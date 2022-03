Ukraine-Demo in Bern: SVP kritisiert Cassis scharf

Kundgebung Bundespräsident Cassis war nicht das einzige Bundesratsmitglied an Ukraine-Demo – SVP wittert Neutralitäts-Verstoss Er begrüsste den ukrainischen Präsidenten Selenski über Video mit warmen Worten: Ignazio Cassis bekundete an der Kundgebung in Bern seine Solidarität. An der Demonstration nahm auch Simonetta Sommaruga teil. Das Thema Neutralität will Cassis nun in einen neuen Bericht klären. Samuel Thomi Jetzt kommentieren 20.03.2022, 16.15 Uhr

Gibt zu reden: Wie sich die Schweiz in der Welt positioniert. Im Bild: Bundespräsident Cassis am Samstag an der Ukraine-Friedensdemo in Bern Keystone

Gut 10'000 Menschen nahmen am Samstag in Bern an einer Friedenskundgebung statt, zu der die ukrainische Botschaft aufgerufen hatte. Prominentester Teilnehmer: Bundespräsident Ignazio Cassis. Nach dessen Aufritt fährt die SVP dem Bundespräsidenten nun heftig an den Karren: «Ein demonstrierender Bundespräsident ist das Letzte, was die Schweiz braucht», schreibt die Partei auf Twitter. Und weiter kritisiert die SVP, Cassis verstehe die Rolle der neutralen Schweiz offensichtlich nicht.

Geht es nach der grössten Partei im Land, findet Diplomatie, die etwas bewegen soll, «nicht öffentlich auf dem Bundesplatz» statt. «Die politische Schweiz spinnt», schreibt derweil der Zürcher SVP-Nationalrat Roger Köppel auf Twitter und fragt: «Wer stoppt Bundespräsident Cassis?»

In der Tat ist die Teilnahme eines Bundespräsidenten an deiner Demonstration ungewöhnlich. Doch Aussenminister Cassis sagte am Samstag am Rand der Kundgebung, es sei eben ein Staatspräsident zu Besuch in der Schweiz. Für einmal nicht physisch, sondern aus dem Krieg zugeschaltet. Da gebiete es die Situation, dass der Gastgeber seinen ausländischen Besuch empfange.

Bundesrätin in der Menge

Und Cassis war bei dem «Staatsempfang» nicht allein. Auch SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga war mit blauem Schal am Samstag auf dem Bundesplatz anwesend. Sie verbreitete folgenden Tweet:

Eine Sprecherin von Sommarugas Departement erklärte am Sonntag auf Anfrage von CH Media, die Bundesrätin habe an der Friedenskundgebung als Privatperson teilgenommen. Ein politisches Zeichen ist es dennoch. Im Gegensatz zu Cassis ist Sommaruga einigermassen Demo-erprobt. So hatte die Bernerin zuletzt mit anderen Bundesrätinnen etwa auch am Frauenstreik teilgenommen.

Die Auslegung der Neutralität ist mehr denn je zum Politikum geworden. Braucht es eine Klärung? Cassis hat sein Aussendepartement (EDA) jedenfalls beauftragt, einen neuen Bericht zur Neutralität des Landes zu erstellen. «Das Dokument soll noch vor dem Sommer fertiggestellt werden», bestätigt ein EDA-Sprecher einen Artikel des «SonntagsBlicks». Der Bericht soll die bereits Anfang März veröffentlichte Broschüre über die Neutralität untermauern und damit «ein besseres Verständnis der Neutralität im heutigen Kontext ermöglichen». Der letzte Neutralitätsbericht des Gesamtbundesrats liegt bereits drei Jahrzehnte zurück.

Bundespräsident Ignazio Cassis begrüsst auf dem Bundesplatz in Bern ... Keystone ... den zugeschalteten ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Keystone Selenski sass bei seiner an die Schweiz und die Schweizer Bevölkerung gerichteten Rede hinter einem Tisch in einem Militärhemd. Keystone Selenskis Grusswort auf dem Bundesplatz in Bern. Keystone Omnispräsent waren dabei einmal mehr die Farben Blau und Gelb ... Keystone ... sprich: Die Flagge der Ukraine. Keystone

Anders als bei Staatsempfängen meist üblich, nahm Wolodimir Selenski bei seiner aus Kiew übertragenen Rede kein Blatt vor den Mund. Er dankte der Schweiz und ihrer Bevölkerung zwar für die Unterstützung und dafür, dass auch das Bankenland am Ende die EU-Sanktionen übernommen und russische Gelder eingefroren hat.

Doch im gleichen Atemzug forderte der ukrainische Präsident die Schweiz auf, ihre Sanktionen zu verschärfen und neu alle Konten russischer Oligarchen zu sperren. «Auch das ist ein Kampf gegen das Böse», sagte Selenski. Dafür applaudierte ihm die Menge auf dem Bundesplatz.

Nestlé weist Kritik zurück

Selenski kritisierte überdies das in der Schweiz ansässige, weltweit tätige Unternehmen Nestlé. «Dieses will Russland nicht verlassen und beteiligt sich damit nicht an den Sanktionen», wiederholte der ukrainische Präsident seine bereits im Verlauf der vergangenen Woche geäusserte Kritik an dem Nahrungsmittelkonzern. Auf dem Bundesplatz erntete Nestlé Buhrufe. Selenski schloss seine übersetzte Gruss- und Dankesrede schliesslich mit den Worten: «Ich danke Ihnen, danke der Schweiz, es lebe die Ukraine!»

Nestlé verwart sich gegen die Kritik und teilte mit, man habe die Tätigkeiten in Russland stark reduziert. Man importiere und exportiere nur noch lebenswichtige Produkte und tätige keine Investitionen in Russland mehr.

