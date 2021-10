Zertifikat: Sibylle Berg gründet Komitee gegen Covid-19-Gesetz

Kritik am Zertifikat «Überwachungsstaat», «falsche Sicherheit» – Geimpfte gründen Komitee gegen das Covid-19-Gesetz Ein linkes Komitee mischt die Debatte um das Corona-Zertifikat auf. Mit dabei ist auch Schriftstellerin Sibylle Berg. Das könnte den Abstimmungskampf um das Covid-Gesetz neu lancieren. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Wer ins Hallenstadion will, muss sein Covid-Zertifikat zeigen. Der Einsatz im Inland provoziert Netzaktivisten. Bild: Keystone

Am 28. November stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung zum zweiten Mal über das Covid-19-Gesetz ab. Nun geht vor allem um die Gesetzesgrundlage des Covid-Zertifikats. Sie wurde in das Gesetz geschrieben, als gegen die erste Version schon Unterschriften gesammelt wurden. Bisher sah es so aus, als wären die Lager klar getrennt.