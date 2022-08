Postfinance verweigert Ukraine-Spende wegen Sanktionen

Neutralität Opernstar will an ukrainische Organisation spenden – Postfinance verweigert Überweisung wegen Sanktionen Christina Daletska wollte Geld in die Ukraine schicken – doch das ging nicht. Sie ist kein Einzelfall. Hintergrund ist einmal mehr die Schweizer Auslegung der Neutralität. Maja Briner Jetzt kommentieren 01.08.2022, 17.00 Uhr

Christina Daletska konnte kein Geld überweisen. Bild: ZVG

«Das hat mich wirklich umgehauen», sagt die Opernsängerin. «So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie empfunden.» Christina Daletska ist aufgebracht. Der Grund: Sie wollte via Postfinance Geld an eine Organisation in ihr Heimatland, die Ukraine, überweisen. Kurze Zeit später erhielt sie einen Brief: Die Zahlung wurde verweigert – wegen «Sanktionsmassnahmen».

Sanktionen gegen die Ukraine – das Land, das angegriffen wurde? «Das kann doch nicht sein», sagt Daletska. Die gebürtige Ukrainerin, die seit 2003 in der Schweiz lebt und sich seit langer Zeit für Menschenrechte einsetzt, versucht seit Kriegsausbruch zu helfen, wo sie kann – sie organisiert etwa die Lieferung von Medikamenten, singt an Benefizkonzerten, um Spenden für die ­Ukraine zu sammeln.

Dass ihre Überweisung nun verweigert wurde, kann sie nicht verstehen. «Es ist mein Geld, auf meinem Konto. Ich will damit ein Land unterstützen, das im Krieg zerstört wird. Warum darf ich das nicht?»

Kein Einzelfall

Es ist kein Einzelfall. Das Basler Onlineportal «Prime News» berichtete Anfang Juni, dass Postfinance Spendenzahlungen in die Ukraine blockiert habe, dies beim Verein «Ukrainer in Basel». Und Präsidentin Tetyana Polt weiss von Mitgliedern des Vereins, die privat Geld überweisen wollten – und ebenfalls Probleme hatten.

Ein Mann habe beispielsweise seinem Vater in der Ukraine Geld schicken wollen – was erst nach langem Hin und Her geklappt habe, erzählt sie. Dabei sei diese Art der Hilfe sehr wichtig, und oft müsse es schnell gehen.

Neutralität – doch ist das neutral?

Wer erfahren will, weshalb Überweisungen vertieft geprüft oder gar verweigert werden, wird hin und her geschickt. Bei Christina Daletska verwies die Postfinance zur Begründung auf die sogenannte Ukraine-Verordnung. Was konkret das Problem ist, wurde ihr auch auf Nachfrage nicht mitgeteilt; sie wurde ans Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) verwiesen. Medienanfragen bringen zunächst ebenfalls kein Licht ins Dunkle. Auf eine erste Anfrage heisst es vom Seco, es gebe beispielsweise für gewisse Gebiete wie die Krim und Sewastopol Einfuhr-, Ausfuhr- und Investitionsverbote, aber keine grundsätzlichen Verbote für Überweisungen.

Nicht erwähnt wird, dass die Verordnung einen weiteren Punkt enthält: Sogenannte besondere militärische Güter dürfen nicht in die Ukraine geliefert werden. Und: Verboten ist auch die «Gewährung von Finanzmitteln» in diesem Zusammenhang. Gemäss Juristen fallen auch Zahlungen unter diese Regel. Bei sogenannten Dual-Use-Gütern braucht es eine Bewilligung, ebenso bei gewissen anderen Waren.

Wegen dieser Bestimmungen können beispielsweise auch wirkungsvolle Schutzwesten nicht in die Ukraine geliefert werden, was im März für Schlagzeilen – und Empörung – sorgte. Denn sie fallen wie auch etwa Helme in die Kategorie «besondere militärische Güter».

Begründet werden die Einschränkungen mit der Neutralität und dem Gleichbehandlungsgebot. Vereinfacht gesagt: Weder die russische noch die ukrainische Armee soll aus der Schweiz heraus unterstützt werden. Deshalb untersagte der Bund beispielsweise Deutschland, in der Schweiz gekaufte Munition an die Ukraine weiterzugeben. Angesichts des russischen Angriffskriegs stösst dies allerdings auf breites Unverständnis. Verboten sind zudem Zahlungen an sanktionierte Personen und Unternehmen.

Missverständliche Kommunikation

Im Fall von Daletskas verweigerter Überweisung ging es um eine Spende an eine ukrainische Organisation, die humanitäre Hilfe leistet, aber auch die ukrainische Armee unterstützt. Daletska sagt: «Mein Land wird von Waffen zerstört. Dass man keine Helme und Schutzwesten kaufen darf, um Menschenleben zu retten, ist unsäglich schrecklich. Die Schweiz soll mindestens privaten Leuten erlauben, die Ukraine mit ihrem Geld zu unterstützen – auf allen Wegen.»

Für zusätzliche Verwirrung sorgte in ihrem Fall ein Brief von Postfinance. Darin heisst es, es würden «keine Transaktionen im Zusammenhang mit der Ukraine» durchgeführt – eine falsche Formulierung, wie sich herausstellte. Gewisse Überweisungen sind möglich, andere nicht. Die Postfinance sei «bemüht, den Zahlungsverkehr und insbesondere Spendenzahlungen in die Ukraine unter Berücksichtigung der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften zu ermöglichen», versichert ein Sprecher.

Die Postfinance verweist darauf, dass dabei nicht nur die Schweizer Gesetzgebung beachtet werden müsse. «Je nach Währung oder nach Korrespondenzbank müssen wir beispielsweise auch EU- oder US-Recht anwenden», erklärt ein Sprecher.

Wie andere Banken Überweisungen in die Ukraine handhaben, ist nicht klar. Credit Suisse wie UBS betonen lediglich, sie hielten sich an die rechtlichen Bestimmungen. Weiter äussern sie sich nicht.

