Krieg Die Verwirrung ist gross: Darf die Schweiz nun keine Schutzwesten in die Ukraine schicken? Doch – aber nur mit Level III A Experten betonten an einer Medienkonferenz, die Schweiz dürfe keine Schutzwesten in die Ukraine schicken – und nannten unterschiedliche Gründe. Das ist allerdings nur eine Hälfte der Wahrheit. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schutzwesten dringend gesucht: Ukrainische Arbeiter stellen Platten für kugelsichere Westen her. In einem Künstleratelier, das als Luftschutzbunker für die territorialen Verteidigungseinheiten dient. Bild: AP Photo/Rodrigo Abd (Kiew, 23. März 2022)

Die Antworten der Experten an der Medienkonferenz zur Ukraine schienen auf den ersten Blick glasklar. Die Schweiz dürfe keine Schutzwesten in die Ukraine schicken, sagte Manuel Bessler, der stellvertretende Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza).

Erwin Bollinger sagt, dass die Sanktionsverordnung den Export militärischer Güter ausschliesse. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Und Erwin Bollinger, Leiter des Leistungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), betonte: Die Sanktionsverordnung schliesse den Export militärischer Güter aus. «Und diese Schutzwesten gelten nicht einmal als Dual Use, sondern als besondere militärische Güter, wenn sie einen ballistischen Schutz aufweisen.» Dann sei ein Export in die Ukraine «nicht möglich».

Dann begannen die Differenzen der beiden Experten

In einem Punkt waren sich die beiden Experten einig: Schutzwesten dürfen nicht in die Ukraine geliefert werden. Dann aber begannen die Differenzen. Bessler begründete das Nein mit «Dual Use»: Die Schutzwesten könnten zivil wie militärisch benützt werden. Bollinger hingegen wies darauf hin, dass Schutzwesten mit ballistischem Schutz «besondere militärische Güter» seien. Damit widersprach er Bessler.

Das war Verwirrung Nummer eins. Was stimmt? Ein Brief von Bundesrat Guy Parmelin klärt die Sachlage. Der Brief ist die Antwort auf das Schreiben von EVP und SP. Sie hatten von Bundespräsident Ignazio Cassis gefordert, dass der Bundesrat eine Ausnahme mache beim Thema «Dual Use» – bei Schutzwesten für Kinder, vulnerable Personen und zivilem Rettungspersonal.

Die Erklärung von Bundesrat Guy Parmelin in einem Brief

Parmelin schreibt in der sehr technischen Antwort (sie wurde vom Seco verfasst), was Bollinger an der Medienkonferenz sagte: Schutzwesten, also weichballistische Körperpanzer, die nach militärischen Standards hergestellt wurden, und hartballistische Körperpanzer-Schutzplatten, die mindestens einen ballistischen Schutz mit Level III haben, seien «besondere militärische Güter». Sie dürften nicht in die Ukraine geliefert werden.

Bundesrat Guy Parmelin betont, dass «besondere militärische Güter» nicht in die Ukraine exportiert werden dürfen. Anthony Anex / KEYSTONE

Parmelins Brief zeigt aber auch, dass Bollinger nur die eine Hälfte der Wahrheit erzählte. Schutzwesten mit einem tieferen Schutz (ab Level III A) – auch das sind weichballistische Körperpanzer oder hartballistische Körperpanzer-Schutzplatten – würden als «Dual Use» gelten, heisst es darin. Weil sie nicht nach militärischen Standards hergestellt worden seien.

Diese Schutzpanzer «können in die Ukraine geliefert werden, sofern diese Güter weder ganz oder teilweise für militärische Zwecke noch für militärische Endempfänger» bestimmt seien, schrieb Parmelin. Dafür braucht es aber eine Bewilligung des Seco.

Doch was ist der Unterschied zwischen einer Schutzweste von Level III und Level III A? Level III ist gegen Maschinen- und Sturmgewehre gedacht, Level III A gegen Pistolen und Maschinenpistolen.

Weshalb erzählte Bollinger nur die eine Hälfte der Wahrheit?

Verwirrung Nummer zwei. Doch weshalb verschwieg Bollinger, dass Schutzwesten ab Level III A mit Bewilligung in die Ukraine geliefert werden dürfen? «Es handelt sich um technisch komplexe Parameter», schreibt das Seco dazu. «Die meisten Anfragen für die Lieferung von Schutzwesten und Schutzhelmen bezogen sich zudem auf Güter mit militärischen Spezifikationen. Die thematische Fokussierung ist darauf zurückzuführen.»

«Es herrscht ein grosses Durcheinander bei der Frage um die Schutzwesten», sagt dazu SP-Nationalrat Fabian Molina. «Das Staatssekretariat für Wirtschaft macht hier eine furchtbar schlechte Falle.» Die Schweiz, findet er, «könnte auch eine Vereinbarung schliessen mit der Ukraine, wofür diese Schutzwesten genau benützt werden dürfen».

Der ukrainische Botschafter kämpft um Schutzwesten

Seit drei Wochen kämpft Artem Rybchenko, der ukrainische Botschafter, um Schutzwesten. Das tat er auch am Mittwoch wieder vor Journalisten. «Doch er beisst auf Granit», sagt Molina. «Der politische Wille fehlt. Es handelt sich aber beim Krieg in der Ukraine um eine ausserordentliche Situation.»

Seit drei Wochen kämpft Artem Rybchenko, der ukrainische Botschafter, um Schutzwesten. Peter Klaunzer / EPA

EVP-Nationalrat Nik Gugger hingegen spricht von einem «Erfolg». «Ich danke dem Seco, denn erstmals erhielt ich eine in sich schlüssige Antwort.» Natürlich gehe er davon aus, dass Schutzwesten mit Level III einen höheren Schutzfaktor hätten als jene mit Level III A. «Aber das ist besser als nichts.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen