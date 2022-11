Kommentar zum Fall Carlos von Alex Baur: Brian ein Justizopfer?

Kommentar Seifenoper in der Endlosschlaufe: Ist Brian tatsächlich ein Justizopfer? Der bekannteste Häftling der Schweiz, Brian «Carlos» Keller, sollte eigentlich freikommen. Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Alex Baur, der Journalist, der den heute 27-jährigen Täter als erster interviewt hatte, kommentiert die jüngsten Wirrungen. Alex Baur* Jetzt kommentieren 06.11.2022, 16.45 Uhr

Es ist die gefühlte hundertste Folge der Tragödie «Carlos und die Justiz» nach dem ewig gleichen Strickmuster. Die Justiz kündigt die Freilassung des Querulanten und Gewalttäters Brian Keller alias Carlos an; der mediale Aufschrei folgt auf dem Fuss; die einen sagen so, die anderen so; also sperrt man ihn wieder ein, sei es, weil man fürchtet, dass er wieder zuschlagen könnte, oder aber, weil er es tatsächlich getan hat.

Der Kampfsportler Brian Keller lässt nichts aus, um diese Bedenken zu befeuern. Renitent mit der Ausdauer eines Besessenen, aber stets haarscharf unter dem Level einer Verwahrung, provoziert und drangsaliert er den Staat und dessen Vertreter rund um die Uhr bis aufs Blut. Der junge Mann suhlt sich nachgerade in der selbstgewählten Doppelrolle des Rebellen und Justizopfers, welche seinem verpfuschten Leben so etwas wie einen Sinn geben mag.

Die mediale Aufmerksamkeit ist eine unverzichtbare Komponente dieses selbstzerstörerischen Egotrips. Ich schliesse mich dabei keineswegs aus. Als erster Journalist interviewte ich 2013 den damals noch minderjährigen «Carlos» im Jugendknast. Das Interview schlug ein wie eine Bombe in einer aufgeheizten Stimmung. Meine mehrteilige Berichterstattung in der «Weltwoche» über den «Fall Carlos» wurde mit dem renommierten Zürcher Journalistenpreis ausgezeichnet.

Zu meiner Entlastung kann ich lediglich einbringen: Ich warnte bereits anlässlich der Preisverleihung vor einem womöglich fatalen Irrtum. Es lag nicht an den Berichten an sich. Inhaltlich kann ich heute noch zu jedem Satz stehen, den ich vor ziemlich genau neun Jahren geschrieben habe. Aber ich bezweifle mitunter, ob ich sie überhaupt hätte niederschreiben sollen. Es gibt gute Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Jugendstrafverfahren.

Einige bezweifelten damals die Echtheit des Interviews. Gewiss, in der redigierten Übersetzung von Mundart auf Hochdeutsch wirkte das Ganze geschliffener als im Original. Doch inhaltlich war es exakt das, was Brian Keller mir gesagt hatte, Wort für Wort. Seine rhetorische Beschlagenheit hatte auch mich überrascht. Seine langjährige Erfahrung mit Therapeuten, Pädagogen und Betreuern aller Art hatte offenkundig Spuren hinterlassen. Brians durchaus vernünftige Ausführungen standen allerdings in einem eigentümlichen Kontrast zu seinem rücksichtslosen Verhalten und seinen durchschaubaren Machenschaften, die von einer gestörten Persönlichkeit mit bescheidener Intelligenz zeugen.

Das alles ist Geschichte. Der Bonus des jugendlichen Leichtsinns und eines tatsächlich erlittenen Unrechts ist längst aufgebraucht. Geblieben ist eine Seifenoper in der Endlosschlaufe, die alle paar Monate mit einer neuen Episode neu aufpoppt. Die fast schon narkotische Trägheit der Justiz sorgt dafür, dass die Geschichte nie zu einem Abschluss kommt.

Im Streben nach der ultimativen Perfektion haben die Gerichte das Wesentliche aus den Augen verloren. Wachsende Aktenberge werden von einer Instanz zur anderen gewälzt. Bis der hinterste und letzte Richter auch noch seinen Senf dazugegeben und da oder dort vielleicht noch das eine oder andere Detail korrigiert hat, gehen Jahre ins Land, sind die Urteile hinfällig geworden, weil bereits neue Verfahren am Laufen sind. Und weil alle ein wenig zuständig sind, ist am Ende keiner mehr verantwortlich. Eine kleine, aber engagierte Truppe von Brian-Sympathisanten, bestehend aus Linksanwälten und sozial engagierten Journalistinnen, sorgt derweil dafür, dass den Gerichten und Medien der Nachschub an Brian-Stoff nicht ausgeht.

Was als Tragödie begann, wurde spätestens zur Farce, als ein Künstlerkollektiv ins juristische Vakuum grätschte und den Querulanten in transzendentale Sphären erhob. Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte das Spektakel mit dem Einschreiten der UNO-Anti-Folterkommission, die – ja klar, das musste früher oder später ja auch noch kommen – Brian Keller als Rassismusopfer entdeckte. Film-Aficionados dürften die frappanten Parallelen zum britischen Slapstick-Klassiker «Monty Python’s Life Of Brian» nicht entgangen sein. Es fehlt nur noch die Kreuzigung des eingebildeten Propheten als krönendes Finale.

Warum Brian in Südamerika kein Problemfall wäre

In Südamerika, wo ich inzwischen lebe, wäre Brian kein Problem. In einem hiesigen Knast würde er sich höchstwahrscheinlich anpassen. Oder er wäre innerhalb von 24 Stunden tot, ohne dass ein Hahn danach krähte. Man kann den Einzelfall «Carlos» als Preis der Zivilisation betrachten, den wir halt in Kauf nehmen. Die Arbeitsverweigerung unserer Gerichtsbarkeit in einem schwierigen Dossier ist allerdings kein Einzelfall. Und das sollte zu denken geben.

Das Vollzugspersonal und die Mitinsassen in der Pöschwies und in anderen Anstalten haben allerdings nichts zu lachen. Sie sind die wahren Leidtragenden. Ein gewalttätiger Querulant vom Kaliber eines Brian Keller, der sich partout nicht in den Gruppenvollzug integrieren lässt, ist in unserem System nicht vorgesehen. In der Not liess die Zürcher Justizdirektion einen Sondertrakt für Brian Keller bauen. Offenbar hatte man etwas Derartiges zuvor nie benötigt. Und das ist die einzige gute Nachricht in dieser tristen Geschichte, welche die These vom Justizopfer Brian Keller platzen lässt wie eine Seifenblase im Wind.

* Alex Baur interviewte 2013 «Carlos», wie er im SRF-«Dok» geheissen hatte, im Jugendknast. Baurs mehrteilige Berichterstattung in der «Weltwoche» wurde mit dem Zürcher Journalistenpreis ausgezeichnet. Baur ist inzwischen pensioniert.

