Kommentar Abschlussbericht über Unglück der Ju-Air Maschine ist schwer verdaulich: Schlimmstenfalls wurde aktiv weggeschaut Mehrere Hundert Seiten umfasst der Abschlussbericht über das Unglück mit der Maschine HB-HOT von Ju-Air von 2018. Doch die Sache ist noch nicht vorbei. Ein Kommentar. Nadja Rohner 28.01.2021, 22.04 Uhr

Das im August 2018 abgestürzte Flugzeug der Ju-Air. Kapo GR

Man reibt sich die Augen bei der Lektüre des Schlussberichts der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zum Absturz des historischen Flugzeugs Ju 52 im August 2018. Und das nicht nur, weil der Bericht Hunderte von Seiten umfasst. Sondern auch, weil es schwer zu verdauen ist, dass so etwas in der Schweiz passieren konnte. Die aufgedeckten Mängel in Organisation, Betrieb und Aufsicht sind eklatant und erschreckend.