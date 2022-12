Gewerkschafterin Schiavi und ihre Rolle im Inca-Betrugsfall

Kontroverse um Katar Nie für die Betroffenen eingesetzt: Italienische Rentner kritisieren Ex-Unia-Gewerkschafterin Schiavi Auf die ehemalige Unia-Gewerkschafterin Rita Schiavi, die in Katar Baustellen inspizierte, sind in der Schweiz nicht alle gut zu sprechen. Henry Habegger Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Die Gewerkschafterin Rita Schiavi hat die WM-Baustellen in Katar besucht, Basel, 28. Oktober 2022. Alex Spichale/SPO

Die seit 2017 pensionierte Unia-Gewerkschafterin Rita Schiavi (67) machte Anfang November in einem Interview mit CH Media durch eine für viele überraschend katarfreundliche Einschätzung auf sich aufmerksam. In Bezug auf die ums Leben gekommenen Gastarbeiter nannte sie die gleiche Zahl, mit der Katar und die Fifa operieren: «Die einzige gesicherte Zahl ist die der Toten auf den WM-Stadionbaustellen: drei seit dem Jahr 2016.» Und zur generellen Lage in Katar sagte sie: Es habe sich für die Arbeitsmigranten «in den letzten Jahren wirklich viel zum Guten verändert».

«Bei Unia pensioniert. Weiterhin aktiv bei der Internationalen der Bau- und Holzarbeitergewerkschaften», schreibt Schiavi auf ihrem Profil in einem sozialen Netzwerk. Die Inspektionsreisen, die sie für Bauarbeitergewerkschaft BHI seit 2016 nach Katar unternahm, wurden von der Unia massgeblich finanziert. «Die Unia hat im Sinn einer Kampagnenunterstützung Flug- und Übernachtungskosten von Rita Schiavi übernommen», so die Gewerkschaft auf Anfrage. Die letzte dieser von der Unia finanzierten BHI-Inspektionsreisen habe im Mai 2022 stattgefunden.

Vor der Verantwortung gedrückt

Im November reiste Schiavi nochmals nach Katar, diesmal zu einem Fussballmatch. Auf eigene Kosten, wie sie angab. Laut «Tages-Anzeiger» postete sie auf Facebook danach ein Foto aus einem Stadion mit dem Kommentar: «Ich habe eine gute Zeit in Doha mit meinen Freunden.»

Als Präsidentin des BHI-Frauenausschusses reist Schiavi auch nach ihrer Pensionierung in alle Welt. 2018 etwa erzählte sie in einem Interview mit dem Basler Verein Fairunterwegs, dass sie im März in Brasilien war, im Juni in Griechenland, im Oktober standen die USA an. Sie engagierte sich dabei für das Weltsozialforum und die Obdachlosenbewegung, für Sozialkliniken und Handwerksfrauen. In den USA reiste sie mit ihrem Mann Hans Schäppi anschliessend noch «die Westküste hinunter», gab sie an. «In der Regel reise ich früher an oder später ab, um das Land kennen zu lernen.»

Im Kontrast zu diesen engagierten Einsätzen in aller Welt steht ihre Rolle in der Betrugsaffäre in der Schweiz: um das Patronato Inca, eine vom italienischen Staat finanzierte Beratungsstelle für italienische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Inca steht dem italienischen Gewerkschaftsbund CGIL nahe und arbeitete in der Schweiz eng mit der Gewerkschaft Unia zusammen.

2009 kam ans Licht, dass der langjährige Leiter des Inca-Büros in Zürich mehr als 70 italienische Rentner um einen zweistelligen Millionenbetrag betrogen hatte: Er hatte, teils mit gefälschten Unterschriften, deren Rentenkapital auf eigene Konten umgelenkt.

In der Verantwortung stand damals Rita Schiavi, Geschäftsleitungsmitglied der Unia, als langjährige Präsidentin der Inca. Kritiker innerhalb der Unia sagen heute, Schiavi habe sich damals vor der Verantwortung gedrückt.

Auch Angehörige von geprellten Rentnern sind gar nicht gut auf die damalige Inca-Präsidentin zu sprechen. «Sie hat sich nie für die Betroffenen eingesetzt, von ihr kam keine Unterstützung», sagt heute Marco Tommasini, dessen Vater zu den Betrugsopfern gehörte. Tommasini gründete mit anderen Opfervertretern das Komitee zur Verteidigung der Familien, das noch heute versucht, betrogenen Rentnern zu ihrem Recht beziehungsweise ihrem Geld zu verhelfen.

Schiavi lehnte Hilfe ab

Rita Schiavi war für CH Media am Freitag nicht zu erreichen. 2009 bedauerte sie im «Beobachter» zwar den Betrug an den Leuten, die jahrelang «gekrampft und gespart haben, und jetzt ist alles weg». Aber Hilfe lehnte sie ab: «Wir können keine Verantwortung übernehmen. Unser Verein hat kein Vermögen, Löhne und Mieten werden vom italienischen Staat bezahlt.»

Auch der italienische Gewerkschaftsbund CGIL half nicht. 2013 erwirkte das Komitee von Tommasini zwar einen Bundesgerichtsentscheid, wonach Inca für den Betrug seines Angestellten haftete. Aber Inca stellte seinen Betrieb in der Schweiz kurzerhand ein und ging in Konkurs.

Tommasinis Komitee geht daher in Italien gegen CGIL vor und hat vor einem erstinstanzlichen Gericht bereits recht erhalten: Die Gewerkschaft haftet und muss für den Schaden aufkommen. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig; CGIL legte Berufung ein.

Mit der CGIL sind wir wieder bei Katar – und der Bestechungsaffäre, die derzeit das Europäische Parlament erschüttert. Als zentrale Figur im Skandal hat sich Antonio Panzeri, langjähriger starker Mann der CGIL in Mailand, entpuppt. Ab 2004 war er bei CGIL für die europäische Politik verantwortlich, sein Aufstieg in Brüssel begann. Im Katargate sei Panzeri laut der italienischen «Repubblica», die sich auf belgische Gerichtsakten beruft, Kopf einer Gruppe von Personen, «die gegen Geld für Katar und Marokko arbeitete».

Wie klein die Welt doch ist.

