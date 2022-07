Kommentar: Ruth Humbel wird rausgeekelt – bleiben Sie im Amt!

Kommentar «Partei-Mobbing» gegen Ruth Humbel: Treten Sie NICHT zurück, Frau Nationalrätin! Die langjährige Mitte-Nationalrätin soll zum vorzeitigen Rücktritt gedrängt werden. Das ist nicht in Ordnung. Ein allfälliger Rochade-Deal ist hinfällig geworden, und überhaupt: Wer lange im Parlament ist und viel leistet, hat eine andere Behandlung verdient. Unser Kommentar. Patrik Müller 22.07.2022, 17.36 Uhr

Ruth Humbel gehört zu den profiliertesten Sozialpolitikerinnen im Nationalrat. Doch das ist für ihre Partei kein Kriterium. Wahltaktik geht vor. Keystone

«Die Partei, die Partei, die Partei» – so lautete der Refrain der SED-Hymne, des Lieds der damaligen DDR-Staatspartei. Es ging weiter: «... die hat immer recht.» In der Schweiz gibt’s keine Einheitspartei, aber die Parteiinteressen, oder das, was dafür gehalten wird, stehen oft über allem anderen.

Anschauungsunterricht bietet die Aargauer Mitte-Partei. Sie will 2023 ihre beiden Nationalratssitze verteidigen – und glaubt, dazu wäre es hilfreich, wenn die seit 19 Jahren amtierende Ruth Humbel vorzeitig, also subito, zurücktritt. Dann würde ein Kandidat nachrücken, der 2023 auf seine Plakate das Prädikat «Bisher!» aufdrucken könnte.

Dieser Kandidat hat, um Druck aufzusetzen, eben seinen Abgang aus dem Kantonsparlament eingereicht mit der sportlichen Ansage, er werde in den Nationalrat aufsteigen. Angeblich gibt es einen solchen «Deal» mit allen Beteiligten. Dumm nur, dass diese wie auch immer geartete Abmachung aus der Zeit vor den letzten Wahlen stammt, als die Mitte nur einen Sitz hatte; sie gewann dann aber einen zweiten Sitz (mit Marianne Binder). Die Grundlage des Deals fällt somit dahin.

Ruth Humbel hat nun in einem bemerkenswert offenen Interview mit der «Aargauer Zeitung» Einblick in die Vorgänge gegeben, die sie als «Mobbing» bezeichnet. Man will sie rausekeln. Weil... eben: «die Partei, die Partei, die Partei.»

Das ist unwürdig. Humbel ist alles andere als amtsmüde und keine Sesselkleberin, sondern eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen. Bei der AHV-Revision und bei den dringend nötigen Krankenkassen-Reformen spielt sie eine zentrale Rolle.

Die Mitte (Slogan: «Die lösungsorientierte Kraft») müsste stolz auf ihre Nationalrätin sein. Humbel darf sich jetzt nicht zermürben lassen. Bleiben Sie im Amt, Frau Nationalrätin!