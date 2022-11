Prämieninitiative: Die Mitte versenkt den Gegenvorschlag

Kommentar Von wegen «insieme» – Mitte-Abweichler versenken Gegenvorschlag zur Prämien-Initiative Der Ständerat lehnt einen Gegenvorschlag zur Prämien-Initiative der SP ab – weil sich die Mitte-Partei in einem Schlüsseldossier wieder Mal nicht einig ist. Doris Kleck Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitte-Ständerat Benedikt Würth verärgert seine Partei. Alessandro Della Valle / Keystone

Der Mittwoch war eigentlich ein Festtag für die Mitte-Partei. Im Thurgau wurde ihre neue Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller gefeiert, in Graubünden der neue Nationalratspräsident Martin Candinas. Beide wollen sich einsetzen für eine «lösungsorientierte Konsenspolitik». «Gemeinsam – Ensemble – Insieme – Ensemen» heisst ihr Leitsatz für das Präsidialjahr. Am Montag, dem Tag der Wahl, trugen viele Mitte-Parlamentarier einen orangen Button mit der Aufschrift «Insieme».

Die Mitte-Partei nimmt für sich in Anspruch, die Schweiz zusammenzuhalten. Das zelebriert sie gerne. Nur klaffen Anspruch und Realität bei keiner anderen Partei derart auseinander wie bei der ehemaligen CVP.

Die Mitte-Partei hat in dieser Legislatur eine tolle Position: Sowohl im National- wie auch im Ständerat ist sie Mehrheitsmacherin. Das bedeutet Macht. Das bedeutet Gestaltungsspielraum. Nur sind sich die Mitte-Nationalräte und die Mitte-Ständeräte öfters nicht einig. Die Partei verspielt ihr Potenzial. Von Verlässlichkeit kann keine Rede sein.

Just am Mittwoch zeigte sie das zum wiederholten Male – bei der Prämienentlastungs-Initiative der SP. Im Nationalrat schnürte die Mitte mit Links einen (zu) grosszügigen Gegenvorschlag. Statt ihn zu redimensionieren und zu verbessern, sorgte ein Antrag aus der Mitte dafür, dass der Gegenvorschlag gar nicht diskutiert wurde. Die Mitte-Partei tadelte in einer Medienmitteilung danach die «Diskussionsverweigerung des Ständerates» und sprach angesichts der explodierenden Prämien von einem Fehlentscheid. Gemeint war damit fast die Hälfte der eigenen Standesvertreter. Ach, du liebe Mitte: So hält man die Schweiz nicht zusammen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen