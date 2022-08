Kommentar Wenn Wolfsgegner überbeissen oder die Mühen der Bergkantone mit der Demokratie In der Schweiz ist eine seltsame Polemik um den Wolf hochgekocht. Dahinter steckt das Kalkül, diesen Herbst trotz anders lautendem Volksentscheid das Gesetz zu verschärfen. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 04.08.2022, 20.28 Uhr

Der Wolf: Projektionsfläche für den Konflikt zwischen Stadt und Land. Keystone

Es ist ein Beispiel, das die aktuelle Debatte um den Wolf in der Schweiz perfekt illustriert. Vor genau einem Jahr hat der Kanton Wallis den Abschuss von zwei Jungwölfen aus dem Rudel im Val d’Hérens beim Bundesamt für Umwelt beantragt. Wenig später traf die Bewilligung ein. Die kantonale Wildhut hatte anschliessend bis am 31. März Zeit, die beiden Wölfe zur Strecke zu bringen. Der erste starb Anfang März, der zweite erst am 17., als sich das Zeitfenster für den Abschuss bereits zu schliessen begann.

DNA-Proben vor einigen Tagen bewiesen: Die Wildhut hatte den falschen Wolf im Visier; das erlegte Exemplar hätte eigentlich weiterleben dürfen. Im Wallis war dies kein Anlass zur Reue: Statt die eigene Unfähigkeit zu thematisieren, kritisierte das zuständige Amt vielmehr das geltende Gesetz als ungenügend. Als hätte nicht erst vor wenigen Monaten die Schweiz den Wolfsschutz an der Urne bekräftigt.

Dieser Tage scheint sich der ganze angestaute Frust über die Städterinnen und Städter Bahn zu brechen, die ja nie in Berührung kommen werden mit dem Raubtier. Aber so ist das halt in einer Demokratie.

Hintergrund der Polemik ist ein neues Jagdgesetz, welches das Parlament in der Herbstsession berät. Auch deshalb jault in Graubünden ein Regierungsrat, man würde die Sorgen der Bergbevölkerung zu wenig ernst nehmen, und es schiessen Forderungen nach einem «Wolf-Notstand» und Armeehelikoptern ins Kraut – als handelte es sich beim Wolf um eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Der Standeskanzlei war es kürzlich gar eine Medienmitteilung wert, dass ein Wolf einen Menschen angeknurrt hatte. Geknurrt, versteht sich – bei diesem Eskalationsgrad müsste bald jeder zweite Handtaschen-Chihuahua auf eine Abschussliste.

Seit rund zehn Jahren ist die Schweiz wieder Heimat geworden von Wolfsrudeln. Genügend Zeit eigentlich, um sich auf eine gemeinsame Lebensweise einzustellen. Man muss ja nicht so strikt sein wie Italien, das trotz einer Population von 2000 Tieren keine Abschüsse erlaubt. Aber es ist schon stossend, dass der Bund diese Sommersaison fast zehn Millionen Franken für den Herdenschutz zur Verfügung stellt und nur die Hälfte bislang abgeholt wurde.

Obwohl die kürzlich veröffentlichte Statistik der Beratungszentrale für Landwirtschaft Agridea zeigt: Mit angemessenen Massnahmen ist das Risiko von Schafsrissen verschwindend klein. Sie treten vor allem dann auf, wenn die Herde zu weiträumig verteilt ist und Bundesvorgaben zum Herdenschutz nicht eingehalten werden. Man wird den Eindruck nicht los, dass sich manche Bauern die Sömmerung in der freien Wildbahn zwar subventionieren lassen, aber gleichzeitig das Risiko der Natur abwälzen wollen.

Eine faule Rolle spielt auch der Bauernverband, der zuerst mit Umweltverbänden einen Kompromiss aushandelt, aber nach den jüngsten Schlagzeilen die Chance auf eine strengere Gesetzesvorlage wittert. Neben den heute geltenden Tatbeständen für die Entschädigung bei Rissen hätte dieser auch Entschädigungen für weitere Schäden, etwa vorzeitige Abalpungen, vorgesehen.

Recht klug, eigentlich.

Die Ausgangslage für die Debatte liegt völlig quer. Die Schweiz sollte stolz sein, hat sie es geschafft, den Wolf nach langer Abwesenheit wieder anzusiedeln. Dass er bei seiner Rückkehr völlig andere Bedingungen antrifft, und die ausgebreitete Landwirtschaft im Konflikt steht mit seinem natürlichen Verbreitungsgebiet, ist klar. Dabei müsste es doch angesichts des technischen Fortschritts möglich sein, nicht gleich in frühere Muster zu verfallen und gegen die wirtschaftliche Bedrohung zur Flinte zu greifen.

Die Umweltverbände argumentieren nicht ideologisch, sondern durchaus durchdacht. Sie selbst waren es ja, die den Abschuss des Beverin-Leitwolfs M92 forderten. Das ist auch richtig und müsste schnell geschehen, damit die Jungwölfe nicht unerwünschte Fähigkeiten von den älteren Tieren abgucken.

Dass sich die Naturschutzorganisationen gleichzeitig für mehr Herdenschutz und gegen präventive Abschüsse einsetzen, ist angesichts des Volksentscheids legitim. Einen Kompromiss, der im Juni noch galt, nach einigen – zugegeben unschönen – Bildern bereits im Juli zu kippen, ist überbissen.

Vielleicht hilft es, sich ins Bewusstsein zu rufen: Mensch und Wolf stehen in der Schweiz hoffentlich erst am Anfang einer Koexistenz. Die Alpwirtschaft muss lernen, den Wolf als Umweltbedingung zu akzeptieren, wie ein Blitzschlag oder plötzlich auftretende Trockenheit.

