Kommentar Shame on Mrs Baume-Schneider: Die neue Bundesrätin spricht miserabel Englisch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat ein sprachliches Defizit: Bei ihrem Englisch hapert es gewaltig. Kann das heutzutage in der internationalen Polit-Welt funktionieren? Francesco Benini 17.12.2022, 05.00 Uhr

Braucht etwas Nachhilfe im Englisch: Elisabeth Baume-Schneider Keystone

Erst jetzt wird bekannt, dass Elisabeth Baume-Schneider in den Hearings der Fraktionen auch auf Englisch angesprochen worden ist. Die Kandidatin habe ein paar Brocken von sich gegeben – jede Maturandin spreche besser Englisch.

Das wirft die Frage auf, wie Baume-Schneider die Matura und an der Universität Neuenburg das Studium der Sozialwissenschaften absolvieren konnte, ohne die englische Sprache zu beherrschen. Vor allem aber offenbart es ein gravierendes Defizit der neuen Bundesrätin: An internationalen Konferenzen, in Kontakten mit ausländischen Politikern spricht man heute Englisch. Wer da nicht mithalten kann und ständig die Dienste von Dolmetschern beansprucht, schadet der eigenen Regierungsarbeit – und hat in der Exekutive einer starken Wirtschaftsnation nichts verloren.

Nun ist Baume-Schneider aber Bundesrätin. In ihrer Rede vor der Vereinigten Bundesversammlung erklärte sie, dass sie nicht nur charmant sei, sondern auch hart arbeiten könne.

Das sollte sie nun unter Beweis stellen und ihr Englisch schnell auf ein Niveau bringen, welches nicht dazu führt, dass man sich als Bürgerin oder Bürger dieses Landes beim Zuhören fremdschämen muss.

Wenn sie schon dabei ist, sollte Baume-Schneider ihr Hochdeutsch aufpolieren – es ist alles andere als perfekt. Die SP muss sich derweil die Frage gefallen lassen, nach welchen Kriterien sie ihre Bundesratskandidaten auswählt. Man fühlt sich zurückversetzt ins Jahr 2015, als das Parlament unter drei SVP-Kandidaten jenen auswählte, den es für den schwächsten hielt. Guy Parmelin wird uns mit seinem Ausspruch «I can English under­stand» in Erinnerung bleiben.