Kommunikation der Regierung Streng vertrauliches Geschäft: Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch, wie er künftig mit den Medien umgeht Fünf Tage vor der Covid-Abstimmung berät der Bundesrat über brisante Anträge: Soll er sein striktes Medienregime aus der Coronakrise nach der Pandemie weiterziehen? Oder soll er wieder Interviews zulassen? Othmar von Matt 23.11.2021, 20.00 Uhr

So sah ein bilaterales Pool-Interview vor der Pandemie aus: Bundesrat Ueli Maurer (links) steht nach der Medienkonferenz allen Radios von SRF, RTR und RSI bilateral Rede und Antwort. Die privaten Radios kamen später dran. Keystone (Bern, 27. Januar 2016)

Seit der Pandemie finden Medienkonferenzen mit Bundesräten unter einem strikten Regime statt. Es ist Journalistinnen und Journalisten verboten, Regierungsmitglieder nach einer Pressekonferenz anzusprechen, sei es im Saal, im Foyer oder in den Gängen des Medienzentrums.

Verboten sind auch die bilateralen Interviews für elektronische Medien im Anschluss an die Medienkonferenzen. Vor der Pandemie waren sie Standard. Der Bundesrat oder die Bundesrätin gab jeweils Kurzinterviews in drei Landessprachen für alle Fernseh- und Radiosender – für die Privaten genauso wie für SRF, RTS und RSI. Die Interviews waren wichtig, um der Öffentlichkeit komplexe Vorlagen verständlich zu erklären. Und sie waren weltweit einzigartig.

Am Mittwoch beugt sich die Regierung über die Frage, ob sie das Pandemie-Regime - ohne bilaterale Interviews - auch in Zukunft weiterführen soll. Oder ob sie mit der Vereinigung der Bundeshausjournalisten (VBJ) eine Lösung suchen soll, wie bilaterale Interviews wieder möglich sind. Dafür müsste man eine neue, effizientere Formel finden. Zu viele Medien sind inzwischen audiovisuell tätig.

Das Geschäft ist als «grün» klassifiziert - also streng vertraulich

Es ist die Bundeskanzlei, die das Geschäft betreut. Sie hat es als «grün» klassifiziert, als streng vertraulich. Das ist kein Zufall. Es geht – nur fünf Tage vor der Abstimmung zum Covid-19-Gesetz – um einen brisanten Grundsatzentscheid: Schottet sich der Bundesrat gegenüber den Medien auch nach der Pandemie ab? Oder lässt er wieder mehr Nähe und damit Interviews zu?

Dass die Regierung diese Frage am Mittwoch diskutiert, überrascht allerdings. Eigentlich hat die Bundeskanzlei bereits am 7. Oktober einen Entscheid dazu kommuniziert. Der Bundesrat habe beschlossen, auch nach der Pandemie an der Coronaregelung für die Medien festzuhalten «und auf die bilateralen Interviews nach den Pressekonferenzen zu verzichten», schrieb sie in einer Medienmitteilung, nachdem CH Media den Beschluss publik gemacht hatte.

In ihrer Mitteilung betonte die Bundeskanzlei, die Medien hätten auch in Zukunft jederzeit die Möglichkeit, bilaterale Interviews in den verschiedenen Departementen anzumelden. Es sei dann aber Sache der Regierungsmitglieder zu entscheiden, wem sie Interviews geben wollten.

«Unsere Regierenden führen sich auf wie französische Könige»

Die neue Regelung sorgte für Empörung. «Der Bundesrat verbittet sich zu viele Fragen», schrieb etwa «Nebelspalter»-Verleger Markus Somm in einer Kolumne in der «SonntagsZeitung». Und: «Unsere Regierenden führen sich auf wie französische Könige kurz vor Einführung der Guillotine – was ihnen, wie wir wissen, nicht gutgetan hat.»

Die Bundesräte und Bundesrätinnen auf ihrer jährlichen Reise - 2021 im Kanton Waadt. Keystone (Domaine de la Lance, VD, 1. Juli 2021)

Wenig erfreut war auch die Vereinigung der Bundeshausjournalisten (VBJ). Recherchen zeigen, dass sie bei der Bundeskanzlei ein Wiedererwägungsgesuch gestellt hat, mit der Absicht, die bilateralen Interviews für die elektronischen Medien doch noch möglich zu machen. Präsidentin Eva Novak will sich dazu nicht äussern. «Die Vereinigung ist unglücklich mit der aktuellen Situation, die vor allem die privaten elektronischen Medien benachteiligt», sagt sie nur. Und: «Wir sind aber im Gespräch mit der Bundeskanzlei.»

Ein erster Entscheid im persönlichen «Zirkularverfahren»

Dass die Bundeskanzlei auf das Wiedererwägungsgesuch eintritt, dürfte mit formalen Gründen zusammenhängen. Recherchen zeigen, dass der erste Entscheid im Bundesrat nicht traktandiert war. Auch gab es keine schriftlichen Unterlagen. Alles deutet darauf hin, dass der Beschluss in einer Art persönlichem «Zirkularverfahren» zustande gekommen ist. In bilateralen Gesprächen mit den einzelnen Regierungsmitgliedern.

Ob dieses Verfahren für einen Entscheid genügt, ist fraglich. Eine schriftliche Auslegeordnung ist wichtig. Sie ermöglicht es den Regierungsmitgliedern, sich eine konsolidierte Meinung zu bilden.

Und was sagt die Bundeskanzlei zu ihrem Mediengeschäft im Bundesrat? «Über die Traktandenliste der Bundesratssitzung wird nicht informiert», hält Bundesratssprecher André Simonazzi fest.

Weshalb sind die bilateralen Interviews ein Problem?

Bleibt noch eine Frage: Weshalb sind die bilateralen Interviews ein Problem für die Mitglieder des Bundesrats? Ein Grund ist ihre dicht gedrängte Agenda. Ein anderer der Wunsch, die Medienkonferenz auch in Zukunft für die breite Öffentlichkeit in höchstmöglicher Transparenz durchzuführen, sprich möglichst viele Fragen im Plenum zuzulassen. Wie das in der Pandemie mit zum Teil ausserordentlich hohen Einschaltquoten geschah.

Es gibt aber noch einen weiteren Grund. Glaubt man Fernsehspezialisten, wollen die Bundesratsmitglieder vor allem wieder die Kontrolle zurückerlangen über ihre Interviews. Stegreif-Auftritte vor Mikrofonen sind nicht jedermanns oder jederfraus Sache. Auch bei Regierungsmitgliedern nicht.

