Wie Politik und Bund die landwirtschaftliche Produktion prägen

Landwirtschaft Fliesst das Geld in die Rindermast oder den Linsenanbau? Wie Politik und Konsum die Landwirtschaft beeinflussen Weniger Fleisch, mehr Früchte und Gemüse. Der Bundesrat will, dass die Schweizer Bevölkerung gesünder und nachhaltiger isst. Damit das gelingt, muss sich nicht nur der Konsum verändern, auch die Politik muss über die Bücher.

Was auf Schweizer Böden angebaut wird, hängt unter anderem davon ab, welche Anreize Bund und Politik setzen. Bild: Tobias Garcia (24. Februar 2021)

Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Oder: Wer konsumiert, beeinflusst, was produziert wird. Die Grundsätze des kapitalistischen Wirtschaftssystems machen aufgrund ihrer Bekanntheit auch vor Abstimmungskämpfen nicht halt, wo sie regelmässig als Argumente herhalten müssen. Zuletzt bei der Massentierhaltungsinitiative. Die Gegner der Initiative betonten, dass jeder mit jedem einzelnen Einkauf bestimmen könne, was die Landwirtinnen und Landwirte in diesem Land produzieren.

Das stimmt zwar – allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Denn die Politik sitzt an effektiven Hebeln, wenn es darum geht, wie die Schweizer Landwirtschaft aussehen soll. Soll es gelingen, die Schweizerinnen und Schweizer zu einer nachhaltigeren Ernährung zu bewegen, wie es der Bundesrat in seinem Bericht zur «zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik» ausführt, dann müssen gewisse Weichen dafür in Bundesbern gestellt werden.

Doch wie genau beeinflusst die Politik die landwirtschaftliche Produktion? Und welche Rolle spielt dabei unser Konsumverhalten?

Der Bundesrat skizziert ein Zukunftsbild

Seit einigen Monaten besteht zumindest ein grundsätzlicher Konsens darüber, wie die Landwirtschaft in knapp dreissig Jahren aussehen soll. In Erfüllung eines Postulats hat der Bundesrat im Juni auf knapp 80 Seiten beschrieben, wie er die Agrarpolitik künftig ausrichten will. Unter Mitarbeit diverser Verbände und Interessenvertreter entstand eine Vision für das Jahr 2050: «Ernährungssicherheit durch Nachhaltigkeit von der Produktion bis zum Konsum».

Dahinter verstecken sich ziemlich klar formulierte und ziemlich ambitionierte Ziele. So sollen im Jahr 2050 etwa «auf ackerbaulich nutzbaren Böden prioritär Kulturen zur direkten menschlichen Ernährung angebaut werden». Zudem soll der Konsum tierischer Produkte zurückgehen und die Treibhausgasemissionen der Nahrungsmittelproduktion sollen 2050 mindestens 40 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen.

Die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen Massnahmen «führen wahrscheinlich zu einem Rückgang der Tierproduktion», schreibt der Bundesrat. Ein solcher wäre historisch. Seit Beginn der statistischen Erhebung durch den Bund steigen die Nutztierbestände mit wenigen Ausnahmen jährlich an. Hielten die Landwirte zur Jahrtausendwende noch rund 10 Millionen Nutztiere, waren es im vergangenen Jahr bereits knapp 16 Millionen. Um deren Versorgung zu gewährleisten, werden heute rund 60 Prozent der Ackerfläche in der Schweiz für die Produktion von Futtermitteln verwendet.

Eine Vielzahl an Unterstützungsmassnahmen

Ob und wie die angestrebte «Transformation des Ernährungssystems» gelingen kann, hängt zwar von unserem Konsumverhalten ab. Aber eben nicht nur. Der Politik stehen diverse Instrumente zur Verfügung, mittels derer sie die landwirtschaftliche Produktion lenken kann.

Da gibt es etwa die Direktzahlungen. Diese erhält, wer auf seinem Landwirtschaftsbetrieb die Minimalanforderungen des ökologischen Leistungsnachweises erfüllt, wozu beispielsweise die Einhaltung des Tierschutzgesetzes oder eine ausgeglichene Düngerbilanz zählen. Ein anderes, wichtiges Instrument ist der Grenzschutz. Mittels Zöllen und Kontingenten können inländische Produkte vor der ausländischen Konkurrenz geschützt werden.

