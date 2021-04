Landesausstellung Alt Bundesrätin Leuthard kämpft für neue Expo – und warnt: «Was, wenn ein Land nur noch Angst hat vor dem grossen Wurf?» Doris Leuthard setzt sich für eine Landesausstellung in der Nordwestschweiz ein. Im Interview erklärt sie, warum eine Expo nach der Coronakrise gerade recht kommt und sagt, weshalb diesmal kein Millionenfiasko programmiert ist. Sven Altermatt 27.04.2021, 11.30 Uhr

Für die frühere Bundesrätin und Expo-Jurorin Doris Leuthard (58) steht fest: «Wir kämen nicht weit, wenn wir nur noch verwalten, was wir haben und können.» Bild: Britta Gut (Aarau, 26. April 2021)

Braucht die Schweiz eine neue Expo, um über sich selbst nachzudenken? Coronakrise hin oder her: Jetzt ist das Rennen um die Austragung der nächsten Landesausstellung so richtig lanciert. Die Wettbewerbsjury der «Svizra27», der Nordwestschweizer Kandidatur, hat fünf Projektideen für die letzte Runde ausgewählt. Federführend in dem illustren Gremium: die frühere Mitte-Bundesrätin Doris Leuthard.

Die Coronakrise reisst riesige Löcher in die Staatskasse. Warum sollen Bund und Kantone ausgerechnet jetzt Hunderte Millionen Franken für eine Landesausstellung locker machen?

Doris Leuthard: Erstens zeigt die Krise, wie wichtig Kultur, Begegnungen und das Miteinander sind. Die meisten lechzen regelrecht danach. Und zweitens sollten 2027 die Folgen der Krise grösstenteils verdaut sein, auch für die Staatskassen. Letztlich geht es um einen verhältnismässig kleinen Beitrag mit grosser Wirkung für die Gesellschaft.

Kann eine Expo nach der Coronakrise der nationalen Selbstvergewisserung dienen?

Sie kommt genau richtig! Das Motto des Projekts «Svizra27» lautet ja «Mensch-Arbeit-Zusammenhalt». Die Arbeitswelt verändert sich, die Digitalisierung beschleunigt sich. Das wurde in der Coronakrise sehr deutlich. Und das wird sich in den kommenden Jahren noch akzentuieren.

Schön, aber teuer: So sind die Expo.02 und die früheren Landesausstellungen in Erinnerung geblieben. Kann eine solche ohne finanzielles Fiasko durchgeführt werden?

Aus der Expo.02 wurden die Lehren gezogen. Es gab danach einen dicken Bericht. Als Mitglied der Wettbewerbsjury sehe ich: Der Verein «Svizra27» ist gut aufgestellt, es besteht seit Anfang ein striktes Kostenmanagement.

Widerstand ist garantiert. In der Ostschweiz ist ein neues Expo-Projekt frühzeitig an der Urne gescheitert. Ähnlich erging es Olympiakandidaturen. Haben die Schweizerinnen und Schweizer genug von Riesenveranstaltungen?

Es gab in der Schweiz nicht übermässig viele Grossprojekte. Die Expos waren rare Ausnahmen. Auf 25 Jahre hinaus gerechnet ist eine Landesausstellung überaus günstig – erst recht, wenn man ihren Nutzen betrachtet. Mit einem solchen Projekt können wir unser Land weiterbringen.

Ja?

Was, wenn ein Land nur noch Angst hat vor dem grossen Wurf? Wenn alle sagen: Halt, das kostet zu viel? Dann haben wir eine schwierige Zukunft vor uns. Es braucht hie und da ein wenig Mut. Wir kämen nicht weit, wenn wir nur noch verwalten, was wir haben und können. Die Schweiz kann nicht nur von der Vergangenheit leben. Wir müssen unsere Zukunft gestalten.

Eine Gewerbeausstellung? Eine Leistungsschau? Bei der Landesausstellung müsse es um die ganz grossen Fragen gehen, sagt Doris Leuthard im Gespräch. Bild: Britta Gut (Aarau, 26. April 2021)

Kritiker sagen, der Bundesrat bekenne sich nur halbherzig zu einer neuen Landesausstellung.

Ich sehe das anders. Zuerst muss ein Projekt eine gewisse Reife haben, es braucht Strukturen und Ideen. Erst dann wird es Sache des Bundes. Aber: Der Bundesrat weiss sehr wohl, dass es von Zeit zu Zeit ein solches Projekt braucht, um das Land zusammenzuschweissen.

Der coronabedingte Lockdown zeigte, wie fatal geschlossene Grenzen zu unseren europäischen Nachbarn sind. Politisch muss man sich mehr denn je um die Stellung der Schweiz in Europa sorgen. Das würde sich doch als identitätsstiftendes Thema für eine Expo aufdrängen.

Das Verhältnis der Schweiz zur EU hat Platz in dieser Landesausstellung, das sieht man nun auch bei den einzelnen Projektideen. Nehmen Sie die Grenzgänger: Ohne sie funktioniert in manchen Regionen wenig, gewisse Pflegeheime oder Spitäler müssten dichtmachen. Das ist ein Thema, das eine wichtige Rolle spielen sollte.

An einer Landesausstellung kann man sich die Finger verbrennen. Warum setzen Sie sich dafür ein?

Weil mir das Thema wichtig ist. Gleichzeitig bin ich stolze Aargauerin und habe Freude, dass sich die Nordwestschweizer Kantone hier zusammengefunden haben. Diese Region wird in der Schweiz nicht wahnsinnig wahrgenommen. Als Grenzregion hat die Nordwestschweiz eine grosse Bedeutung für die Schweiz, sie ist Pharma-, Industrie- und Medienstandort.

