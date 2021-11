KOMMENTAR Staus auf Schweizer Autobahnen: Auch E-Autos brauchen Platz Auf den Autobahnen stockt der Verkehr. Neue Strassen zu bauen, wäre verwegen. Aber die bestehende Infrastruktur muss ausgebaut werden. Francesco Benini 06.11.2021, 05.00 Uhr

Gewohntes Bild: Stau auf der A1 bei Baden im Kanton Aargau. Manuel Geisser / www.imago-images.de

Seit dem Ende der Herbstferien haben die Staus auf den Schweizer Autobahnen stark zugenommen. Rund um Zürich zum Beispiel kollabiert der Verkehr mehrmals täglich. Ein Grund ist die Aufhebung der Home-Office-Pflicht: Nach wie vor meiden viele Pendler den öffentlichen Verkehr. Die SBB erreichen nicht annähernd frühere Passagierzahlen. Viele Menschen setzen sich lieber ans Steuer.

Die vielen Staus sind ärgerlich für die Betroffenen, sie schaden aber vor allem der Wirtschaft des Landes. Transporte dauern länger als kalkuliert, und Menschen sitzen noch in ihren Gefährten herum, wenn sie ihre Arbeitsplätze längst hätten erreichen sollen.

Das Bundesamt für Strassen hat das Problem erkannt und installiert Wechselanzeigen, mit denen sich die Geschwindigkeit der Autos je nach Verkehrsaufkommen regulieren lässt. Und aus Pannenstreifen werden auf manchen Abschnitten zusätzliche Fahrspuren.

Das genügt aber nicht in einem Land, in dem die Bevölkerung und die Wirtschaft wachsen. Auch die klimafreundlichen Elektroautos, deren Kauf von einigen Kantonen steuerlich gefördert wird, brauchen Platz.

Es gibt Pläne für einen Ausbau der Hauptverkehrsader, der A1. Sie sollten bald an die Hand genommen werden, denn die Realisierung von Bauprojekten dauert lange in diesem Land. Es geht nicht darum, neue Autobahnen zu realisieren – dafür ist es zu eng in der Schweiz, und auch berechtigte Umweltbedenken sprechen dagegen. Es gibt allerdings Ausnahmen: Der Autobahnring um Zürich, einer Stadt mit bald einer halben Million Einwohner, muss geschlossen werden. Das kann man grösstenteils mit Tunnels erreichen. Stückwerk reicht nicht für ein modernes Land.