Diese Instrumente werden laufend angepasst, meist allerdings nur im Bereich der Details. Ein Beispiel: Am 2. November hat der Bundesrat ein neues landwirtschaftliches Verordnungspaket verabschiedet. Es enthält eine kleine, aber zukunftsweisende Änderung, auf die Umweltverbände, Politikerinnen, Produzenten und der Detailhandel schon seit geraumer Zeit hingearbeitet haben: Künftig gibt es für die Landwirtinnen und Landwirte Geld - sogenannte Einzelkulturbeiträge -, wenn sie Linsen, Lupinen und Kichererbsen für den menschlichen Verzehr anbauen. Pro Hektare und Jahr fliessen ab Januar 1000 Franken an die Bauernfamilien. Bis anhin gab es für dieselben Kulturen nur dann Unterstützung, wenn sie zu Futterzwecken angebaut wurden. Heisst: Wer in diesem Jahr Linsen zur menschlichen Ernährung angebaut hat, erhält keine Beiträge. Wer sie hingegen seinen Tieren verfüttert, der wird unterstützt.

«Müssen Anreize schaffen für pflanzliche Produktion»

Eine wichtige Rolle bei der Ausgestaltung der Subventionen spielen auch die Verbände. Sie sind es, die die Interessen einer bestimmten Gruppe bündeln und in die Politik hineintragen. Unter ihnen gibt es solche, die regelmässig mit dem Finger auf angebliche Fehlanreize bei den Subventionen zeigen.

Dass solche existieren, ist für Marcel Liner offensichtlich. Liner ist bei Pro Natura für agrarpolitische Themen zuständig. Er ist der Ansicht, dass tierische Produkte heute zu stark durch Subventionen und den Grenzschutz geschützt sind. «Wenn uns der Wandel hin zu einer klimafreundlichen Ernährung gelingen soll, dann müssen wir einerseits viel mehr Anreize schaffen für die pflanzliche Produktion und andererseits die Stützungsmassnahmen für tierische Produkte senken», so Liner. Dass das nicht einfach werden dürfte, dem ist sich der Landwirtschaftsexperte bewusst: «Jede gesetzliche Anpassung löst Widerstand aus.»

Auch der Verein Vision Landwirtschaft fordert seit längerem eine Anpassung der agrarpolitischen Instrumente. Heute würden Konsumierende «durch staatlich subventionierte Werbung und intransparente Deklaration dazu animiert, Produkte zu kaufen, die klima- und umweltschädlich sind», sagt Geschäftsführerin Laura Spring auf Anfrage. Um die angestrebten Ziele erreichen zu können, müsse der Staat Massnahmen ergreifen, die beispielsweise dazu führen, «dass umweltbelastende Produkte teurer und die umweltfreundlichen günstiger werden». Denn, so Spring: «Die Vergangenheit zeigt, dass es der Markt und die Branchen nicht richten können.»

Blumenwiese versus Brotgetreide

Diametral anderer Meinung ist Landwirt und SVP-Nationalrat Martin Haab: «Der Konsument ist der Taktgeber der Landwirtschaft. Wenn zum Beispiel alle Bio kaufen würden, dann wäre die Schweiz längst ein Bio-Land.» Es mache aber keinen Sinn, wenn hierzulande die Produktion tierischer Produkte zurückgehe, der gesamtschweizerische Konsum aber gleich bleibe oder gar steige und in der Folge mehr Fleisch und Milch importiert werden müsse.

Ähnlich sieht das Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands: «Die Annahme, dass eine nachhaltige und klimafreundliche Ernährung einzig und allein über agrarpolitische Entscheide erreicht werden kann, ist utopisch.» Es brauche Massnahmen auf allen Stufen der Wertschöpfung, also beispielsweise auch im Vertrieb und im Detailhandel. Das habe der Bundesrat in seinem Postulatsbericht endlich erkannt: «Wir haben in den vergangenen 30 Jahren Mikromanagement betrieben. Dabei stand einzig und allein die Landwirtschaft im Fokus, alle vor- und nachgelagerten Stufen wurden ausgeblendet.» Dass diese nun auch in die Pflicht genommen würden, sei richtig und wichtig, um die vom Bundesrat beabsichtigten Ziele zu erreichen.

