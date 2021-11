SVP distanziert sich von Chiesa: Blocher stützt dessen Forderung

KONFUSION SVP distanziert sich von Chiesa: Doch Blocher stützt dessen Forderung nach Impfpflicht für Pflegepersonal SVP-Präsident Marco Chiesa forderte in einem Interview die Impfpflicht für Pflegefachleute. Die Partei bestritt dann, dass Chiesa die Forderung erhoben hatte. Nun schaltet sich Parteivater Blocher ein: Er freut sich darüber, dass Chiesa nach einer Impfpflicht ruft. Francesco Benini 3 Kommentare 22.11.2021, 16.55 Uhr

SVP-Präsident Marco Chiesa (links) und Christoph Bocher fordern eine Impfpflicht für das Pflegepersonal. Die Partei kommt damit nicht klar. Keystone/Montage_CH Media

Es fällt schwer in diesen Tagen, den Kurs der SVP nachzuvollziehen. Die grösste Schweizer Partei gibt ein verworrenes Bild ab. Sie dementiert eine Aussage ihres eigenen Präsidenten – und Christoph Blocher unterstützt diesen am gleichen Tag.

Was ist geschehen? Am vergangenen Dienstag gab Parteipräsident Marco Chiesa dem «Tages-Anzeiger» ein Interview. Darin forderte er eine Impfpflicht für das Personal von Pflege- und Altersheimen. «Ich bin überrascht, dass sich der Schweizer Berufsverband für Pflegepersonal nicht für eine Impflicht ausspricht», sagte Chiesa. Und: «Ich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht, aber in Bereichen, die mit vulnerablen Menschen zu tun haben, ergibt eine solche durchaus Sinn.»

Chiesa arbeitete im Tessin lange als Leiter eines Altersheimes. Er sprach also nicht nur als Präsident der SVP, sondern auch als Experte auf dem Gebiet der Seniorenpflege.

SVP bezeichnet autorisiertes Zitat als «Fake News»

Die NZZ und andere Medien griffen das Interview auf. Sie verwiesen unter anderem darauf, dass der Bundesrat sich bisher dagegen sperre, auf eine Impfpflicht für das Personal von Pflege- und Altersheimen hinzuwirken.

Am Freitag verschickte die SVP dann eine gepfefferte Medienmitteilung. Der «Tages-Anzeiger» und die NZZ verbreiteten «Fake News», hiess es darin. Die beiden Titel hätten die Schlagzeile publiziert, wonach SVP-Präsident Marco Chiesa die Pflegefachleute zur Impfung verpflichten wolle. «Diese Aussage ist falsch», betonte die SVP.

Die Partei distanzierte sich also von der Aussage, die ihr eigener Präsident in einem Interview gemacht hatte. Ein Redaktor des «Tages-Anzeigers» teilte auf Twitter mit, dass Chiesa das Interview autorisiert habe. Er stimmte also der Publikation des Textes in der Form zu, in der er erschien.

«Keine staatliche Forderung, sondern eine Berufsbedingung»

Am gleichen Tag meldete sich Parteivater Christoph Blocher zu Wort. Der Moderator der Online-Talkshow «Tele Blocher», Matthias Ackeret, fragte ihn nach seiner Meinung zu Chiesas Interview. Würde Blocher den Parteipräsidenten kritisieren? Oder ebenfalls von einer Falschmeldung sprechen?

Im Gegenteil. Blocher lobte Chiesa. «Das hat mich gefreut», sagte er – und bezog sich auf Chiesas Forderung nach einer Impfpflicht. In diesem Fall sei das keine staatliche Verpflichtung, sondern eine Berufsbedingung. Blocher erklärte, warum man vom Pflegepersonal die Impfung verlangen könne: Es sei täglich bei Menschen, die am meisten gefährdet seien für die Ansteckung und für schwere Folgen. Blocher zog den Vergleich zu einer Baustelle, welche die Arbeiter nicht betreten dürften, wenn sie keinen Helm trügen.

Der SVP-Präsident fordert also die Impfpflicht für das Pflegepersonal, die Partei distanziert sich davon, und Christoph Blocher unterstützt die Forderung ausdrücklich.

In der SVP sagen einige, es sei zuweilen unklar, ob der Parteipräsident das Generalsekretariat führe oder umgekehrt. Und Christoph Blocher sei nicht mehr so stark in die Entscheide involviert wie früher. Das Resultat ist eine grosse Konfusion.