Konflikt China-USA «Schweiz kann sich nicht durchwursteln»: Zürcher China-Expertin hat neues Buch geschrieben und warnt vor Taiwan-Krieg Wirtschaftlich hat die Schweiz vom Aufstieg Chinas lange profitiert. Doch aussenpolitisch verringert der zunehmende Zweikampf zwischen China und den USA ihren Spielraum. Simona Grano von der Uni Zürich wirft der Schweizer Politik vor, sich vor unangenehmen Entscheiden zu drücken. Christoph Bernet 27.01.2023, 05.00 Uhr

Der damalige Aussenminister Didier Burkhalter (r.) erklärt Chinas Staatschef Xi Jinping (m.) und seiner Frau Peng Liyuan, wie man Fondue isst (Bern, 16. Januar 2017). Keystone/Peter Klaunzer

Die Rivalität zwischen den beiden Grossmächten China und USA spitzt sich seit Jahren zu. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik wird die Welt in den kommenden Jahrzehnten dominieren.

Diese zunehmende chinesisch-amerikanische Konkurrenz stellt auch die Schweiz vor Herausforderungen. Diese seien ähnlich wie für andere Staaten auch: «Das Bedürfnis nach einer stabilen internationalen Sicherheitsordnung lässt die Schweiz wie die anderen untersuchten Staaten seit dem russischen Überfallkrieg in der Ukraine vermehrt die Nähe zu den USA suchen», sagt Simona Grano, Sinologin an der Universität Zürich.

China-Expertin Simona Grano. zVg

Auf der anderen Seite bleibe die grosse Abhängigkeit von China als Absatzmarkt und für die globalen Lieferketten unverzichtbarem Produktionsstandort bestehen, trotz der Versuche, sie zu verringern.

Dennoch unterscheide sich die Situation der Schweiz von anderen vergleichbaren Ländern: Aufgrund ihrer Neutralität und der frühen Anerkennung der Volksrepublik seien die wirtschaftlichen Beziehungen mit China schon im Kalten Krieg ausgeprägter gewesen als die anderer europäischer Staaten - und die Abhängigkeit heute grösser.

Grano hat sich im Rahmen eines von ihr herausgegebenen Sammelbands mit den strategischen Herausforderungen der Schweiz im Konflikt der beiden Grossmächte auseinandergesetzt (siehe Hinweis am Ende).

Die Schweiz sei auch sicherheitspolitisch ein Spezialfall. Das lange ebenfalls neutrale Schweden habe sich nach Beginn des Ukraine-Kriegs auch aufgrund der geografischen Nähe zu Russland für einen Nato-Beitritt entschlossen. Die Unterstützung Chinas für Russland habe dort auch zu einer Neubeurteilung des Verhältnis zu Peking geführt.

Die Schweiz hingegen sei «in der privilegierten Situation», weiter weg von Russland und von Nato-Staaten umgeben zu sein: «Die sicherheitspolitischen Folgen der chinesischen Unterstützung oder zumindest Tolerierung von Putins Krieg in der Ukraine werden bei uns noch zu wenig diskutiert», sagt Grano.

«Krieg um Taiwan hätte verheerende Folgen»

Darin liege ein gewisses Muster: «Die Schweiz versucht sich derzeit noch vor den elementaren Fragen zu drücken, welche der Konflikt zwischen den USA und China aufwirft», sagt Grano. Dabei habe der russische Überfall gezeigt, dass Autokratien unberechenbar seien und - auch zum eigenen Nachteil - irrational handelten.

Damit müsse man auch im Falle Chinas jederzeit rechnen: «Die Schweiz sollte sich ernsthaft auf ein Szenario vorbereiten, bei dem die von den USA angeführte Abschreckungspolitik nicht mehr funktioniert und die Volksrepublik China Taiwan angreift».

Sinologin Grano warnt, dass ein solcher Krieg in Ostasien für die Weltwirtschaft verheerende Folgen habe - viel gravierendere als Russlands Überfall auf die Ukraine. Deshalb müsse die Schweizer Politik aktiv auf die Unternehmen zugehen und die wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren.

Die Schweiz fasse das Thema Taiwan nur äusserst diskret und fast schon widerwillig an. Doch auch wenn der Schweiz das missfalle, werde die Taiwan-Frage in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Denn sowohl die USA als auch die EU räumten im Umgang mit Peking dem Erhalt von Taiwans De-facto-Unabhängigkeit immer stärkeres Gewicht ein. «Die Schweiz kann sich nicht durchwursteln», sagt Grano.

