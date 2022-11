Kommentar zum Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga

Kommentar Simonetta Sommaruga ist die Verantwortung in Person Die SP-Bundesrätin hat am Mittwoch ihren Rücktritt per Ende Jahr bekannt gegeben. Der Kommentar. Stefan Bühler 03.11.2022, 09.00 Uhr

Eine emotionale Sommaruga an der Medienkonferenz vom Mittwoch. Keystone

Als Pianistin, die keine Note falsch spielen will: So wurde Simonetta Sommaruga gerne beschrieben – als Bundesrätin, die niemals die Kontrolle verlieren will. Nicht über ihre Geschäfte und schon gar nicht über sich selber. Trotz Lust an der Macht, war ihr die Freude am Amt seltener anzumerken als dessen Last. Sommaruga, die Bundesrätin – das war Mensch gewordenes Verantwortungsgefühl.