Die Schweiz braucht eine bessere Infrastruktur

KOMMENTAR In der Schweiz leben bald neun Millionen Menschen: Das Land braucht eine bessere Infrastruktur Die Züge sind zu langsam, und im Autobahnnetz klaffen Lücken. Das sollte man nun ändern, gegen den Widerstand von Bedenkenträgern. Francesco Benini Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Zürich fehlt ein vollständiger Autobahnring: Stau auf der Nordumfahrung vor dem Nordportal des Gubristtunnels. Michael Buholzer / Keystone

In der Schweiz leben bald neun Millionen Menschen. Die Zuwanderung hält an, und weil viele Unternehmen ihre offenen Stellen nicht besetzen können, wird sich das in den kommenden Jahren kaum ändern. Nun dürfte man erwarten, dass ein reiches Land, dessen Bevölkerungszahl wächst, seine Infrastruktur entsprechend anpasst. Die Schweiz tut sich aber schwer damit.

Die Züge füllen sich nach der Pandemie wieder, und auf den Autobahnen steigt die Zahl der Staustunden stark. Zugleich fehlt es an ambitionierten Verkehrsprojekten.

Der Chef der SBB, Vincent Ducrot, sprach in der «NZZ am Sonntag» über seinen Zukunftsplan: Er will die Toiletten auf 350 Bahnhöfen sanieren. Dass die Passagiere ihre Notdurft an einen sauberen Ort verrichten können – dagegen ist nichts einzuwenden. Zugleich irritiert Ducrots Genügsamkeit. Das grösste Problem der SBB sind nicht schmuddelige sanitäre Anlagen. Es sind die langsamen Züge.

Wo bleiben die Hochgeschwindigkeitsstrecken?

Im Unterschied zu anderen Ländern hat es die Schweiz verpasst, ein Netz von Hochgeschwindigkeitsstrecken zu bauen. Einigermassen schnell ist man teilweise zwischen Zürich und Lugano unterwegs, zwischen Olten und Bern und im Lötschbergtunnel. Das ist bereits alles. Auf den anderen Verbindungen fährt die Bahn in gemächlichem Tempo. Basel ist 76 Kilometer von Zürich entfernt. Die Züge der SBB sind auf dieser Strecke eine ganze Stunde unterwegs. Es ist eine jämmerliche Leistung.

Der Bund will, dass viel mehr Menschen die Bahn statt das Auto benutzen. Die Änderung des sogenannten Modalsplits ist nur zu erreichen, wenn die SBB attraktiver werden, verglichen mit dem Individualfahrzeug. Darum muss die Bahn schneller sein. Und dafür braucht es neue Strecken. Sind die Züge schneller unterwegs, können mehr Menschen befördert werden. Das ist nötig in einem Land mit wachsender Bevölkerung.

Geld ist genug da. Die Töpfe, die den öffentlichen Verkehr speisen, sind randvoll. Es mangelt hingegen an einem Plan und an Ehrgeiz: Was ist nötig, um die Fahrzeit von Zürich und Bern auf eine halbe Stunde zu reduzieren? Welche weiteren Beschleunigungen zwischen Osten und Westen sowie Norden und Süden sind anzustreben? Wo ist der Bau von Tunnels erforderlich, wo nicht? Die Politiker sollten sich mit diesen Fragen beschäftigen und nicht damit, ob in einer Randregion die Postautos allenfalls drei- statt zweimal pro Stunde verkehren.

Bei den Autobahnen sieht es nicht besser aus. Es geht hier nicht darum, das Netz zu erweitern. Engpässe sollten jedoch behoben und Lücken geschlossen werden. Sie belasten Städte und Dörfer mit unnötigem Verkehr.

Zürich braucht zum Beispiel eine Umfahrung im Süden. Sie ist schon mehrmals geplant worden; ein Tunnel unter dem Zürichsee wäre Teil davon. Jetzt ist es an der Zeit, das Projekt zu realisieren. Eine moderne Grossstadt wie Zürich braucht einen geschlossenen Autobahnring. Stückwerk reicht nicht.

Zehn Kilometer Autobahn überfordern die Zürcher Regierung

Leider geben aber bisher die Bedenkenträger den Ton an. Sie verweisen auf knappe Mittel. Die Politik versagte bei der Autobahnvignette: Die damalige Verkehrsministerin Doris Leuthard und die Parlamentsmehrheit wollten eine Preiserhöhung von 40 auf 100 Franken. Die Stimmberechtigten waren dagegen.

Wäre der Preis auf 70 Franken – um satte 75 Prozent – angehoben worden, hätte niemand das Referendum ergriffen. Das Geld könnte eingesetzt werden, um die Autobahnlücke im boomenden Zürcher Oberland zu schliessen. Es fehlen nur zehn Kilometer. Der Zürcher Regierungsrat scheint aber nicht in der Lage, ein taugliches Bauprojekt aufzulegen. Also kollabiert der Verkehr mehrmals täglich.

Ein Land mit starkem Bevölkerungswachstum sollte nicht in dieser Weise weiterwursteln. Die Schweiz braucht eine bessere Verkehrsinfrastruktur. Sie braucht schnellere Züge und ein vollständig geschlossenes Autobahnnetz. Ob es auf den Bahnhofstoiletten nach Lavendel riecht oder nicht, ist hingegen einerlei.

