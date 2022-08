Kommentar: Moskau befeuert Neutralitätsdebatte, SVP spielt mit

Kommentar Gute Dienste: Moskau befeuert die Neutralitätsdebatte - und die SVP spielt mit Russland lehnt die Schweiz als Schutzmacht der Ukraine ab: Der Bund sei nicht mehr neutral, so die Begründung von Putins Diplomaten. Die SVP kritisiert den Bundesrat - und spielt damit das Spiel Moskaus. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Der Bund und die Ukraine einigten sich auf ein Schutzmachtmandat, Russland lehnte ab: Premierminister Denys Shmyhal und Bundespräsident Ignazio Cassis an der Ukraine-Konferenz. (Lugano, 5. Juli 2022) Alessandro Della Valle / EPA

Der Bund und die Ukraine hatten sich geeinigt: Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten sollten Gute Dienste leisten und für ukrainische Landsleute in Russland konsularische Dienstleistungen erbringen. Dazu zählt unter anderem das Ausstellen von Reisepässen. Das hat diese Zeitung am Mittwoch publik gemacht. Was noch fehlte, war die Zustimmung Moskaus.

In der Zwischenzeit haben sich die russischen Behörden zu Wort gemeldet: Man sei «nicht bereit, Vermittlungsangebote von Ländern, die sich den antirussischen Sanktionen angeschlossen haben, in den Verhandlungen mit der Ukraine zu berücksichtigen», liess die russische Botschaft in Bern verschiedene Medien wissen. Eine sonderbare Formulierung, geht es bei den Guten Diensten doch nicht um Verhandlungen, sondern um eine Briefträgerfunktion.

Dass die Botschaft Russlands die Übernahme der Sanktionen durch die Schweiz erwähnte und den Bund als Vermittler explizit ausschloss, ist freilich kaum Zufall: Putins Diplomaten in Bern haben die innenpolitische Debatte über die Neutralität mitbekommen und befeuerten sie nun mit voller Absicht. Dankbar hat die SVP den Steilpass aufgenommen: «Jetzt könnte die Schweiz zum Frieden beitragen – wenn der Bundesrat die Neutralität der Schweiz nicht leichtfertig verspielt hätte», textete die Partei auf Twitter. SVP-nahe Kreise stimmten ein. Sie spielten das Spiel Moskaus.

Die Schweiz hat ein Angebot gemacht, sie ist nicht Bittstellerin

Sicher: Gute Dienste sind ein wichtiges Instrument unserer Aussenpolitik. Sie können zum Frieden beitragen und öffnen weltweit Türen. Dass sich der Bund der Ukraine als Schutzmacht angeboten hat, war daher richtig. Und dass er dies auch gegenüber Russland tat, ist Beleg unserer Neutralität.

Falsch wäre es hingegen, jetzt zu versuchen, Moskau gnädig zu stimmen, nur um die Zustimmung zum Schutzmachtmandat doch noch zu erhalten. Etwa mit einer Kursänderung in der Sanktionspolitik. Denn erstens hat die Schweiz ein Angebot gemacht, sie ist nicht Bittstellerin. Und zweitens liefe ein solches Appeasement auf eine Relativierung des russischen Angriffskriegs, der Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine hinaus. Mit Guten Diensten hätte das gar nichts mehr zu tun. Im Gegenteil.

