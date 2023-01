Landwirtschaft: Was taugt der ökologische Leistungsnachweis?

Umweltziele Landwirtschaft Bundesberater finden, das Gesetz könnte «ambitionierter» sein: Braucht es höhere Anforderungen für Direktzahlungen? Die Landwirtschaft erreicht viele der vom Bund gesteckten Umweltziele nicht oder nur ungenügend. Nun werden Stimmen laut, welche strengere Vorgaben für den Erhalt von Direktzahlungen fordern. Auch Agroscope plädiert für ein ehrgeizigeres Gesetz. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Bis auf wenige Ausnahmen sind ab 2024 alle Schweizer Landwirtinnen und Landwirte verpflichtet, die Gülle mittels Schleppschlauch auszubringen. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 11. März 2021)

Direktzahlungen in der Landwirtschaft gibt es nicht umsonst. Nur wer die vom Bund festgelegten Minimalstandards «für eine umweltgerechte Landwirtschaft» einhält, profitiert von staatlichen Geldern. Festgehalten sind diese Vorgaben im sogenannten «ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN)». Sie betreffen unter anderem die Tierhaltung, den Pflanzenschutz, die Nährstoffkreisläufe, die Fruchtfolge sowie die Biodiversitätsflächen.

Die Einführung des ÖLN geht auf die jüngste umfassende Agrarreform der Schweiz zurück: In den 90er-Jahren arbeiteten Politik, Bund und Verbände ein neues Landwirtschaftsgesetz aus. Es trat 1999 in Kraft und beinhaltete grundlegende Veränderungen. So hob der Bund nicht nur die staatlichen Preis- und Abnahmegarantien auf, sondern führte auch den ökologischen Leistungsnachweis als Voraussetzung für Direktzahlungen ein.

Seither gab es zwar immer wieder kleinere und grössere Anpassungen in der Agrarpolitik, doch eine grundsätzliche Reform blieb aus. Gleichzeitig erreichte die Landwirtschaft einen Grossteil der vom Bund 2008 gesteckten Umweltziele nicht, wie eine Studie aus dem Jahr 2016 zeigt. So wurden etwa die Treibhausgasemissionen nicht wie vorgeschrieben gesenkt und die Biodiversität zu wenig stark gefördert. Fakt ist: Selbst wenn sich alle Landwirtinnen und Landwirte an die gesetzlichen Vorgaben halten, können die Umweltziele nicht erreicht werden.

Stellt sich die Frage: Sind die vom Bund festgelegten Anforderungen im ÖLN zu lasch? Oder sind die Umweltziele zu anspruchsvoll?

«Zu wenig ambitionierte Vorgaben»

Agroscope, das landwirtschaftliche Forschungsinstitut des Bundes, kommt zu einem klaren Schluss: Obschon die geltenden rechtlichen Vorgaben laufend angepasst werden, könnten sie «angesichts des heutigen Wissensstands konkreter und ambitionierter ausgestaltet werden», um die Ziele des Bundes zu erreichen, schreibt Agroscope auf Anfrage. Das heisst: Will die Landwirtschaft wirklich die Umweltschäden reduzieren, müssten die ökologischen Anforderungen für den Erhalt von Direktzahlungen steigen.

Bei der Mehrheit der Bundesparlamentarier stossen die Forderungen der Bundesberater nach mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft allerdings auf taube Ohren, wie ein aktuelles Beispiel zeigt: Im Dezember hat das Parlament beschlossen, das ursprünglich vom Bundesrat festgelegte Reduktionsziel für Nährstoffverluste in der Landwirtschaft zu senken. Statt um 20 sollen die Stickstoffüberschüsse bis 2030 nur um 15 Prozent reduziert werden müssen.

Marcel Dettling, Nationalrat und Landwirt. Bild: Valentin Hehli

SVP-Nationalrat und Landwirt Marcel Dettling betonte in der Debatte, dass ein Reduktionsziel «realistisch und erreichbar» sein müsse. Das sei das 20-Prozent-Ziel nicht oder nur mit einem «massiven Abbau der Tierbestände».

