Kommentar Gleichstellung ist bei der AHV-Reform nicht das Thema Bei der AHV-Reform wird sich der Abstimmungskampf um die Frauen und Gleichstellung drehen. Die AHV hat aber ein anderes Problem. Doris Kleck 10.08.2022, 22.12 Uhr

Aktivistinnen der Gewerkschaften reichten eine Petition mit über 300'000 Unterschriften gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters ein. Peter Schneider / KEYSTONE

Der Abstimmungskampf zur AHV-­Reform ist lanciert. Eine erste Umfrage der Tamedia-Zeitungen zeigt nur eine knappe Mehrheit für die Vorlage. Und, dass die Frauen dieser Reform nicht sehr wohlgesinnt sind. Nun gut, der Abstimmungskampf steht erst am Anfang. Es bleiben den Befürwortern noch einige Wochen, um die Vorlage zu erklären. Etwa, dass es kompletter Unsinn ist, von Rentenkürzungen zu sprechen, wie es die Gegnerseite tut.

Der Abstimmungskampf wird sich um die Frauen und die Gleichstellung drehen. Der Frauendachverband Alliance f will sich nicht positionieren und hat dafür zwei Komitees initiiert – eines für und eines gegen die Vorlage. Die Idee: Man will sich ob der Frage des Frauenrentenalters nicht auseinanderdividieren lassen, schliesslich haben linke und bürgerliche Frauen viele gemeinsame Anliegen.

Das ist sympathisch. Nur führt es dazu, dass das bürgerliche Frauenkomitee vor allem darüber redet, was in Sachen Gleichstellung nicht erreicht ist. Die Politikerinnen betonen, was noch alles zu tun ist in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Besteuerung von Zweitverdienern, Berufliche Vorsorge, Lohngleichheit. Vielleicht ist es nicht die Absicht, aber die Botschaft, die rüberkommt, ist die eines verschämten Jas. Nur – die AHV hat kein Gleichstellungsproblem. Die Renten der Frauen sind in der ersten Säule höher als diejenigen der Männer. Die AHV hat ein Finanzierungsproblem. Und das will und kann diese Reform lösen.