Krieg: Warum Schweizer mehr ukrainische Flüchtlinge aufnehmen

Krieg in der Ukraine Rassistisch oder verständlich? Warum viele Schweizer ukrainische Flüchtlinge aufnehmen wollen – aber kaum Afghanen Millionen Ukrainer fliehen vor der russischen Kriegsmaschinerie. In der Schweiz werden sie mit offenen Armen empfangen. Von dieser Hilfsbereitschaft können Flüchtlinge aus anderen Ländern nur träumen. Sozialpsychologen wagen einen Erklärungsversuch. Kari Kälin 1 Kommentar 15.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender schenkt sich Tee ein im Transitzentrum «Landhaus» in Davos. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Davos, 1. April 2016)

Die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend: Zehntausende Menschen in der Schweiz wollen geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in den eigenen vier Wänden aufnehmen. Bis am Montag standen rund 55'000 Betten zur Verfügung, zum Teil in Hotels. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe trägt die privaten Angebote zusammen, die auf vielen Kanälen einfliessen. Innerhalb weniger Tage konnten aus dem Bundesasylzentrum Zürich bis am Sonntag bereits 100 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Gastfamilien platziert werden.

Auch Dorothea Diallo von der Institution Familynetwork im Kanton Aargau erhält in diesen Tagen vermehrt Anrufe von Menschen, die ganze Häuser zur Verfügung stellten für Menschen aus der Ukraine. Die Institution vermittelt seit 2015 für unbegleitete minderjährige Asylsuchende Plätze bei Pflegefamilien in den Kantonen Aargau, Bern, Solothurn und Zürich. Seit 2019 hilft Familynetwork zudem, anerkannte erwachsene Flüchtlinge bei Gastfamilien unterzubringen. Der Verein führt dabei ein Projekt der Flüchtlingshilfe weiter.

Mehr Interessenten als freie Plätze

Seit der Migrationswelle 2015 fand Familynetwork für 36 unbegleitete Minderjährige eine Pflegefamilie. Das ist zwar eine erfreuliche Bilanz, aber: Es möchten viel mehr minderjährige Asylsuchende, zum Beispiel aus Afghanistan, in einer Familie wohnen, als Plätze zur Verfügung stehen. Auch für erwachsene anerkannte Flüchtlinge mangelt es an Gastfamilien. Kurzum: Während ukrainische Kriegsflüchtlinge mit offenen Armen empfangen werden, bekunden Geflüchtete aus anderen Ländern Mühe, bei einer Gastfamilie unterzukommen.

Auf ein vergleichsweise bescheidenes Echo stiess auch ein Gastfamilienprojekt, das die Flüchtlingshilfe vor sieben Jahren startete. Zwischen 2015 und März 2018 durften 672 Geflüchtete bei 408 Gastfamilien wohnen. Die Flüchtlingshilfe, die das Projekt 2019 an lokale Organisationen übergab, zog damals ein positives Fazit. Dank der Wohngemeinschaften fassten die Flüchtlinge hierzulande einfacher Fuss, lernten die Landessprache rascher und fanden schneller einen Job.

Miriam Behrens, Direktorin der Flüchtlingshilfe, sagt: «Es gab genügend Gastfamilien.» Das Projekt sei auf grosse Solidarität in der Bevölkerung gestossen. Als die Flüchtlingshilfe das Konzept 2015 lancierte, habe die Organisation Neuland betreten und Aufbauarbeit geleistet. Seither habe es sich etabliert. Heute sei man besser aufgestellt, auch um die Angebote für ukrainische Flüchtlinge zu sammeln und zu koordinieren.

Zur Erinnerung: 2015 setzten rund 850'000 Menschen von der türkischen Küste auf die griechischen Inseln über. Ein grosser Teil wanderte nach West- und Nordeuropa weiter. Die Schweiz zählte 2015 rund 40'000 Asylgesuche, die meisten aus Eritrea, Afghanistan und Syrien. Auch damals gab es viele Menschen, die ein neues Dach über ihrem Kopf benötigten. Zum Vergleich: Bis am Montag hat das Staatssekretariat für Migration rund 4000 Schutzsuchende aus der Ukraine registriert.

