Kommentar Neutralität darf kein blosses Schlagwort sein – ein Sitz im UNO-Sicherheitsrat ist eine Chance für die Schweiz Die internationale Lage ist äusserst angespannt. Das birgt Risiken für ein neutrales Land wie die Schweiz. Der Angriff der SVP auf die Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat in letzter Minute ist dennoch falsch. Die Schweiz muss auch dort Verantwortung übernehmen – gerade in Krisenzeiten. Christoph Bernet 10.03.2022, 05.00 Uhr

Zentrum der Weltpolitik: Blick in den Saal des UNO-Sicherheitsrats in New York (Februar 2022). John Minchillo / AP

In Europa herrscht Krieg. Die russische Invasion in der Ukraine stellt viele vermeintlich unverrückbare Gewissheiten in Frage. Sie wirft auch in der Schweiz Fragen auf, vor deren Beantwortung wir uns zu lange ­gedrückt haben.