Schule: Zu wenig Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache

Ukraine-Krieg Es mangelt an Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache: Kantone setzen auf pensionierte Pädagoginnen und Pädagogen Geflüchtete ukrainische Kinder müssen in der Schweiz die Ortssprache lernen. Doch dafür fehlt es an spezialisierten Lehrkräften. Marianne Sigg vom Verein Zürcher Lehrpersonen Deutsch als Zweitsprache fordert jetzt eine schnelle Weiterbildungsoffensive. Kari Kälin 22.03.2022, 05.00 Uhr

Deutsch als Zweitsprache: Unterrichtsszene aus dem Kanton Aargau. Bild: Christian Beutler/Keystone (Suhr, 4. April 2019)

Genaue Prognosen kann derzeit niemand machen. Diese sei gewagt: In den nächsten Monaten werden in der Schweiz Tausende ukrainische Kinder eingeschult. Eine der zahlreichen neuen Herausforderungen für die Kriegsflüchtlinge lautet: Sie müssen rasch die Ortssprache lernen, damit sie in eine Regelklasse integriert werden können. Damit gewinnt ein Schulfach an Bedeutung, das sonst kaum im Fokus des öffentlichen Interesses steht: Deutsch – oder je nach Landesteil Französisch und Italienisch – als Zweitsprache (DaZ).