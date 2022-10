Landesausstellung: Der Zweikampf Nexpo gegen Svizra

Landesausstellung Wer darf die nächste Expo abhalten? Nexpo macht Kampfansage an Svizra Zwei Konzepte stehen in der Endausscheidung für eine Expo im Jahr 2027. Das Nordwestschweizer Projekt Svizra, der bisherige Favorit, wird nun durch das Städteprojekt Nexpo bedrängt. Christian Mensch Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich, wirbt für das Städteprojekt Nexpo. Bild: Peter Schneider/ KEYSTONE

Vier Teams standen am Start für die Austragung einer nächsten Landesausstellung. Seit dieser Woche sind es noch drei: Die Initiative X27, die von einem Netz von Kreativen getragen wurde, gibt auf und geht in das von Schweizer Städten und Kommunen angestossene Projekt Nexpo auf. Nexpo sieht sich nun am besten geeignet, um vom Bundesrat den Zuschlag zu erhalten.

Nexpo sieht sich am besten auf Kurs

Die Landesregierung hatte im Juni angeregt, die vier Trägerschaften sollten eine Zusammenführung anstreben. Zudem hat sie formuliert, die Projekte müssten eine ideelle wie finanzielle Unterstützung der Austragungsregionen nachweisen sowie die Lehren aus der finanziell aus dem Ruder gelaufenen Expo.02 ziehen.

Christina Hanke, kaufmännische Leiterin Nexpo. Bild: Matthias Piazza (nz)

Christina Hanke, die kaufmännische Leiterin der Nexpo, listet auf, weshalb ihr Projekt exakt den bundesrätlichen Wünschen entspreche: Nexpo werde als «partizipative, nachhaltige und klimaneutrale» Expo einen «schweizweiten Impact» haben und zähle auf eine breite Unterstützung in 17 Kantonen, bei der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Eine bei der Universität St.Gallen in Auftrag gegebene Studie werde den Nutzen einer Nexpo-Landesausstellung für die ganze Schweiz noch belegen.

Svizra hatte vorgelegt

Die Übernahme von X27 durch Nexpo ist eine eigentliche Kampfansage an Svizra. Vom Projekt, das beim Aargauer Gewerbe seinen Anfang genommen hatte und mittlerweile von den fünf Nordwestschweizer Kantonen (AG, BS, BL, SO, JU) unterstützt wird, liegen die konkretesten Ideen vor. Deshalb gilt Svizra bisher als Favorit in der Ausmarchung.

Dass auch Nexpo und Svizra zu einer Kooperation finden werden, ist derzeit wenig wahrscheinlich, auch wenn Hanke betont, bei Nexpo stünde die Tür weit offen. Svizra sucht dafür das Gespräch mit der vierten Initiative Muntagna, die sich eine Alpen-Expo vorstellt. Gemeinsamkeiten mit Svizra sind zwar kaum erkennbar, doch für Muntagna könnte es die Möglichkeit sein, ihr Nischendasein zumindest über die Zeit zu retten.

Basel-Stadt tanzt noch auf zwei Hochzeiten

Bei Svizra ist derzeit eine Machbarkeitsstudie in Arbeit, deren Zwischenbericht im Dezember bei den Regierungen der Nordwestschweiz in eine Vernehmlassung geschickt wird. Eine Schlüsselrolle kommt dann der Basler Regierung zu, die derzeit noch auf zwei Hochzeiten tanzt; als Stadt tut sie bei Nexpo mit und als Kanton unterstützt sie Svizra.

Einen Vorentscheid hat auch der Bundesrat getroffen, indem er die Zuständigkeit in der Bundesverwaltung klärte und sie dem Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zuteilte. Zumindest konzeptionell wird die nächste Expo deshalb eher eine Gewerbe- als eine Kultur-Show. Für eine nächste Aussprache mit den Trägerschaften hat das Seco im Dezember geladen.

