Landesausstellung Svizra27 Stararchitekt Pierre de Meuron: «Wir wollen kein Luftschloss mit Inhalten füllen, die niemand versteht und niemand will» Mit Svizra27 soll 25 Jahre nach der Expo02 wieder eine Landesausstellung stattfinden - dieses Mal in der Nordwestschweiz. Der Basler Architekt Pierre de Meuron hat mit einer Jury das Siegerprojekt gekürt. Im Interview erklärt er, wie eine Expo die ganze Bevölkerung ansprechen soll, den Stadt-Land-Graben zuschütten kann und weshalb es ohne Support aus der Wirtschaft nicht geht. Christoph Bernet und Christian Mensch Jetzt kommentieren 15.11.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Interview im Garten seines Architekturbüros in Basel. Kenneth Nars / BLZ

Gemeinsam mit Jacques Herzog haben Sie das monumentale Nationalstadion für die Olympia 2008 in Peking gebaut. Ihr Holzpavillon an der Weltausstellung 2015 in Mailand hingegen wurde abgebaut und das Material für Gartenhäuschen in Schulhausgärten genutzt. Was ist Ihnen näher: Das Bleibende oder das Vergängliche?

Pierre de Meuron: Im Zentrum unserer Architektur steht immer die Frage, wie die Menschen den Raum nutzen. Wir wollten in Peking ein Stadion bauen, das auch nach den Spielen von der Bevölkerung genutzt wird. Das ist gelungen. Aber solche Mega-Veranstaltungen wie eine Olympia mit einem grossen Bedarf nach neuer Infrastruktur sind in westlichen, demokratischen Staaten heute kaum mehr gewünscht. Für Grossveranstaltungen in der Schweiz der 2020er Jahre wie Svizra27 stehen sicher eher rückbaubare Lösungen und Umnutzungen von Bestehendem im Vordergrund.

Wird auch Svizra27 eine vergängliche Angelegenheit? Oder was soll davon bleiben?

Wir wollen uns mit jenen Fragen auseinandersetzen, die viele Menschen in der Schweiz aktuell beschäftigen. Das Ziel ist natürlich, dass von der Svizra27 etwas bleiben wird. Was das sein wird, lässt sich jetzt verständlicherweise noch nicht definitiv festmachen. Die Landi 39 während des zweiten Weltkriegs etwa ist ein Beispiel dafür, wie eine Landesaustellung eine ganze Generation prägte - auch darüber hinaus.

1939 war es einfacher, eine Erzählung zu finden die alle anspricht. Womit holt man in unserer hochindividualisierten Gesellschaft alle ab?

Richtig, zur Zeit der Landi 39 war die Schweiz politisch-militärisch ernsthaft bedroht. Sie schottete sich notgedrungen ab, suchte den Zusammenhalt unter dem Glaubenssatz der Geistigen Landesverteidigung.

Die Frage, ob es heutzutage noch eine Landesausstellung braucht haben wir uns im Vorstand und in der Jury immer wieder gestellt.

Doch wir sind uns einig: Das ist ein richtiger Ansatz. Eine Landesausstellung ist für unser Land eine einzigartige Gelegenheit, Debatten über die grossen Themen unserer Gegenwart und Zukunft zu führen. Und zwar ernsthaft und vergnüglich zugleich.

Zur Person Pierre de Meuron (71) zu den bekanntesten Architekten der Welt. 1978 gründete er mit Jacques Herzog (71) in Basel das Architekturbüro Herzog & de Meuron (HdM). Unterdessen beschäftigt das Büro 420 Mitarbeitende an weltweit fünf Standorten. Zu den berühmtesten Bauten gehören die Tate Modern in London (Fertigstellung 1999), das Nationalstadion in Peking (2007) oder die Elbphilharmonie in Hamburg (2017). In ihrer Heimatstadt schufen sie unter anderem den St. Jakob-Park (2001) und die beiden Roche Tower (2017). 2001 wurden Herzog & de Meuron mit dem renommierten Pritzker-Architektur-Preis ausgezeichnet. Von 1999 bis 2018 beschäftigten sie sich als Professoren am ETH Studio Basel intensiv mit städtebaulichen und raumplanerischen Fragen. Für die Weltausstellung 2015 in Mailand verfassten sie den konzeptuellen Masterplan.

