Trotz Volks-Nein: Bauern könnten Geld für behornte Kühe erhalten

Normalerweise ist eine Forderung vom Tisch, wenn sie an der Urne scheitert. Nicht so bei der Hornkuh-Initiative. Der Ständerat berät am Dienstag erneut über die Frage, ob es für Kühe mit Hörnern mehr Subventionen geben soll.

Maja Briner 13.06.2022, 17.00 Uhr