Agroscope sieht «grosses Potenzial» für Reduktion

Dem entgegnen die Forscherinnen und Forscher von Agroscope: «Auf Basis unserer Forschung gehen wir davon aus, dass eine Reduktion der Nährstoffverluste um 20 Prozent bis 2030 erreicht werden kann, und zwar ohne Einbussen bei den Erträgen.» Schliesslich bestehe schweizweit «ein grosses Potenzial, Stickstoff- und Phosphorverluste zu reduzieren». Dafür brauche es allerdings effektive Massnahmen, so etwa eine standortoptimierte Düngung und eine Anpassung der Tierfütterung, sodass weniger Futtermittel und Mineraldünger importiert werden müsse.

Zur Erklärung: Im Ackerbau entstehen Stickstoffverluste beispielsweise dann, wenn auf den Feldern mehr Stickstoff vorhanden ist, als die Pflanzen aufnehmen können. Verhindert werden können solche Überschüsse unter anderem durch gezielte Düngung. Heisst: Bevor ein Landwirt Dünger ausbringt, sollte er den tatsächlichen Düngungsbedarf der Pflanzen ermitteln und nicht einfach so viel Dünger ausbringen, wie grundsätzlich erlaubt wäre. Grosses Potenzial sehen die Forschenden von Agroscope zudem in einer besseren Nutzung und Anrechnung des Hofdüngers.

Die Landwirtschaft dem Standort anpassen

Auch Laura Spring vom Verein Vision Landwirtschaft kritisiert, dass es seit der Jahrtausendwende in der Agrarpolitik keine grundsätzlichen Anpassungen mehr gegeben hat: «Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir nicht mehr an kleinen Schrauben drehen müssen, sondern die Werkzeuge grundsätzlich überdenken müssen.» In den letzten zwanzig Jahren habe das Parlament «Pflästerlipolitik» betrieben, dabei brauche es «einen Systemwechsel», so Spring: «Mit den bestehenden Vorgaben können wir die Umweltziele nicht erreichen. Die Bauern halten sich an die Regeln, werden aber in der öffentlichen Wahrnehmung häufig als Sündenböcke hingestellt. Das ist frustrierend.» Eine Neuausrichtung der Agrarpolitik könne deshalb auch ein Befreiungsschlag für die Landwirtinnen und Landwirte sein, so Spring.

Laura Spring, Geschäftsführerin von Vision Landwirtschaft. Bild: Luzerner Zeitung

Die Agronomin plädiert dafür, das Direktzahlungssystem stark zu vereinfachen, den Landwirten wieder mehr Freiraum zu lassen und vermehrt auf Anreize zu setzen, «welche direkt eine ressourcenschonende und klimafreundliche Landwirtschaft fördern». So sollen etwa Bauern, die von der tierischen Produktion wegkommen und verstärkt pflanzliche Produkte herstellen möchten, finanziell unterstützt werden, zum Beispiel mit einem Transformationsfonds. Zudem soll eine sogenannte «standortangepasste Landwirtschaft» gefördert werden. Ein Beispiel: «Es macht keinen Sinn, auf einem flachgründigen, also nicht so tiefen Boden Ackerbau zu machen. Die Nitratauswaschung ist viel zu hoch, das belastet das Trinkwasser stark.» Weil allerdings die heute geltenden Vorgaben im ökologischen Leistungsnachweis die Standortbedingungen nicht genügend berücksichtigen, gebe es starke Fehlanreize, so Spring.

«Würde Preise in die Höhe treiben»

Markus Ritter, Nationalrat und Präsident des Bauernverbands. Bild: Michel Canonica

Auch Bauernverbandspräsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter ist sich bewusst, dass das jetzige System nicht perfekt ist. Er warnt allerdings davor, die gesetzlichen Mindestanforderungen – also die ÖLN-Vorgaben – zu stark zu erhöhen, «weil das die Produktionskosten und damit in der Folge die Lebensmittelpreise in die Höhe treiben würde». Den Konsumierenden stehe es bereits heute frei, höhere Produktionsstandards mit dem Kauf von Labelprodukten zu fördern. Auf staatlicher Ebene müsse viel eher endlich der administrative Aufwand für die Bauern und die Komplexität der Agrarpolitik reduziert werden, so Ritter: «Wir sollten nicht immer noch mehr Regulierungen einführen, sondern die bewährten Instrumente wo möglich vereinfachen und möglichst praxistaugliche Vorschriften erlassen.» Wie genau das geschehen soll, lässt der St.Galler Biobauer offen.