Rassismusvorwurf in sozialen Medien

In den sozialen Medien kursiert denn auch der Rassismusvorwurf. Er lautet sinngemäss so: Die Menschen in der Schweiz empfangen die christlich-orthodoxen Ukrainer euphorisch, während sie Muslimen mit Ablehnung begegnen. Sind die Menschen in der Schweiz rassistisch oder selektiv solidarisch? Weshalb sind viel mehr Leute bereit, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen als zum Beispiel Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea?

Margit Oswald, emeritierte Professorin für Sozialpsychologie der Universität Bern, wagt einen Erklärungsversuch aus psychologischer Sicht: «Die Ukraine gehört zu Europa, eine Annäherung an die EU steht zur Debatte. Man fühlt sich kulturell und auch religiös den Ukrainerinnen und Ukrainern näher als vielen Menschen aus ferneren Ländern», sagt sie. Auch Präsident Wolodimir Selenski betone sehr stark die Zugehörigkeit seines Landes zum Westen. Die Ukraine sei also Teil der westlichen Wertegemeinschaft.

Opfer eines klar identifizierbaren Aggressors

Weiterhin nehme man spätestens seit dem russischen Überfall auf die Krim die Ukrainerinnen und Ukrainer unmissverständlich als Opfer eines klar identifizierbaren Aggressors wahr. Das erinnere vielleicht an den Aufstand in Ungarn 1956 und an den Prager Frühling in der Tschechoslowakei 1968. Damals nahm die Schweiz, auch beseelt von der antikommunistischen Grosswetterlage, bereitwillig Tausende Flüchtlinge auf. Das alles, sagt Oswald, löse jetzt eine stärkere Hilfsbereitschaft aus als beispielsweise bei Menschen, die vor dem Bürgerkrieg in Syrien, aus Afghanistan oder Eritrea flohen. Dort habe es möglicherweise auch die Sorge gegeben, es könnten auf dem Weg der Flucht Menschen mit extremistischem Gedankengut in die Schweiz gelangen.

Interessant ist ein Blick zurück in die 1950er-Jahre. Auch damals erfuhren nicht alle Flüchtlinge gleich viel Solidarität. Während die Schweiz Tausende Ungarinnen und Ungarn grosszügig aufnahm, verwehrte die Regierung 200 sephardischen Juden aus Ägypten Asyl, die in der Suezkrise 1957 in der Schweiz eine neue Heimat suchten, wie man in der «Schweizer Migrationsgeschichte» (André Holenstein, Patrick Kury, Kristina Schulz) nachlesen kann.

Nähe und Ähnlichkeit fördern Empathie

Johannes Ullrich, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Zürich, argumentiert derweil ganz ähnlich wie Oswald: «Faktoren, die dazu beitragen, dass Menschen Mitleid und Empathie empfinden und sich für andere engagieren, sind unter anderem Nähe und Ähnlichkeit. Die Menschen aus der Ukraine sind den Menschen in der Schweiz räumlich näher und kulturell ähnlicher», sagt er. Auch sei die Gruppe der Flüchtenden homogener als etwa 2015, als die Menschen aus unterschiedlichsten Regionen und aus den unterschiedlichsten Gründen nach Europa geflüchtet seien.

«Schliesslich haben wir aktuell ein unterstützendes, einfach verständliches Gut-Böse-Narrativ», sagt Ullrich. Hier Übeltäter Putin, dort die wehrhaften Ukrainer. Bei Geflüchteten aus anderen Ländern habe sich das Bild komplexer präsentiert und sei rechtspopulistischer Meinungsmache überlagert worden. Ullrich folgert: «Alles in allem überrascht mich das Ausmass der Hilfsbereitschaft im Vergleich zu früher wenig.»

Flüchtlingskind auf dem Weg nach Mitteleuropa. Keystone

Integration gelingt besser in Pflegefamilien

Dorothea Diallo vom Familynetwork hofft unterdessen, dass die aktuelle helvetische Hilfsbereitschaft vermehrt Menschen aus anderen Krisenregionen erfasst. Dass sich mehr Private bereit erklären, Flüchtlinge aus allen Ländern bei sich aufzunehmen, gerade auch unbegleitete Minderjährige. Eine Untersuchung des Vereins Pflege- und Adoptivkinder Schweiz zeigt nämlich: Die jungen Geflüchteten lernen die Sprache schneller und integrieren sich einfacher in die Gesellschaft, wenn sie bei einer Pflegefamilie wohnen anstatt in einer Kollektivunterkunft.

Interessiert an der Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen? Melden kann man sich bei info@familynetwork.ch

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen