Kommentar: Ja zu Covid-Gesetz ist Vertrauensbeweis für Bundesrat

Kommentar Klares Ja zum Covid-Gesetz nach sehr hitzigen Wochen – der Bundesrat erhält dringend benötigten Vertrauensbeweis Gemäss Hochrechnungen wird das Covid-19-Gesetz deutlich angenommen. Die Gegner tun gut daran, das Ergebnis zu akzeptieren. Die Pandemiepolitik von Bund und Kantonen muss auch künftig kritisch begleitet werden – aber auf eine konstruktivere Art. Doris Kleck 28.11.2021, 15.00 Uhr

Es war hitzig, sehr hitzig, so hitzig sogar, dass sich eine Debatte entwickelte, ob der Trumpismus die Schweizer Politik erreicht hat. Der Abstimmungskampf über das Covid-19-Gesetz hatte eine hässliche Fratze. Fakten zählten wenig, Emotionen viel. Regierungsräte wurden mit dem Tode bedroht, Vergleiche mit Nazi-Deutschland waren verbreitet, in Telegram- und Whatsappchats machten Wahlmanipulationsvorwürfe die Runde, aus Angst vor Krawallen sperrte die Polizei am Sonntag Bundeshaus und Bundesplatz grossräumig ab. Dieser Abstimmungskampf war in jeder Hinsicht extrem. Politik- und Kommunikationsforscher Marko Ković konstatierte in dieser Zeitung: «Demokratie ist zerbrechlich.»