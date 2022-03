Bankomat-Sprengungen häufen sich: Das sagt die Bundesanwaltschaft

Kriminalität Nach Bankomaten-Sprengungen in Oberentfelden AG und Buchrain LU: Das sagt die Bundesanwaltschaft zur Häufung der Fälle Bankomaten sind in der Schweiz immer häufiger das Ziel von Kriminellen. Eine Anfrage bei der Bundesanwaltschaft zeigt, wie häufig Bankomaten-Räuber hierzulande ihr Unwesen treiben, wie die Täterschaft dabei agiert und welch immense kriminelle Energie dabei an den Tag gelegt wird. Lukas Scherrer 30.03.2022, 10.19 Uhr

In der Schweiz kein seltenes Bild: Gesprengter Bankomat bei der Landi in Buchrain LU. Patrick Huerlimann

Es geschieht meist mitten in der Nacht und knallt gewaltig: Bankomaten-Sprengungen haben in der Schweiz in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Alleine in den vergangenen beiden Tagen haben Räuber sowohl im luzernischen Buchrain als auch im aargauischen Oberentfelden zugeschlagen und dabei eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen. In beiden Fällen konnte die Täterschaft fliehen.

Bankomat-Sprengung in Oberentfelden AG. (29. März 2022) Tele M1