Derzeit ist viel von der Spaltung der Gesellschaft die Rede, der Stadt-Land-Graben wird beackert. Kann Svizra27 all das kitten?

Die Schweiz war schon immer von Differenzen geprägt: sprachliche, konfessionelle, jene zwischen jung und alt, inländisch und ausländisch, ländlich und städtisch, konservativ und liberal. Aber diese Differenzen dürfen nicht spalten, im Gegenteil sie bedingen einander. Wir können nicht über die Stadt reden, ohne die Landschaft mitzudenken, und ebenso umgekehrt. Leider schwächen zunehmende soziale Polarisierungen unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Schweiz hat sich gerade in Krisenzeiten immer wieder dadurch ausgezeichnet, dass sie aus ihrer Vielfalt und ihren Kontrasten die Willensstärke zur Konfliktlösung entwickeln konnte. So müssen wir auch dem derzeitigen gesellschaftlichen Auseinanderdriften mit aller Kraft entgegenwirken. Svizra27 will dazu ihren Part leisten - mit einer vielschichtigen Betrachtungs- und Herangehensweise in ländlichen und städtischen Räumen. Deshalb engagiere ich mich auch in diesem Projekt und nicht in einem anderen.

Das Motto von Svizra27 lautet «Mensch - Arbeit - Zusammenhalt». Es sollen «Zukunftsszenarien durchgespielt und verhandelt werden». Wie setzt man solche Visionen massentauglich um?

Im Zentrum steht die Frage, wie der Mensch in Zukunft zusammen lebt und arbeitet. Die konkrete Umsetzung soll nun in der nächsten Projektphase angegangen werden. Klar ist: Svizra27 wird nicht rechthaberisch-ideologisierend unterwegs sein, nicht kurz- sondern weitsichtig denken. Die Zukunft beschäftigt uns alle, die ganz unterschiedliche Erwartungen mit ihr verbinden. Es stehen Fragen, aber auch Bedenken und Unbehagen im Raum. Wie werden Digitalisierung und Robotik unseren Alltag verändern? Haben wir dann noch Arbeit, und wenn ja, was für eine? Was wird aus unserem dualen Bildungssystem? Beim Siegerprojekt hat uns die Vision überzeugt, wie solche und andere Fragen tiefgründig, aber auch anregend thematisiert werden.

Was hat das Siegerteam besser gemacht als die Mitbewerber?

Uns hat das klare Bekenntnis zu einer physisch erlebbaren, territorial verortbaren Landesausstellung überzeugt. Wir versprechen uns einen spielerischen, aber dennoch intellektuell anregenden Ansatz mit neugierigem Geist. Und ebenso wichtig: Ein solches Projekt zu stemmen, ist eine grosse Herausforderung, die viel Know-how, organisatorisches und kommunikatives Talent und grosses Stehvermögen benötigt. Diese Equipe bringt das richtige Rüstzeug mit.

Unterstützen Svizra27 ab 2022 als Creative Director: Fabienne Hoelzel (l.), Claudia Meier und ihr Team. Fabio Baranzini / bz Zeitung für die Region

In der Entstehungsgeschichte und Konzeption ist das Projekt konventioneller als seine Mitbewerber und stark verankert in der Wirtschaft. Ist es im Kern eine Gewerbeschau?

Dieser Vorwurf ist nicht berechtigt. Svizra27 wird in der Region breit getragen, von Politik und Wirtschaft. Die Kantonsregierungen von Aargau, Solothurn, Jura und der beiden Basel unterstützen die Kandidatur. Es ist richtig und wichtig, dass wir grosse Unterstützung auch aus der Wirtschaft erhalten, weshalb wir bisher ohne Steuergelder ausgekommen sind. Aber deswegen sind wir doch lange keine Gewerbeschau!

