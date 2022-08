Ein Abgesang auf die Spitalzusatzversicherung

KOMMENTAR Weder privat noch halbprivat: Wieso sie ihre Spitalzusatzversicherung getrost künden können Die Zusatzversicherten werden schamlos abgezockt. Das Geld wird ihnen von beiden Seiten aus der Tasche gezogen: von Versicherern und von den Spitälern. Denn von zusätzlichen Leistungen profitieren sie höchstens noch marginal. Anna Wanner Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Eine gute Nachricht: Jüngste Entwicklungen tragen zu einer besseren Versorgung aller Patienten bei. Gaetan Bally / Keystone

129 Millionen Franken hat die CSS über sieben Jahre hinweg anstatt in der Grund- in der Zusatzversicherung verbucht. Die Kosten für Werbung, Marketing und Vermittlerprovisionen hat sie auf die Zusatzversicherten abgewälzt. Nun liesse sich argumentieren, dahinter stecke ein halbwegs solidarischer Gedanke. Es zahlen jene mehr, die es sich auch leisten können. Im Grunde ist das Vorgehen aber falsch. Und es ist ein weiteres Kapitel, das zeigt, wie die Zusatzversicherten schamlos abgezockt werden. Das Geld wird ihnen von beiden Seiten aus der Tasche gezogen: von Versicherern und von den Spitälern. Denn von zusätzlichen Leistungen profitieren sie höchstens noch marginal.

Das war nicht immer so. Wer nicht mit drei kranken Patienten ein Zimmer teilen wollte, wählte bis vor ein paar Jahren eine Zusatzversicherung. Auch das Versprechen einer grösseren Menü-Auswahl lockte. Doch solche Versprechen sind überholt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht: Jüngste Entwicklungen tragen zu einer besseren Versorgung aller Patienten bei. So verfügen neue Spitäler – dank der Unterstützung der Kantone – nur noch über Zweibettzimmer, etwa das Bürgerspital in Solothurn oder die Insel in Bern. Für den Neubau in Aarau sind gar hauptsächlich Einzelzimmer vorgesehen – unabhängig von der Versicherung. Dadurch steigt nicht nur der Komfort, die Patienten genesen eher, wenn sie Ruhe haben. Ausserdem sinkt das Infektionsrisiko, und Verwechslungen bei Medikamenten werden verringert.

Das Hôtel des Patients in Lausanne arbeitet mit dem Unispital zusammen und bietet auch allgemein Versichterten ein luxuriöses Zimmer. Laurent Gillieron

Viele Spitäler bieten ein Upgrade vor Ort an

Für die Spitäler sind diese Investitionen aber auch aus einem anderen Grund interessant: In der Schweiz gilt die freie Spitalwahl. Die Spitäler stehen im Wettbewerb. Und die Kundschaft achtet bei der Spitalwahl nicht nur auf die Qualität der medizinischen Leistungen, die Hotellerie fliesst ebenfalls in die Entscheidung ein. Schönere Zimmer und gutes Spitalessen sind nicht mehr nur Zusatzversicherten vorbehalten.

Zwei weitere Entwicklungen führen die Spitalzusatzversicherung privat und halbprivat zusätzlich ad absurdum. Erstens bieten viele Spitäler ein Upgrade vor Ort an: Wer sich kurzfristig ein Einzelzimmer leisten will, kann den Aufpreis auch bei Spitaleintritt zahlen. Zweitens werden Operationen immer häufiger ambulant durchgeführt. Wenige Stunden nach einer Kniearthroskopie oder einem Harnröhreneingriff kann ein Patient meist wieder nach Hause. Auch Krebskranke kommen häufig nur noch für ein paar Stunden pro Tag ins Spital, unterziehen sich einer Bestrahlung oder einer Chemotherapie, schlafen aber in der Regel zu Hause. Die Entwicklung ist politisch gewollt. Ambulante Behandlungen sind günstiger und für die meisten Patienten vorteilhaft, weil sie nicht länger als nötig im Spital bleiben müssen. Nur: Die privaten Spitalzusatzversicherungen bieten auch hier keine messbaren Zusatzleistungen mehr – ausser vielleicht, dass die Patientin den Termin eines Eingriffs eher mitbestimmen kann.

