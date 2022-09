Prämien wachsen stark: der Anstieg wäre zu dämpfen gewesen

Krankenkasse Bis zu 10 Prozent mehr: Hätte der Prämienschub verhindert werden können? Mit Nervosität wird die Prämienrunde 2023 erwartet. Jeweils Ende September verkündet der Bundesrat, wie sich die Prämien im nächsten Jahr entwickeln werden. Bereits im Vorfeld findet ein Schlagabtausch darüber statt, inwiefern der Prämienschock, wie er von vielen erwartet wird, hätte verhindert werden können. Anna Wanner Jetzt kommentieren 18.09.2022, 17.30 Uhr

Die Gesundheitskosten steigen. Und die Prämien? Bild: Gaetan Bally / Keystone

Die Spatzen pfeifen es schon lange von den Dächern: Die Prämien werden 2023 stark steigen. Von bis zu 10 Prozent war einmal die Rede. Wenngleich der Anstieg vielerorts nicht so steil sein wird: Die Prämienzahler erhalten im nächsten Jahr eine saftige Rechnung. Ende September wird der Bundesrat das Ausmass bekanntgeben.

Bereits jetzt streiten sich Vertreter der Branche darüber, ob der Prämiensprung hätte verhindert werden können. Denn der Bundesrat hat vor einem Jahr den Druck erhöht und die Versicherer gemahnt, die Reserven stärker abzubauen. Er hat daraufhin die entsprechende Verordnung angepasst. Denn 2021 verfügten die Versicherer über volle Kassen, auch dank guter Anlagen. Die Reserven beliefen sich auf über 12 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Pro Monat werden rund 2483 Millionen an Kosten ausbezahlt. Vier Monate könnten die Krankenkassen die Leistungen also ohne Probleme finanzieren, danach würde es kritisch. Die Versicherer argumentieren, das sei gar nicht so viel, wenn man die AHV anschaue, die für zwölf Monate Reserven hortet.

Jedenfalls halten und hielten sie den staatlichen Eingriff für unnötig. Gesundheitsminister Alain Berset war indes überzeugt, dass von den hohen Reserven auch die Versicherten profitieren sollten. Gestützt wurde das Begehren im Juni vom Nationalrat, der die Reserven deckeln will.

Wenn die Kosten steigen, folgen die Prämien

Die Krankenkassen haben 2021 die Reserven abgebaut: Und die Solvenzquote ist innerhalb eines Jahres von 205 Prozent auf rund 155 Prozent gesunken. Und ja, die Prämienzahler profitierten auch, die Prämien stiegen 2022 kaum – oder waren gar rückläufig.

Doch bereits im letzten Herbst stellte sich ein markantes Kostenwachstum ein, das sich auch im letzten Quartal zeigte. Und wenn die Kosten im Gesundheitsbereich stark steigen, folgen bald die Prämien. Und weil der Puffer über die Reserven weitgehend fehlt, schlägt sich das Kostenwachstum direkt auf die Prämien nieder.

Das Parlament hat es noch nicht gemerkt. Der Nationalrat hat im Juni entschieden, die Solvenzquote von 150 Prozent ins Gesetz zu schreiben. Bundesrat Berset verteidigte das Vorgehen, auch gegenüber dieser Zeitung. Doch diese Woche krebste er zurück. Als die Deckelung der Reserven auch im Ständerat diskutiert wurde, sagt er, die Solvenzquote der Versicherer sei sehr volatil und könne stark schwanken, auch hätten die Versicherer keinen direkten Einfluss darauf. «In kürzester Zeit hat sich die Situation angespannt.» Er riet darum davon ab, eine Höchstgrenze festzulegen. «Das könnte einen neuen Unsicherheitsfaktor darstellen und das Risiko eines plötzlichen Beitragsanstiegs erhöhen.»

Krankenkassen brauchen Reserven zur Abfederung

Der Versicherungsverband Curafutura wiederholte immer wieder, eine Begrenzung der Reserven sei nicht erforderlich, hohe Reserven seien nicht im Interesse der Versicherer. Sie wollen im Wettbewerb um Kunden die Prämien möglichst tief ansetzen. Wer den Spielraum nicht auslote, verliere seine Versicherungsnehmer.

Was bedeutet das nun für den hiesigen Prämienherbst? Der Schock hätte vielleicht etwas abgefedert werden können. Doch die Prämien steigen, weil die Kosten steigen. Daran lässt sich nichts rütteln. Es ist viel mehr eine Frage der Einteilung: Ist es besser, die Reserven dafür aufzuwenden, um ein stabiles Wachstum ohne Prämiensprünge zu garantieren? Oder aber sollen diese immer zu Gunsten tieferer Prämien klein gehalten werden? Darüber lässt sich trefflich streiten. Die Krankenkassen haben indes eine klare Präferenz: Sie wollen keine Prämienschocks und brauchen die Reserven zur Abfederung.