Das territoriale Gefüge von Svizra27 werde «durch Life Sciences, Landwirtschaft, Nahrungsmittelproduktion und Logistik zusammengehalten», heisst es. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an potenzielle Geldgeber in der Region.

Die Schweiz ist eine der produktivsten und stabilsten Volkswirtschaften der Welt. Sie ist geprägt von kleineren, mittleren bis hin zu multinationalen Unternehmen - gerade auch in der Nordwestschweiz. Es hat bei uns Tradition, dass sich die Wirtschaft im Sinne eines kulturellen Sponsoring regelmässig an Grossanlässen finanziell beteiligt. Wir sind kein autokratisches Land, wo ein Präsident per Dekret eine Grossveranstaltung mitten in der Wüste veranlasst. Es braucht die Verankerung in der Region und die breite Unterstützung aus Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur.

Svizra27 will kein Luftschloss mit dünnen Versprechen und faden Inhalten füllen, die niemand versteht und niemand will.

Aber gleichzeitig ist auch klar: Svizra27 hat eine ambitionierte inhaltliche klare Vision. Die ganze Schweiz soll sich in der einen oder anderen Form in ihr wieder erkennen können, auch die Wirtschaft. Aber es gibt keine Erwartungshaltung der Unternehmen, dass ihre Produkte wie an einer Mustermesse beworben werden.

Zentrum von Svizra27 soll Basel sein. Wie gut abgestützt ist dieser Entscheid innerhalb der Region?

Basel ist mit Genf und Zürich einer von drei Schweizer Metropolitanräumen mit internationaler Ausstrahlung. Alleine wegen der Verkehrsanbindung und der Infrastruktur drängt sich Basel als Zentrum von Svizra27 auf. Das war von Anfang an unbestritten, auch im Kanton Aargau, woher der ursprüngliche Anstoss für das Projekt gekommen ist. Aber das heisst nicht, dass es neben Basel nicht andere starke und spannende Orte in der Region gibt, an denen Svizra27 auch stattfinden wird. Eine Stärke des Siegerprojekts ist wie gesagt, dass es sich in einem bestimmten territorialen Gefüge verortet.





Die Standorte konzentrieren sich auf die Achsen entlang der Nordwestschweizer Flüsse. Zvg / bz Zeitung für die Region

Die Nordwestschweiz tritt selten wahrnehmbar als Einheit auf. Ein Nachteil für Svizra27?

Bei unserem Projekt treten die Nordwestschweizer Kantone sehr geeint auf. Tatsächlich gibt es aber andere Regionen in der Schweiz, die stärker miteinander verwoben sind. Eines der Ziele der Svizra27 ist, das die Nordwestschweiz als Region stärker zusammenwächst. Die fünf beteiligten Kantone richten sich nicht alle nach einem einzigen Zentrum hin aus, denn Teile von Solothurn oder Aargau orientieren sich eher nach Bern oder Zürich, und der französischsprachige Jura ist gleichzeitig Teil der Romandie. Dabei ist es mir wichtig zu betonen: die Svizra27 soll eine Landesausstellung für die ganze Schweiz und all ihre Bewohnerinnen und Bewohner werden.

Wie soll sich Svizra27 dereinst in die Geschichte der Schweizer Landesausstellungen einreihen?

Die Landi39 in Zürich war wie bereits erwähnt Ausdruck der geistigen Landesverteidigung im zweiten Weltkrieg. Die Expo64 in Lausanne, die ich miterlebte, war geprägt von einer Aufbruchstimmung, einer starken Zukunfts- und Technologiegläubigkeit. Von der Expo02 im Drei-Seen-Land ist mir, im Gegensatz zu den Diskussionen über finanzielle Probleme von der zentralen inhaltlichen Botschaft wenig in Erinnerung geblieben. Was Svizra27 prägen wird, sollte sie wirklich stattfinden, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe aber, wir erhalten die Gelegenheit, uns gemeinsam mit den grossen Herausforderungen unserer Zeit zu befassen.