Schwerer wiegt, dass der Spitalzusatz in Einzelfällen sogar zu Nachteilen führt. Eingriffe sind bei allen Privatversicherten ein lukratives Geschäft, der Arzt verdient, das Spital verdient. Privatversicherte werden nachweislich häufiger operiert als Allgemeinversicherte – auch wenn die Operation medizinisch nicht zwingend ist.

Wer braucht also die Zusatzversicherung noch? Die Spitäler. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sie über die Einnahmen von Privatversicherten weniger rentable Bereiche quersubventionieren. Nur sabotieren sie mit dem Luxusausbau ihrer Spitäler das System Zusatzversicherung selbst, weil sie für die Versicherten keinen Mehrwert mehr schaffen können. Auch die Versicherer verlieren, weil sie nur im Bereich der Zusatzversicherungen Gewinne erwirtschaften dürfen.

Beispiele überrissener Rechnungen

Die Finanzmarktaufsicht hat nicht nur die CSS wegen ihrer Buchungspraxis gerügt, sie hat im Dezember 2020 einen Riegel geschoben. Damals erklärte sie, «dass Rechnungen im Bereich der Krankenzusatzversicherung häufig intransparent sind und zum Teil unbegründet hoch oder ungerechtfertigt scheinen». Konkret sei häufig nicht ersichtlich, was die Mehrleistungen der Zusatzversicherung sei. Denn jede medizinische Leistung wird über die Fallpauschale und damit über die obligatorische Krankenversicherung in Rechnung gestellt. Die Finma veröffentlichte Beispiele überrissener Rechnungen:

Bei Zusatzversicherten wird oft automatisch ein höheres Arzthonorar abgerechnet, egal, welche Ärztin den Patienten behandelt oder ob der Patient von der freien Arztwahl Gebrauch macht. Zudem rechnen andere involvierte Ärzte ebenfalls höhere Honorare ab: Bis zu 40 Ärzte profitierten von einem einzigen Patienten.

Für dieselbe Behandlung verrechnen Spitäler und Ärzte sehr unterschiedliche Zusatzkosten. Beispielsweise bei Hüftprothesen wurden auf die rund 16'000 Franken Fallpauschale zusätzlich 1500 bis zu 25'000 Franken abgerechnet.

Hotellerie-Leistungen werden ebenfalls sehr unterschiedlich verrechnet. Oft ist nicht ersichtlich, welche Mehrleistungen den Preisunterschied rechtfertigen. Auch wird halbprivat Versicherten ein «Zweibettzimmer» in Rechnung gestellt, wenn es im Spital gar keine grösseren Zimmer gibt. Zudem stiess die Finma auf Hinweise, dass die verrechneten Hotelleriekosten die effektiven Kosten systematisch überschreiten – und zwar um ein Mehrfaches.

Die Finma verlangte mehr Transparenz und faire Preise für Zusatzleistungen. Denn klar ist: Der Zusatzversicherte wird geschädigt, weil die zu hoch verrechneten Kosten zu höheren Prämien führen. Seither beissen sich Spitäler und Versicherer die Zähne daran aus, welchen Mehrwert sie überhaupt noch geltend machen können. Die Ratlosigkeit ist so gross, dass eine Spitalgruppe den rechtlichen Weg gegen die Finma einschlug und eine Klarstellung verlangte: Die Empfehlung der Aufsicht sei widerrechtlich. Sie sei nicht ermächtigt, Vorgaben zu Tarifen zu machen. Überhaupt gebe es keine gesetzliche Grundlage zu Umfang und Höhe der Leistungen. Doch das Bundesverwaltungsgericht lehnte die Beschwerde ab.

Es bleibt den Versicherern das Spiel mit der Angst: Nur wer das Gefühl hat, mit einer Zusatzversicherung eine gute Versorgung zu erhalten, zahlt Tausende Franken im Jahr ohne konkret messbare Gegenleistung. Alle anderen sind über die Grundversorgung bestens abgesichert.