Ein chinesischer Militärjet vom Typ Shenyang J-11 bei Übungen in der Taiwanstrasse (August 2022) Keystone/AP/ Ng Han Guan

In seiner China-Strategie vom März 2021, also gut ein Jahr vor Beginn des Ukraine-Kriegs, schreibt der Bundesrat vom «weiterhin vorhandenen Konfliktpotenzial» in der Taiwan-Frage. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit möglichen Konsequenzen fehlt jedoch.

Ob und wann sich China für einen militärischen Angriff auf Taiwan entscheiden wird, lasse sich nicht genau vorhersagen, sagt Sinologin Grano. Rund um den Parteikongress zur Wiederwahl von Staats- und Parteichef Xi Jinping im Oktober sei das Säbelrasseln in Richtung Taiwan unüberhörbar gewesen. Doch derzeit halte sich die chinesische Führung angesichts der innenpolitischen Herausforderungen stärker zurück.

Zwischen Hammer und Amboss

Im Moment beobachtet Grano eine «Charmeoffensive» Chinas in Richtung Europa. Peking habe registriert, dass der Ukraine-Krieg die transatlantische Allianz zwischen den USA und Europa gestärkt hat. China hingegen wolle diese Allianz schwächen. Dafür gebe es zahlreiche Hebel. Denn die Interessen der USA im Konflikt mit China liefen teilweise den nationalen Interessen der untersuchten Staaten in Europa und Asien zuwider.

Das immer aggressivere Vorgehen der USA, den chinesischen Einfluss in zentralen Technologiebereichen wie der Halbleiterindustrie zurückzudrängen, werde nicht überall gerne gesehen. Auch in Bern nicht: Der Bundesrat schreibt in seiner China-Strategie, er erwarte, dass «die Eigenständigkeit der Schweiz international respektiert wird und sie nicht mit Entweder-Oder-Forderungen konfrontiert wird».

Laut Grano führt der sich verstärkende Wirtschafts- und Technologiekrieg zwischen den USA und China immer häufiger dazu, dass das Festhalten am Handel mit der einen Grossmacht Nachteile beim Umgang mit der anderen Grossmacht bringt. Das sei für ein exportorientiertes Land wie die Schweiz unangenehm.

Auch der Bundesrat hält in der China-Strategie fest, dass «eine geopolitische Polarisierung oder eine sino-amerikanische Blockbildung nicht im Interesse der Schweiz liegen».

«Wandel durch Handel funktioniert nicht»

Damit sei das Land nicht alleine, sagt Grano. Mit dem Ende des Kalten Krieges habe eine Phase der Globalisierung begonnen. Von dieser Zeit der wirtschaftlichen Offenheit habe nicht nur die Schweiz wirtschaftlich stark profitiert. «Jetzt müssen wir der Tatsache ins Auge blicken, dass wir in einer volatilen Phase des Wandels leben.»

Die Schweiz könne die Konkurrenz der Grossmächte nicht stoppen. Sie müsse ihre Positionen klären. Wie die anderen untersuchten Staaten wolle sich auch die Schweiz nicht von den Grossmächten vereinnahmen lassen und sich komplett an der Seite der USA noch an der Seite Chinas positionieren: «Dieses Verhalten deutet auf einen gewissen Pragmatismus – oder einen gewissen Grad an diplomatischen und wirtschaftlichen Opportunismus – hin.»

Optimistisch stimmt Grano, dass die Schweizer Öffentlichkeit den Aufstieg Chinas zu einer immer selbstbewusster und aggressiver auftretenden Grossmacht wahrnehme und sich die Politik damit befasse: «Das Problem ist erkannt.» Eine Patentlösung gebe es nicht. Granos Analyse: «Das Konzept ‹Wandel durch Handel› hat im Umgang mit China nicht funktioniert.»

Die Schweiz solle sich gegenüber China mit gleichgesinnten Ländern positionieren. Man müsse Peking gegenüber rote Linien aufzeigen und auf die Einhaltung der regelbasierten internationalen Ordnung pochen. Denn wenn in einer vom Konflikt zweier Grossmächte geprägten Welt das Recht des Stärkeren anstelle der Stärke des Rechts herrsche, werde es für kleine Länder wie die Schweiz ungemütlich.

Buchhinweis: Grano, Simona Alba und Huang, David (Hrsg.): China-US Competition Impact on Small and Middle Powers’ Strategic Choices; Springer 2023: 351 Seiten. Online gratis verfügbar.