Das «Svizra27»-Projekt fokussiert sich auf die Arbeitswelt und die Digitalisierung. Auch kam die Initiative ursprünglich aus Gewerbekreisen. Würde die Expo damit nicht einfach zu einer Leistungsschau der Wirtschaft?

Nein. Es wird keine Firmenpavillons geben, in denen sich alle hübsch präsentieren können. Man fokussiert sich auf die Menschen, wie sie leben und arbeiten. Es muss um die ganz grossen Fragen gehen, zum Beispiel: Was machen die Menschen, wenn sie durch den digitalen Fortschritt und dank neuer Arbeitsmodelle mehr Freizeit gewinnen?

Landesausstellung «Svizra27»: Im Sommer präsentierten die Macher ihr Projekt in den Salinen von Möhlin AG. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Transformation der Arbeitswelt beschäftigt überall auf der Welt. Ist das Thema brisant genug, um über die Zukunft der Schweiz nachzudenken?

Ja. Die Coronakrise hat die Frage nach der Solidarität und dem Generationenvertrag zwischen Jung und Alt aufgeworfen. Wird in diesem Land nicht breit über die grossen Linien diskutiert, werden keine Probleme gelöst. Diese Debattierkultur müssen wir uns bewahren …

… mit einer Expo?

Eine Landesausstellung bringt keine pfannenfertigen Lösungen. Sie kann aber Inspiration bieten, Emotionen wecken, auch mal provozieren – nach dieser Krise erst recht.

Nun nimmt die «Svizra27» erste Konturen an. Ihre Jury hat fünf Projekte nominiert, die für die Expo in Frage kommen. Haben alle die Flughöhe für eine Landesausstellung?

Ja. Die Projektideen werden dem Motto «Mensch-Arbeit-Zusammenhalt» gerecht. Keine hat die Nase vorne, es gibt noch Luft nach oben. Genau so muss es sein: Jetzt werden die Ideen für die dritte Wettbewerbsstufe geschärft und konkretisiert. Es geht darum, wie die Themen inhaltlich dargestellt und umgesetzt werden. Das Siegerprojekt wird im September erkoren, anschliessend die Machbarkeit geprüft. Am Ende geht es nicht nur um schöngeistige Fragen. Das Siegerteam muss in der Lage sein, mit der richtigen Crew ein nationales Projekt stemmen zu können.

In der Jury sassen Sie etwa mit Stararchitekt Pierre de Meuron und Fondation-Beyeler-Chef Sam Keller in einem Raum, ebenso mit McKinsey-Managerin Nina Spielmann, allerlei Politikern oder Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard. Das tönt anstrengend.

(Lacht) Es gab schon Diskussionen. Die Erwartungen waren teilweise unterschiedlich. Aber die Jury urteilte nach klaren Kriterien, nicht nach Bauchgefühl. Was mir wichtig ist: Eine Landesausstellung darf nicht elitär sein und die Leute nur auf der intellektuellen Ebene abholen. Sie muss die breite Masse ansprechen. Wenn die Besucher nur nachdenken müssen, gelingt das nicht. Das Künstlerische nimmt einen grossen Raum ein, gleichzeitig braucht es Spass und Spiele.

Uni-Professor Manuel Herz, die frühere Bundesrätin Doris Leuthard und Stararchitekt Pierre de Meuron: Sie bilden den Juryrat des Projekts «Svizra27». Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Obwohl der digitale Wandel gewürdigt werden soll, wird die Landesausstellung trotzdem primär als analoges Ereignis stattfinden. Das ist ein Widerspruch.

Eben gerade nicht. Das Analoge und das Digitale verschmelzen, das müssen wir transportieren. Auch vor dem Hintergrund, dass die Digitalisierung als solche für viele noch immer ein eher kühles, abstraktes Thema ist.

Einige der Projektideen präsentieren sich eher hochtrabend, sind dafür aber visionär. Andere wirken eingänglicher und praktikabler, allerdings gar brav. Was wird am Ende wichtiger sein?

Die Expo soll zu einer bleibenden Erinnerung im Leben der Schweizerinnen und Schweizer werden. Deshalb ist klar: Ein Projekt mit diesem Anspruch muss aufrütteln und spektakulär sein, allein mit schönen Bauten bekäme man das nicht hin.

Sondern?

Ex-Bundesrätin Doris Leuthard: «Die Expo soll zu einer bleibenden Erinnerung werden.» Bild: Britta Gut

In unserer schnelllebigen Gesellschaft muss die Expo zum Innehalten einladen. Jedes einzelne Berufsfeld wandelt sich massiv. Die Landesausstellung muss gerade jungen Menschen einen Mehrwert bieten: Indem sie dazu anregt, ein paar Geländekammern weiterzudenken. Wer heute eine Ausbildung abschliesst, wird seinen Beruf vielleicht mehrmals in seinem Leben wechseln und leistet Freiwilligenarbeit. Diese Flexibilität ist elementar für unsere Gesellschaft.

Je nach Projektidee spielen die Durchführungsorte eine unterschiedlich starke Rolle. Kann man da allen regionalen Begehrlichkeiten gerecht werden?

Das ist eine lösbare Herausforderung. Die «Svizra27» soll in fünf Kantonen der Nordwestschweiz stattfinden, so viel ist klar. Aber deswegen muss man nicht gleich in die Hauptorte gehen, nicht alle Klischees bespielen. Das Überthema hat nationale Ausstrahlung.

Die «Svizra27» würde also keine Nabelschau der durchführenden Kantone werden?

Nein. Das ist unserer Jury wichtig. Die Expo soll und darf keine Leistungsschau der Nordwestschweiz sein. Ihre Kantone bieten aber den Rahmen, um ein solches Projekt durchzuführen – damit gibt es automatisch eine Wechselwirkung mit dem Rest des Landes.