sieben Jahren anbaut. Er produziert in Herbligen (BE) auf zwei Hektaren Eiweisserbsen nach IP-Suisse-Richtlinien. Vor allem, weil sie in seine Fruchtfolge passen und «sich gut als Vorkultur für die Kartoffeln eignen». Allerdings sei der Anbau bis anhin «nicht sehr lukrativ» gewesen, erzählt Scheidegger, dessen Ernte in den vergangenen Jahren anderen Bauern als Futtermittel für ihre Nutztiere diente.

Heuer sollen seine Eiweisserbsen zum ersten Mal direkt als Lebensmittel für Menschen verwendet werden – und zwar in Form von Fleischersatzprodukten. Das hat sich bis anhin für Scheidegger nicht gelohnt. Der Grund: Er erhielt nur dann Geld vom Bund, wenn die Eiweisspflanzen als Tierfutter verwendet wurden. Erst seit Anfang des laufenden Jahres zahlt der Bund die sogenannten Einzelkulturbeiträge auch dann aus, wenn die pflanzlichen Proteine direkt zur menschlichen Ernährung verwertet werden.

Das mache den Anbau pflanzlicher Proteine «bedeutend spannender», so Scheidegger. Und: «Dank dieser Einzelkulturbeiträge kann ich nun kostendeckend Eiweisserbsen anpflanzen, die direkt von Menschen verzehrt werden können.»

IP Suisse treibt Anbau voran

Die Verordnungsänderung veranlasst auch die Verbände zum Umdenken: So investiert etwa die Produzentenvereinigung IP-Suisse – ihr gehören 18'000 Landwirtschaftsbetriebe an – in die Produktion pflanzlicher Proteine. IP Suisse beteiligt sich unter anderem an der Firma Protaneo SA, welche die Hülsenfrüchte zu Eiweissmehl und anschliessend zu Fleischersatzprodukten verarbeitet. Langfristiges Ziel der Protaneo SA ist der Aufbau einer Wertschöpfungskette für pflanzliche Proteine in der Schweiz.

Reto Ryser arbeitet bei IP-Suisse im Bereich Ackerbau. Er verweist im Gespräch darauf, dass der Anbau von Eiweisserbsen oder anderen Hülsenfrüchten auch aus Sicht der Nachhaltigkeit wertvoll sei: «Proteinpflanzen können Stickstoff aus der Luft binden. Das hilft bei einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Ackerböden, was sich auch positiv auf das Klima und die Biodiversität auswirkt.» Entsprechend gross sei das Interesse der IP-Suisse-Bauern, diese Kulturen künftig anzubauen.

Fakt ist aber auch: Ohne den Einzelkulturbeitrag des Bundes wäre der Anbau pflanzlicher Proteine kaum konkurrenzfähig. «Er ist also gewissermassen Voraussetzung für den Aufbau dieser Produktion», sagt Ryser. Zudem seien faire Preise für die Produzenten unabdingbar. Für das laufende Jahr hat sich IP-Suisse Flächenziele gesetzt: Unter anderem sollen ihre Bauern auf 250 Hektaren Eiweisserbsen anpflanzen. Ryser ist optimistisch: «Wir gehen davon aus, dass wir die Fläche in den nächsten Jahren weiter ausdehnen können. Die Nachfrage seitens des Handels ist da, und unsere Landwirte erkennen das langfristige Potenzial dieser Kulturen.»

Bund sieht Potenzial

Auch das Bundesamt für Landwirtschaft kam jüngst in einer Studie zum Schluss, dass «die steigende Nachfrage nach pflanzlichen Nahrungsmitteln der Schweizer Landwirtschaft Chancen im Ackerbau» biete. Gerade weil die Nachfrage nach pflanzlichen Fleischersatzprodukten «von einem tiefen Niveau ausgehend rasant steigt», so das BLW. Und weiter: «Die Vermarktung neuer pflanzlicher Lebensmittel dürfte sich vor dem Hintergrund der Folgen des Klimawandels und der Überschreitung der ökologischen Belastungsgrenzen für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft langfristig lohnen.»

Allerdings würden die aktuell noch geringen Produktionsmengen in der Reinigung und Verarbeitung hohe Kosten verursachen. Heisst im Umkehrschluss: Je mehr Rohstoffe vorhanden sind, desto eher lohnt sich der Aufbau einer verarbeitenden Industrie.

Noch stammt das Proteinmehl aus Westeuropa

Dafür setzt sich die vor zwei Jahren gegründete Swiss Protein Association (SPA) ein. Der Verband will die politischen Rahmenbedingungen für Produzenten und Verarbeiterinnen von pflanzlichen Proteinen verbessern und eine Wertschöpfungskette für diese Rohstoffe aufbauen. Gründungsmitglieder sind unter anderem Bell, Kündig, die Migros Industrie und das Start-up Planted. Letzteres produziert im zürcherischen Kemptthal pflanzliches Fleisch.

Das Eiweisserbsenmehl bildet die Grundlage für viele Fleischersatzprodukte der Firma Planted in Kemptthal (ZH). Bild: David Hubacher

Judith Wemmer ist bei Planted Mitglied der Geschäftsleitung und zugleich Präsidentin der Swiss Protein Association. Auf Anfrage sagt sie, dass sich Planted – und auch andere Fleischersatzhersteller – schon länger Gedanken darüber machen, wie es gelingen könne, die Rohstoffe aus der Schweiz zu beschaffen. Ende 2022 hat Planted erstmals grössere Mengen Schweizer Gelberbsen für ihre Produktion eingekauft. «Doch weil das Angebot an Gelberbsen in der richtigen Qualität hierzulande noch viel zu klein ist, importieren wir derzeit den Grossteil des Proteinmehls aus westeuropäischen Staaten – vor allem aus Frankreich.»

Generell spüre sie eine starke Offenheit seitens der Landwirtschaft: «Viele Bauern melden sich bei uns, weil sie gerne mit uns zusammenarbeiten würden. Noch fehlt es hierzulande allerdings an ausreichenden Verarbeitungsmöglichkeiten und oft auch an der Rohstoffqualität sowie an Know-how.» Zudem sei eine Abkehr von der tierischen Produktion für viele Landwirte noch immer mit finanziellen Risiken verbunden. Hier wünscht sich Wemmer mehr Unterstützung von Bund und Politik: «Der Wandel hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung wird aus unserer Sicht politisch zu wenig stark gefördert. Mit der Einführung des Einzelkulturbeitrags für pflanzliche Proteine ist es noch nicht getan.»

