Kommentar Reservationspflicht für Velos: Das gibt den SBB-Kunden Sicherheit Pro Velo verlangt die Aufhebung der Reservationspflicht für Velos in Zügen. Das wäre keine gute Idee, schreibt Redaktor Kari Kälin. Kari Kälin 02.06.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Velo in den Zug einsteigen, eine Tour absolvieren, um dann wieder mit ÖV heimzufahren: Dieses Freizeitvergnügen erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Sogar im kalten April wurden rund 40'000 Velotageskarten verkauft, deutlich mehr als in anderen Jahren.

Doch auch dieser Boom hat eine Kehrseite. Die SBB haben in ihrem Rollmaterial nicht unbeschränkt Platz für Velos.