Bye bye, Fifa: Wegzug aus Zürich – kein Problem für die Schweiz

Kommentar Na, dann geht doch! Zöge die Fifa aus Zürich weg, wäre das für die Schweiz kein Problem Sepp Blatter vermutet, dass sein Nachfolger Gianni Infantino den Sitz der Fifa wechseln will. Wie gross wäre der Schaden für die Schweiz? Eine Analyse. Francesco Benini Jetzt kommentieren 22.11.2022, 11.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joseph Blatter argwöhnt, dass sein Nachfolger Gianni Infantino den Hauptsitz der Fifa verlegen will, weg von Zürich. Muss man sich Sorgen machen? Nein.

Fifa-Präsident Infantino hat mehrfach bekräftigt, dass sich der Weltfussballverband nicht an einem anderen Ort niederlassen werde. Selbst wenn er es täte – es wäre nicht schlimm.

Als Steuerzahler uninteressant

Die Fifa siedelte 1932 von Paris nach Zürich um. 2006 bezog der Verband auf dem Zürichberg das «Home of Fifa», ein neues, grosses Hauptgebäude. Der damalige Zürcher Stadtpräsident Elmar Ledergerber setzte sich stark dafür ein, dass die Organisation einen standesgemässen Hauptsitz errichten konnte.

Warum tat er das? Es gibt keine Sportart, die weltweit mehr Anhänger hat als der Fussball. Es nützt dem Renommee Zürichs und der Schweiz, wenn dieser Verband von hier aus operiert – so meinte man. Kam hinzu, dass die Fifa seit 1998 von einem Schweizer, Joseph Blatter, geführt wurde.

Als Steuerzahler ist der Verband nicht interessant. Die zuweilen verbreitete Behauptung, dass er in der Schweiz gar keine Steuern entrichte, ist zwar falsch. Aber die Fifa wird als gemeinnütziger Verein, nicht als kommerzielle Organisation eingestuft. Darum ist der Steuersatz reduziert. Politische Vorstösse, die auf eine Änderung abzielten, scheiterten.

Kuscheln mit Despoten

Die Fifa beschäftigt in Zürich rund 900 Personen. Die Stadt profitiert davon, dass Funktionäre aus der ganzen Welt anreisen und die lokalen Hotels und Restaurants besuchen. Im Hallenstadion fanden grosse Kongresse des Verbandes statt. Im Opernhaus wurden die Fussballerinnen und Fussballer ausgezeichnet, die in der zurückliegenden Saison besonders gut gespielt hatten.

Weil die Fifa die Preise für die Fernsehübertragungen, für Marketing- und Lizenzrechte stark erhöhen konnte, sind ihre Einnahmen enorm gewachsen. Der Verband versäumte es aber, professionelle Strukturen zu schaffen. In der Amtszeit Blatters folgten sich die Skandale in immer kürzeren Abständen. Funktionäre bereicherten sich mit dem illegalen Ticketverkauf an Weltmeisterschaften, wurden mit lächerlichen Strafen sanktioniert – und blieben in ihren Ämtern.

Als Joseph Blatter 2016 abtrat, war die Fifa völlig diskreditiert. Die Umstände der WM-Vergabe an Russland und Katar erschütterten den Verband schwer. Die grossen Sportverbände gehen dazu über, ihre Turniere an autokratisch geführte Staaten zu vergeben. Um das eigene Regime in ein gutes Licht zu rücken, geben Diktatoren Unsummen für eine grosse Veranstaltung aus. Die Sportfunktionäre machen ihnen gerne ihre Aufwartung.

Infantino hält Veranstaltungen bereits anderswo ab

Zürich und die Schweiz profitieren nicht mehr von der Fifa. Sie werden ständig mit Mauscheleien, mit Schmiergeldern und Bestechungsvorwürfen in Verbindung gebracht. Gianni Infantino scheint kein Interesse daran zu haben, den verzagten Reformprozess, den Blatter anstiess, voranzutreiben.

Infantino unterscheidet sich insofern von Blatter, als er immer wieder mit erstaunlich blöden Äusserungen auffällt. Dass in Katar Menschenrechte nicht eingehalten werden, lässt sich nicht wegreden. Der Fifa-Präsident kann sich homosexuell fühlen, so viel er mag. Die Missstände im Veranstalterland verschwinden nicht, wenn man sich vor dem Emir in den Staub wirft.

Gianni Infantino lässt die Fifa-Kongresse und auch den «Ballon d'Or» gerne fernab der Limmat stattfinden. Den Zürcher Tourismusbetrieben gehen darum Einnahmen verloren. Der Fifa-Präsident hat in Paris eine Dependance des Verbandes eingerichtet und verbringt viel Zeit an seinem Wohnsitz in Katar. Das nährt die Gerüchte, wonach die Fifa Zürich bald verlassen könnte. Der Schaden wäre gering. So, wie die Fifa aufgestellt ist, wird sie auch künftig nicht aus den Negativschlagzeilen kommen. Es fehlt der Wille zur Veränderung. Würde der Verband wegziehen aus der Schweiz – es gäbe keinen Grund mehr, ihn zu vermissen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen